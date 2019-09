Ein 21-jähriger Schweizer hat über Monate hinweg in Umkleidekabinen Buben gefilmt. Jetzt ist klar: 105 Personen sind auf dem Filmmaterial zu erkennen. Mehr als die Hälfte haben einen Strafantrag einreicht.

66 Anzeigen wegen illegaler Filmerei in Luzerner Garderoben

Ein 21-jähriger Schweizer hat über Monate hinweg in Umkleidekabinen Buben gefilmt. Jetzt ist klar: 105 Personen sind auf dem Filmmaterial zu erkennen. Mehr als die Hälfte haben einen Strafantrag einreicht.

66 Anzeigen wegen illegaler Filmerei in Luzerner Garderoben

66 Anzeigen wegen illegaler Filmerei in Luzerner Garderoben Ein 21-jähriger Schweizer hat über Monate hinweg in Umkleidekabinen Buben gefilmt. Jetzt ist klar: 105 Personen sind auf dem Filmmaterial zu erkennen. Mehr als die Hälfte haben einen Strafantrag einreicht. Yasmin Kunz

Im April dieses Jahres machte unsere Zeitung publik, dass ein Schweizer in Umkleidekabinen im Kanton Luzern rund 80 Buben gefilmt hatte. Die betroffenen Kinder aus den Gemeinden Emmen, Horw und Neuenkirch waren teils nackt auf den Videoaufnahmen zu sehen.

Jetzt ist klar: Auf dem Bildmaterial konnten insgesamt 105 Personen identifiziert werden – vorwiegend Kinder und eine Handvoll Lehrer, wie Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, sagt. Gefilmt hatte der mutmassliche Täter, ein Assistenztrainer des SC Emmens, in den Garderoben seines Vereins, im Schwimmbad Mooshüsli in Emmen, wo zum fraglichen Zeitpunkt unter anderem eine Neuenkircher Schulklasse unterrichtet wurde, und im Schulhaus Spitz in Horw. Der 21-Jährige ist geständig, für ihn gilt aber nach wie vor die Unschuldsvermutung.

Bilder wurden nicht veröffentlicht

Beim begangenen Delikt handelt es sich um eine Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs. 66 Personen haben deswegen bei der Luzerner Staatsanwaltschaft einen Strafantrag eingereicht, wie Kopp auf Anfrage unserer Zeitung sagt. Ferner hält Simon Kopp fest: «Die Untersuchung hat gezeigt, dass der mutmassliche Täter definitiv keine Bilder auf Internetseiten veröffentlicht hat.» Ebenso sei beim Beschuldigten keine verbotene Pornografie sichergestellt worden.

Mit welchem Strafmass hat der Mann zu rechnen? Laut Strafgesetzbuch steht auf die Verletzung des Geheim- und Privatbereichs eine Busse oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.