6,35 Millionen Franken für Hochwasserschutz in Malters Der Luzerner Regierungsrat will die Kleine Emme in Ettisbühl in der Gemeinde Malters hochwassertauglich machen. Er hat dafür beim Parlament einen Sonderkredit von 6,35 Millionen Franken beantragt. Die Bauarbeiten sind für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. René Meier 10.03.2020

(sda) Es handelt sich um ein Teilprojekt des Ausbaus der Kleinen Emme von der Einmündung der Fontanne bis zur Mündung in die Reuss. Im nun betroffenen Los 2 soll die Abflusskapazität erhöht werden, wie die Luzerner Regierung in ihrem Antrag an den Kantonsrat festhält, den sie am Dienstag veröffentlichte.