Die Luzernerin Romy Bacher ist 3984 Kilometer weit gewandert

Abenteuer Eine Luzernerin ist 3984 Kilometer gewandert – und doch noch nicht angekommen Zu Fuss von Luzern bis ans Nordkap zu wandern – das war das Ziel der Stadtluzernerin Romy Bacher. Doch wegen Corona kam es anders als geplant. Ines Häfliger Jetzt kommentieren 28.12.2021, 11.40 Uhr

Romy Bacher während ihrer grossen Wanderung. Bild: PD

Einmal richtig zu verreisen vor dem 30. Geburtstag, das war für Romy Bacher (29) seit Jahren ein grosses Ziel. Ihre Karriere im Tourismus- und Marketingbranche verlief geradlinig und ohne Unterbrüche. Mit der halbjährigen Fernwanderung wählte die in Luzern wohnhafte gebürtige Obwaldnerin bewusst ein Abenteuer, das ihrem Alltag diametral gegenübersteht. Eigentlich mag sie Excel-Listen, arbeitet lieber viel als wenig und zieht Sicherheit Spontanität vor.

Pandemiebedingt entschied sie sich, in Europa zu bleiben. Die Wahl fiel auf den nördlichen Abschnitt des europäischen Fernwanderwegs E1, der Sizilien mit dem Nordkap verbindet. Romy Bacher, deren Mutter Holländerin ist, mag die weiten Landschaften und die kühlen Temperaturen Skandinaviens.

Corona stellte die Reise auf den Kopf

Sie kündigte ihren stressigen Agenturjob und vermietete ihr WG-Zimmer. Am 5. Mai startete sie ihre Reise. Insgesamt 193 Tage war sie unterwegs, legte 3984 Kilometer und rund 50’000 Höhenmeter zurück. Wegen der Pandemie musste Bacher ihre Reise mehrmals umkrempeln. Sie startete die Wanderung in Schweden anstelle in der Schweiz. Und der nördlichste Punkt ihrer Route war nicht das Nordkap in Norwegen, sondern das schwedische Abisko: Die norwegischen Behörden gewährten Bacher im August die Einreise nicht, weil ihr damals die Impfung fehlte. Damit sie zumindest die deutsche Teiletappe nachholen konnte, liess sie sich impfen. Dafür reiste sie im September zweimal zurück in die Schweiz.

Bacher brauchte zu Beginn Zeit, um sich an ihren neuen Alltag anzupassen. Sie wanderte pro Tag rund 15 Kilometer und erlaubte sich Ruhetage. Irgendwann wurden Tagesstrecken von über 30 Kilometer normal. Bacher sagt:

«Je länger ich wanderte, desto ausdauernder wurde ich. Mein Körper passte sich schnell an».

Gesundheitliche Probleme habe sie glücklicherweise keine gehabt. Nur in den Zehenspitzen fehle ihr bis heute das Gefühl. Kein seltenes Phänomen in Wanderkreisen, wie sie sagt.

Die Vegetarierin wurde zur Flexitarierin

Romy Bacher war auch bei Regenwetter unterwegs. Bild: PD

Der grösste limitierende Faktor sei das Gepäck gewesen. Das, obwohl sie jedes einzelne Stück abgewogen hatte. 15 Kilo und 70 Gramm wog ihr Rucksack. Platz für Luxus gab es keinen. Trotzdem würde Bacher heute noch spartanischer packen. «Du musst nicht für jedes Szenario das richtige Utensil bereit haben. Vielleicht tritt die Situation gar nicht ein. Und falls doch, kann dir jemand helfen.»

Das Schlimmste, was passieren könne, sei zu frieren, hungrig oder durstig zu sein. Eine trockene Wechselgarnitur an Kleidung ist ihr «heilig», genauso wichtig sind genügend Kalorien und Wasser im Rucksack. Im Lappland war Bacher manchmal tagelang fernab jeglicher Zivilisation unterwegs. Das Essen musste leicht und energiereich sein; zum Beispiel Ramen-Nudeln oder Fertig-Kartoffelstock. Ab und zu gab es Streichkäse mit Rentier aus der Tube – in Schweden wurde die Vegetarierin zur Flexitarierin.

Die fantastische Natur Nordschwedens liess das spartanische Essen zur Nebensache werden. Romy Bachers Fotos zeigen klare Bergseen, grasende Rentiere auf saftigen Wiesen und karge Gebirgskämme, die den Horizont etwas näher rücken lassen.

«Selten zuvor habe ich mich so frei gefühlt.»

EIn See in Nordschweden. Bild: PD

Schwedens Fauna hat aber auch ihre Kehrseite. Dass sie abends stundenlang die Sterne beobachtet hätte, sei eine romantisierte Vorstellung.

«Ich ging so rasch wie möglich in mein Zelt. Die Mücken waren überall.»

Doch über die kleinen Plagegeister beschweren will sie sich nicht: «Ich war es, die ihr Reich betrat – nicht umgekehrt.»

Vor den Nächten allein im Zelt hatte Bacher Respekt. Doch je länger sie unterwegs war, desto mehr schwand die Angst. «Die Wahrscheinlichkeit eines kriminellen Übergriffes ist in der Stadt viel grösser. Wenn du im Nirgendwo ein Zelt aufschlägst, ist dort auch niemand. Sich vor Tieren zu fürchten, wäre eigentlich berechtigter.»

Mit der Zeit konnte sie die Stille geniessen

Bekanntschaften auf der Route waren für sie die schönste Bereicherung. Mit Olga und Nils aus Norddeutschland wanderte sie ganze zwei Wochen. Aber auch das Alleinsein gefiel ihr. In den ersten Monaten hatte sie Respekt davor, lenkte sich mit Podcasts ab. Irgendwann liess sie sich auf die Stille ein – und begann sie zu geniessen. Anstelle ihr Leben zu überdenken, kreisten ihre Gedanken um Grundbedürfnisse wie Essen oder Schlafen.

«Dass solche banalen Gedanken einen ganzen Tag ausfüllen können, hätte ich nie erwartet.»

Romy Bacher genoss die Stille auf ihrer Wanderung. Bild: PD

Romy Bacher rechnete damit, als andere Person zurückzukehren. Doch im Grossen und Ganzen sei sie immer noch die Gleiche, etwas entspannter und offener vielleicht – und 10 Kilo leichter. Im Januar tritt sie ihre neue Stelle im Tourismus an. Sofern es ihr neuer Job zulässt, will Bacher nächsten Sommer die letzten 600 Kilometer von Abisko ans Nordkap wandern. Diesen Neujahrsvorsatz hat sie bereits gefasst.

