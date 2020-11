777-Jahre-Jubiläum Stand in Adligenswil einst eine Burg? Auf der Wägmann-Karte von 1613 ist bei Adligenswil eine Burgruine eingezeichnet. Weitere Hinweise für ihre Existenz gibt es sonst keine. Ein Blick zurück auf die Geschichte der Luzerner Gemeinde. Hugo Bischof 27.11.2020, 19.30 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Adligenswil ist im Jahr 1243 erstmals urkundlich erwähnt worden. Die Gemeinde wollte deshalb heuer ihr 777-jähriges Bestehen feiern. Die meisten Aktivitäten fielen dem Coronavirus zum Opfer. Was bleibt, sind ein Jubiläumsbuch, Erinnerungen an ein paar Events, die trotzdem stattfanden – und die Frage, was es mit einer angeblichen Burg in Adligenswil auf sich hat.

Eine Burg in Adligenswil? Adelige, die hier ein- und ausgingen? Ein Burgfräulein, das Ausschau nach einem edlen Ritter hielt? Die Fantasie geht leicht durch bei diesem Gedanken. Doch bleiben wir bei den Fakten.

Eine wichtige Quelle ist die Luzernerkarte, die der damalige Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat ab 1597 im Auftrag des Luzerner Rats gemeinsam mit dem Luzerner Maler Hans Heinrich Wägmann anfertigte. 1613 war sie als Federzeichnung fertiggestellt. Ein Druck kam jedoch nicht zustande. Das Original befindet sich heute in der Universitätsbibliothek Bern.

Die Karte von Cysat und Wägmann:

Auf das Auge klicken, um mehr zu sehen.

Auf dieser grossen Karte der Luzerner Landschaft ist bei Adligenswil tatsächlich eine Burgruine eingezeichnet, rechts etwas weiter oben neben der Kirche. Es macht den Anschein, als ob sie sich auf der Anhöhe gegen den Dietschiberg hin befand, allenfalls in Richtung Stuben. Beweise für ihre Existenz, etwa erhaltene Mauerreste, gibt es aber keine. Es wurde auch nie danach gegraben. Das bestätigt Fabian Küng, stellvertretender Luzerner Kantonsarchäologe mit Fachbereich Mittelalter und Neuzeit, auf Anfrage.

Adligenswil ist ohnehin ein weisser Fleck auf der Grabungskarte des Kantons Luzern. Küng ist selber erstaunt, als er feststellt:

«Auf dem ganzen Gebiet der Gemeinde Adligenswil haben noch nie archäologische Ausgrabungen stattgefunden.»

Hoffnungen auf einen Grabungserfolg mit überraschenden neuen Erkenntnissen dämpft Küng aber sogleich: «Ich bezweifle, dass an der Geschichte einer Burg in Adligenswil etwas dran ist.» Es gebe weder mittelalterliche Schriftquellen, die auf eine Burg hinwiesen, noch Geländemerkmale, die eine Burgstelle in der Gemeinde Adligenswil anzeigten. Cysat habe das Burgsymbol bei Adligenswil einzeichnen lassen, da er aus den ihm bekannten mittelalterlichen Quellen eine Familie der «Edlen von Adligenswil» rekonstruiert habe: «Betrachtet man aber die vorhandenen Schriftquellen, so wird rasch klar, dass es eine solche Adelsfamilie nicht gegeben hat.»

1830 wurde links neben der alten Kirche die neue Kirche St. Martin gebaut. Gemälde eines unbekannten Malers. Blick von der Mühleweid aus. ZHB Luzern

Nur zwei Personen mit dem Namenszusatz «von Adligenswil»

Nur zwei Personen mit dem Namenszusatz «von Adligenswil» sind aus dem Mittelalter überliefert. Der erste, «Nicolaus villicus de Adelgeswil», erscheint 1243 im Zusammenhang mit einem Handel, der in Engelberg getätigt wurde (siehe Kasten rechts). «‹Villicus› meint den Pächter beziehungsweise Träger des Meierhofs, also keinen Adligen», sagt dazu Küng. Der zweite, Arnold von Adligenswil, findet sich (undatiert) im Jahrzeitbuch des Klosters Seedorf UR. «Auch hier ist der Zusatz als Herkunftsbezeichnung eines Beamten und nicht als Familienname zu interpretieren», so Küng. «‹Die Edlen von Adligenswil› hat es also nicht gegeben, und wir müssen nicht, wie Cysat es tat, nach einer Stammburg dieser Familie suchen.»

