95-jährige Zeitkapsel bei der Primarschule Root entdeckt

Root 95-jährige Zeitkapsel unter dem Pausenplatz St.Martin entdeckt In einer versiegelten Glasflasche fanden Bauarbeiter Zeitdokumente aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Nun hat die Gemeinde Root die Zeitkapsel am gleichen Ort wieder vergraben – mit einer Botschaft aus der Pandemiezeit. Simon Mathis Jetzt kommentieren 01.12.2021, 12.00 Uhr

«Dieser Baum wurde heute von Albin Duss, Gärtner in Root, gesetzt, aus Anlass zu der im Mai stattfindenden Schulhaus-Erweiterung», heisst es in einem Brief, datiert auf den 18. Februar 1926:

Bilder: Manuela Jans-Koch

(Root, 25. November 2021)

Den Brief fanden vor einigen Monaten Bauarbeiter, als sie den Pausenplatz St.Martin vor der Primarschule Root neu gestalteten. Das Dokument fand sich in einer versiegelten Glasflasche, in der noch weitere historische Schätze untergebracht waren.

Deutsche Mark und österreichische Kronen

Zu den Fundstücken gehören einige Deutsche Mark und österreichische Kronen. Diese hätten «durch die Nachkriegszeit ihren Wert verloren», schreiben die beiden Verfasser des Briefes, der damalige Hauswart Xaver Gärtner und sein Sohn Xaver Gärtner junior, Aktuar der Feldmusik Root. Die Zeilen sind denn auch auf dem Briefpapier der Feldmusik abgefasst. Der Bericht ist detailverliebt: So führt Xaver Gärtner senior nicht nur Namen und Geburtstag seiner Frau auf, sondern auch die seiner sieben Kinder – mitsamt ihren Berufen (Maler und Mechaniker).

Die Flasche beinhaltete zudem eine leere Lohntüte sowie eine Kandidatenliste für den «Sekundarlehrerausschuss des Kreises Root». An erster Stelle steht – wohl Kraft seines Amtes – der Rooter Pfarrer Josef Bucher.

Die historischen Dokumente, die unter dem Pausenplatz St. Martin gefunden wurden.

Der Gemeinderat Root hat beschlossen, diese historischen Fundstücke wieder an der gleichen Stelle zu vergraben – und ihnen Dokumente aus der aktuellen Zeit hinzuzugeben. So etwa einen Bericht über Root aus unserer Zeitung und eine Ausgabe des Gemeindeblatts «Info Root».

Auch ein zweiter Brief darf nicht fehlen. Darin steht unter anderem: «Das Fundjahr 2021 ist geprägt von der Coronapandemie. Auf eine Wiedergabe der Ereignisse wird an dieser Stelle verzichtet, da die Pandemie noch nicht vorbei ist und dieses Ereignis in unzähligen Medien bestens dokumentiert sein wird.»

Der Inhalt der vergrabenen Zeitkapsel der Gemeinde Root. Bild: Manuela Jans-Koch (Root, 25.11.2021)

Da der Bagger die Glasflasche von anno 1926 zerstört hat, hat die Gemeinde eine neue, robustere Zeitkapsel besorgt und vergangenen Donnerstag darin alle Zeitdokumente verstaut:

Von links nach rechts: Geschäftsführer André Wespi, Gemeinderat Stefan Hoffmann und Gemeindepräsident Heinz Schumacher schrauben den Deckel der Zeitkapsel zu.

Beim Vergraben waren gleich drei von fünf Gemeinderäten zugegen sowie Geschäftsführer André Wespi:

Von links nach rechts: Gemeinderat Stefan Hoffmann, Gemeinderätin Margrit Künzler-Niederberger, Gemeindepräsident Heinz Schumacher und Geschäftsführer André Wespi.

«Jetzt hoffen wir natürlich, dass sich in 95 Jahren unsere Nachkommen am zweiten Fund der Flasche erfreuen werden», sagte Gemeindepräsident Heinz Schumacher, nachdem das Werk vollendet war.

