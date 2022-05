Abenteuer Diese zwei Luzerner umfahren Afrika mit einem Off-Roader: «Wir wollen zeigen, wie divers der Kontinent Afrika ist» 47 Länder, über 25’000 Kilometer Strecke, zwei Luzerner und ein Off-Roader Nissan – das ist die Idee hinter «Discover Africa» . Die beiden Freunde Samuel Zihlmann und Brian Bucher werden die nächsten zwei Jahre quer durch den afrikanischen Kontinent reisen. Chantal Herger 16.05.2022, 21.51 Uhr

Samuel Zihlmann (links) und Brian Bucher zieht es mit dem Off-Roader nach Afrika. Bild: Discoverafrica.live

Einmal rund um den Kontinent Afrika – von Marokko runter bis nach Südafrika und wieder rauf in den Sudan: Eine solche Reise habe noch niemand gemacht, erzählt Samuel Zihlmann aus Ruswil. Der 35-Jährige wird zusammen mit seinem Freund Brian Bucher das Abenteuer wagen. Die beiden kennen sich seit 20 Jahren und waren bereits mehrmals zusammen unterwegs.

Die Idee, Afrika zu bereisen, entstand bei beiden unabhängig voneinander. «Die Beweggründe sind verschieden. Für Brian ist es der letzte Kontinent, den er bereist. Ich interessiere mich seit jeher für die verschiedenen Ethnien und Menschen. So kam das Abenteuer Afrika auf die Bucketlist.»

Seit zwei Jahren bereiten sich die beiden Freunde auf das Abenteuer vor – ein wichtiger Bestandteil dabei: der Umbau ihres Off-Roaders. Den alten Nissan (Baujahr 1990) haben sie mit Unterstützung vieler helfender Hände restauriert und für ihre Zwecke umgebaut, wie PilatusToday berichtet. Das auf den Namen «Dötnius» getaufte Fahrzeug wird auf der Rundreise ihr Fortbewegungsmittel und Zuhause sein. «Die meisten Vorbereitungsstunden haben wir in den Umbau des Autos investiert», so der 35-Jährige.

Mit diesem Gefährt wollen die Männer den afrikanischen Kontinent umrunden. Bild: Discoverafrica.live

Strassenverhältnisse sind Herausforderung

«Mir ist es wichtig, die Reise zu dokumentieren», erklärt Samuel Zihlmann, der in der Werbung und Kommunikation gearbeitet hat. Das Foto- und Videoequipment spielt daher eine besondere Rolle.

«Wir wollen Geschichten erzählen, die uns bei unseren Begegnungen aber auch bei unseren Beobachtungen als prägend und wichtig erscheinen.» Dazu möchten sie Interviews mit Menschen vor Ort führen und so deren Leben in den Fokus rücken, so Zihlmann weiter. Und: «Wir wollen zeigen, wie divers der Kontinent Afrika ist – und auch sensibilisieren.»

Den Gefahren und Herausforderung einer Reise quer durch Afrika sind sich die beiden Luzerner bewusst. In einigen Ländern herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände und es wurden auch schon Touristen entführt.

Dazu der 35-Jährige:

«Es wird keine einfache Reise. Wir haben uns informiert und wissen, welche Regionen heikel sind.»

Deshalb werden sie auch mit anderen Afrika-Reisenden auf gewissen Strecken Konvois bilden, um Überfällen vorzubeugen. Zudem werden sie sich jeweils bei den jeweiligen Botschaften melden, damit diese wissen, dass sie im Land sind. Auch bezüglich Strassenverhältnisse wird es abenteuerlich, nicht überall sind Strassen vorhanden.

Der Respekt bei den Reisenden ist da, ebenso die Vorfreude. «Wir freuen uns, Zeit zu haben und viel Neues entdecken zu dürfen. Und auf die Begegnungen mit Einheimischen, aber auch jene mit anderen Reisenden.»

Am Montag gehts los

Noch sind Samuel Zihlmann und Brian Bucher zu Hause bei ihren Eltern in Ruswil einquartiert. «Wir sind relaxt. Erst am Montag geht es dann wirklich los.» Um 6.00 Uhr fahren sie los Richtung Genua, von da bringt die Fähre die beiden Freunde nach Marokko.