Ganz ausgeschlossen sei die Existenz einer Burg in Adligenswil dennoch nicht, sagt Küng, da das Fehlen von Schriftquellen kein Kriterium sei: «Es gibt im Kanton zahlreiche Burgstellen, zu denen wir keinerlei Namen und Schriftquellen haben, die man aber im Gelände, auch ohne Mauerspuren, noch erkennt.» Aber auch hier sieht es in Adligenswil schlecht aus. Küng:

«Sucht man in Adligenswil nach Geländemerkmalen einer Burgstelle, wird man nicht fündig.»

Die einzige sich anbietende Stelle, die sich nicht wirklich beurteilen lasse, da sie stark verändert wurde, sei der Kirchhügel: «Hier stand allerdings im Mittelalter die alte Kirche von Adligenswil. Ob sich im Hochmittelalter an ihrer Stelle als Vorgänger des Meierhofs eine frühe Holzburg erhob, bleibt mangels archäologischer Untersuchungen grundsätzlich offen.»

Kirche mit Sigristenhaus und Sigristenscheune, rechts die alte Post. Aufnahme circa 1940. Bild: Gemeindearchiv Adligenswil

Auf der Luzernerkarte von 1613 sind weitere Burgen eingezeichnet, die heute unbekannt sind und für die es keine weiteren Belege gibt. Beispiele sind etwa die Burg Hunziken in Geuensee, die Burg Winterberg in Schötz oder die Burg Wissenwegen in Ballwil (Karte unten).

Auf das Auge klicken, um mehr zu sehen.

«Es ist tatsächlich möglich, dass es noch unentdeckte Burgstellen geben könnte», sagt dazu Fabian Küng. «Die Grundlage, um diese aufzuspüren, bildet aber nicht die Wägmann-Cysat-Karte – ganz im Gegenteil: Auf dieser Karte sind zu viele Burgen eingezeichnet, die der frühe Historiker Cysat aufgrund seiner Interpretation mittelalterlicher Schriftquellen rekonstruiert und die er dann oft neben der Kirche als Ruine platziert hat, wie eben in Adligenswil.»

Daneben gibt es verschwundene Burgen, von denen man weiss, dass es sie einmal tatsächlich gegeben hat, weil von ihnen noch Geländespuren vorhanden sind. Beispiele sind gemäss Küng die grosse Anlage im Stattägertli bei Gettnau, der Kottwiler Gütsch oder die Burgstelle Huebenfang bei Rothenburg: «Da Schriftquellen zu diesen Anlagen fehlen, könnten nur archäologische Grabungen ein Licht auf ihre Geschichte werfen.»

Archäologie macht nur Rettungsgrabungen in Bauzonen

Wieso wird nicht nach solchen Burgen gegraben? «Die Kantonsarchäologie führt nur sogenannte Rettungsgrabungen aus», erklärt Küng. «Sie gräbt also nur an jenen Stellen, wo archäologische Stätten, etwa durch Bauprojekte, zerstört werden.» Burgstellen lägen in den allermeisten Fällen aber nicht in den Bauzonen. Küng bilanziert: «Forschungsgrabungen auf Burgen – so spannend und aufschlussreich diese wären – können aus finanziellen und konservatorischen Gründen nicht ausgeführt werden und sind auch nicht geplant. Im Idealfall bleibt unser historisches Bodenarchiv im Untergrund für künftige Generationen erhalten.»

Bleistiftzeichnung des Dorfes Adligenswil mit den beiden Kirchen. Blick Richtung Dietschiberg und Meggerwald. Von Heinrich Keller, um 1829. ZHB Luzern

Wie kommt eine Gemeinde dazu, ihr 777-jähriges Bestehen, also eine Schnapszahl, zu feiern? Der Grund dafür ist, dass im Jahr 2010 in Adligenswil aufgrund früherer Erkenntnisse schon alles angerichtet war für eine grosse 800-Jahr-Feier. Doch dann ergaben neue Forschungen, dass die erste urkundliche Erwähnung Adligenswils erst 1243 erfolgte. So feierte man 2010 kurzerhand das 767-Jahr-Jubiläum. Jetzt, zehn Jahre später, wird die Tradition mit dem 777-Jahre-Jubiläum fortgesetzt.

Adligenswil - von 1243 bis heute 1243 : «Adelgeswilers» wird erstmals schriftlich erwähnt.

