Übersicht 83 neue Fälle in Luzern, 38 in Zug – so entwickeln sich die Coronazahlen und der Impffortschritt in der Zentralschweiz Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen zur Coronasituation in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri. Aktualisiert 08.04.2021, 14.24 Uhr

Entwicklung der täglichen Fallzahlen in der Zentralschweiz

Zur Auslastung der Intensivstationen in der Schweiz finden Sie auf icumonitoring.ch (Projekt der ETH) ausführliche Angaben.

Datenquellen Die aufgeführten Angaben zur Coronasituation stammen vom Bundesamt für Gesundheit (ausgenommen die Spitalbelegung, welche die jeweiligen Kantone publizieren). Wegen Unterschieden in der Erfassung und Veröffentlichung kommt es zu Abweichungen zwischen den Daten des Bundes und jenen der Kanton. Die täglichen Werte zeigen jeweils, wie viele Fälle neu gemeldet wurden. Diese Fälle verteilen sich jedoch auf mehrere der vorangegangenen Tage. Den besten Überblick zur Entwicklung liefern deshalb beispielsweise die 14-Tages-Werte. Notiz zur Quellenbasis: Am 13. November kam es zu einem Wechsel der Datenquelle. Zuvor waren für die meisten Kennzahlen die Kantonsdaten herangezogen worden. Der Wechsel zu den BAG-Daten verbessert die Vergleichbarkeit. Zu den Statistiken über die Tests: Es sind mehrere positive oder negative Tests bei derselben Person möglich. Die Regeln für den Zugang zu einem Test wurden mehrmals geändert. Seit Juni gilt, dass sich alle Personen mit Symptomen gratis testen lassen können, was zu einer höheren Anzahl Tests geführt hat. Anfang November wurden Schnelltests zugelassen, was die Testzahl vergrössern soll.

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Schwyz

Nidwalden

Obwalden

Uri

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Luzern 83 Neuinfektionen, am Mittwoch waren es 141, über die Ostertage 209 Fälle. Aktuell befinden sich 45 Menschen in Spitalpflege (+1), davon müssen neun künstlich beatmet werden. (-1)

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Zug 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, gleich viele wie am Vortrag, am Dienstag waren es 74 über die Ostertage. 15 Personen (-1) befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege, davon zwei (unverändert) auf der Intensivstation.

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Schwyz 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Mittwoch waren es 32, am Dienstag 40 Fälle über die Ostertage.

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Nidwalden sechs Neuinfektionen, am Mittwoch waren es 18, über die Ostertage waren es 21. Zwei Personen (+1) befinden sich wegen Covid-19 in Spitalpflege, beide auf der Intensivpflege (+1)

Das BAG meldet am Donnerstag für den Kanton Obwalden fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Mittwoch waren es zwölf, über die Ostertage 15. Drei (+1) Personen befinden sich laut dem Kanton wegen Covid-19 in Spitalpflege.

Für den Kanton Uri meldet das BAG am Donnerstag 38 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, am Mittwoch waren es 20, über die Ostertage wurden 91 positive Coronafälle gezählt. Zehn Personen (+1) befinden sich in Spitalpflege.