98'366 Personen besuchten das Luzerner Theater Insbesondere in der Oper und im Tanz konnte der Zuschauerzuspruch im Luzerner Theater in der Spielzeit 2018/19 gesteigert werden. Insgesamt gab es 348 Aufführungen und 484 Vermittlungsprojekte. Hugo Bischof Aktualisiert 12.02.2020, 17.27 Uhr

Erfolgreiche Tanzaufführung im Luzerner Theater in der Spielzeit 2018/19: «Orfeo ed Euridice». Bild: Gregory Batardon

Die 348 Veranstaltungen im Luzerner Theater in der Spielzeit 2018/19 wurden von 62'785 Zuschauerinnen und Zuschauern besucht. Das teilte das Luzerner Theater am Mittwoch mit. Dazu gehörten Aussenproduktionen wie Frischs «Biedermann», das vor beschränkter Zuschauerzahl in Privatwohnungen aufgeführt wurde. Weitere 35'581 Personen beteiligten sich an den 484 Vermittlungsprojekten (Zukunftstag, Adventskalender, Schultheatertage, Nachgespräche zu Aufführungen, Probenbesuche). Somit erreichte das Luzerner Theater in der vergangenen Spielzeit 98'366 Personen. Insbesondere in der Oper und im Tanz habe der Zuspruch gesteigert werden können.