: «Adelgeswilers» wird erstmals schriftlich erwähnt. 1291 : Die Habsburger übernehmen vom Kloster Murbach im Elsass die Grundherrschaft über das Kloster im Hof in Luzern. Somit geht auch der Meierhof Adligenswil, der zuvor vom Kloster im Hof verwaltet wurde, in Habsburgs Besitz über.

: Die Habsburger übernehmen vom Kloster Murbach im Elsass die Grundherrschaft über das Kloster im Hof in Luzern. Somit geht auch der Meierhof Adligenswil, der zuvor vom Kloster im Hof verwaltet wurde, in Habsburgs Besitz über. 1306 : Erstmals wird eine Kirche in Adligenswil erwähnt. Wo sie stand und wann sie errichtet wurde, ist nicht bekannt.

: Erstmals wird eine Kirche in Adligenswil erwähnt. Wo sie stand und wann sie errichtet wurde, ist nicht bekannt. 1406 : Johanna von Hunwyl verkauft ihren Besitzanteil an Adligenswil der Stadt Luzern. Damit geht Adligenswil vollständig in den Besitz der Stadt Luzern über.

: Johanna von Hunwyl verkauft ihren Besitzanteil an Adligenswil der Stadt Luzern. Damit geht Adligenswil vollständig in den Besitz der Stadt Luzern über. 8. Dezember 1561: Die Gebrüder Homberger erhalten vom Rat in Luzern die Bewilligung zum Betreiben der neu erbauten Mühle in Adligenswil.

Die Gebrüder Homberger erhalten vom Rat in Luzern die Bewilligung zum Betreiben der neu erbauten Mühle in Adligenswil. 1605 : Die Kirche beim heutigen Sigristenhaus wird gebaut.

: Die Kirche beim heutigen Sigristenhaus wird gebaut. 1772 : Das Gasthaus Rössli erhält das Tavernenrecht (Speisungs- und Beherbergungsrecht).

: Das Gasthaus Rössli erhält das Tavernenrecht (Speisungs- und Beherbergungsrecht). 1798 : Adligenswil wird eine selbstständige Gemeinde. Mit der Einführung der Helvetischen Verfassung in der Schweiz gehen die Zeiten des feudalen Herrschaftssystems und des Stadtstaates Luzern zu Ende. Der Kanton Luzern wird in Gemeinden eingeteilt.

: Adligenswil wird eine selbstständige Gemeinde. Mit der Einführung der Helvetischen Verfassung in der Schweiz gehen die Zeiten des feudalen Herrschaftssystems und des Stadtstaates Luzern zu Ende. Der Kanton Luzern wird in Gemeinden eingeteilt. Anfang 19. Jahrhundert : Die Kinder erhalten den ersten Schulunterricht in einer warmen Stube neben der Kirche.

: Die Kinder erhalten den ersten Schulunterricht in einer warmen Stube neben der Kirche. 1804 : Im «Rössli» wird die erste Postablage eingerichtet.

: Im «Rössli» wird die erste Postablage eingerichtet. 1831 : Die neu gebaute Kirche St.Martin wird eingeweiht.

: Die neu gebaute Kirche St.Martin wird eingeweiht. 1848 : 82 Bürger stimmen der neuen Bundesverfassung zu, 47 sind dagegen.

: 82 Bürger stimmen der neuen Bundesverfassung zu, 47 sind dagegen. 1864 : An der Stelle des heutigen Dorfschulhauses II wird ein erstes Schulhaus errichtet, zunächst nur mit einem Schulzimmer und einer kleinen Wohnung für den Lehrer.

: An der Stelle des heutigen Dorfschulhauses II wird ein erstes Schulhaus errichtet, zunächst nur mit einem Schulzimmer und einer kleinen Wohnung für den Lehrer. 1877 : Die erste Pferdepost erreicht als Einspänner Adligenswil.

: Die erste Pferdepost erreicht als Einspänner Adligenswil. 1894 : Für Abstimmungen und Wahlen wird die Urnenwahl eingeführt.

: Für Abstimmungen und Wahlen wird die Urnenwahl eingeführt. 1935 : Private gründen eine Wasserversorgungs-Genossenschaft.

: Private gründen eine Wasserversorgungs-Genossenschaft. 1942 : Am 29. Oktober besucht General Guisan Adligenswil.

: Am 29. Oktober besucht General Guisan Adligenswil. 1945 : Am 28. Februar um 15.15 Uhr stürzt ein amerikanischer Liberator-Kampfbomber, auch fliegende Festung genannt, in den Meggerwald ab.

: Am 28. Februar um 15.15 Uhr stürzt ein amerikanischer Liberator-Kampfbomber, auch fliegende Festung genannt, in den Meggerwald ab. 1967 : Bau der C.J. Bucher Druckerei, wo unter anderen «Blick» und LNN, später «Luzerner Zeitung», gedruckt wurden. 2018 wird ihr Betrieb eingestellt.

: Bau der C.J. Bucher Druckerei, wo unter anderen «Blick» und LNN, später «Luzerner Zeitung», gedruckt wurden. 2018 wird ihr Betrieb eingestellt. 1996: Bei den Gemeinderatswahlen wird erstmals eine Frauenmehrheit gewählt. Auch das Präsidium wird mit Pia Hirschi-Schmid weiblich.

Die Entwicklung vom Bauerndorf zur heutigen Gemeinde wird im 2010 erschienenen Jubiläumsbuch «Zeitraum Adligenswil. Eine Ortsgeschichte» gut beschrieben. Demnach war Adligenswil wohl schon im 9. Jahrhundert, also zur fränkischen Zeit, bewohnt. Erstmals erscheint der Ortsname 1243 bei einem Handel, der in Engelberg getätigt wurde. Mitunterzeichner war ein gewisser «Nicholaus villicus de Adelgeswilers». Dass dieser Nikolaus von Adligenswil als «villicus» (Dörfler) bezeichnet wird, beweist gemäss André Buob, einem der Autoren des Jubiläumsbuchs, dass 1243 in Adligenswil eine Dorfgemeinschaft existierte.

Adligenswil war damals einer von 16 Dinghöfen des Benediktinerklosters St. Leodegar im Hof in Luzern, das zum Besitz des Klosters im elsässischen Murbach gehörte. Ein Dinghof war ein grösserer Gutsbetrieb, der meist von einem Vogt verwaltet wurde. Dieser verfügte über die niedere Gerichtsbarkeit, konnte also Missetäter zu Geldbussen oder leichteren Körperstrafen verurteilen.

Ortsname hat nichts mit Adel zu tun

Der Name Adligenswil setzt sich aus dem althochdeutschen Rufnamen «Adalgoz» und der Bezeichnung «Wiler» (althochdeutsch «wilare» aus spätlateinisch «villare» für «Gehöft») zusammen. Er hat also nichts mit «Adel» oder «adeliger Abstammung» zu tun. «Siedlungsnamen mit einem althochdeutschen Personennamen und -wil sind typisch für die erste Phase des Landausbaus nach der alemannischen Besiedlung», schreibt einer der weiteren Buchautoren, Peter Mulle. Adligenswil bedeutet demnach «die Hofsiedlung eines Siedlers namens Adalgoz». Der Name des Nachbardorfs Udligenswil ist nach demselben Muster gebildet und gehört derselben Siedlungsperiode an. Hier hiess der Siedler Uodalgoz.

Jubiläumsfreude trotz Pandemie Bis Anfang März konnten zum Jubiläum «777 Jahre Adligenswil» diverse Anlässe durchgeführt werden, darunter die Vernissage des erweiterten Ortsbuches. Dann aber machte Covid-19 den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Es gab keinen Jubiläumssommer mit bunten Markttagen. Auch das geplante grosse Schulhausfest Mitte September musste abgesagt werden. Im Spätsommer und Herbst fanden dann doch einige Jubiläumsevents statt. So setzte am 18. und 19. September eine Lichtinstallation an der Kirchenfassade ein optisches Zeichen in Zeiten der Pandemie. Eröffnet werden konnte auch der Naschgarten am Zentrumsweg. «Dort lässt sich nun auf natürliche Weise erleben, wie einheimische Früchte und Kräuter im Laufe des Jahres heranwachsen, blühen und reifen und wie sie frisch geerntet schmecken», sagt Markus Gabriel, Jubiläums-OK-Präsident und seit Anfang September neuer Gemeindepräsident. Er hofft, dass sich die Adligenswilerinnen und Adligenswiler trotz Corona an das 777-Jahr-Jubiläum erinnern werden – «an ein herzliches und buntes Jahr, in dem Menschen sich in guten und in schwierigen Momenten zur Seite standen und trotz Covid-19 Festfreude aufkam.»

Das Ortsbuch und die Ergänzung zum Jubiläum kosten je 20 Franken (zusammen 35 Franken). Sie können auf der Gemeindeverwaltung oder in der Bibliothek bezogen werden.