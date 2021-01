AbfallRecyCling Real Luzern sammelt wegen Corona massiv mehr Karton ein – vor allem in den Ökihöfen 6 Prozent mehr Karton wurden im vergangenen Jahr eingesammelt, in den Ökihöfen kamen sogar 15 Prozent mehr zusammen. Weil mehr Leute ihren Karton dorthin bringen, sind keine Zusatztouren nötig. Roman Hodel 13.01.2021, 05.00 Uhr

2020 wird auch als Jahr einer noch nie da gewesenen Päckliflut in die Annalen eingehen. Wegen der Coronakrise bestellten die Leute online Waren, was das Zeug hielt. Entsprechend vermeldete die Post bereits Ende Dezember Rekordzahlen. Letzteres gilt nun auch für die Kartonsammlung. Denn all die Päckli - oder zumindest deren Hülle - wollen entsorgt sein. Die neusten Zahlen des Gemeindeverbands für Abfallentsorgung Real Luzern sprechen für sich. 2020 wurde so viel Karton abgegeben wie noch nie: insgesamt 5934 Tonnen - acht Prozent mehr als im Vorjahr.

Schaut man sich die Zahlen genauer an, gibt es aber einen Unterschied: Während bei dem von Real direkt bei den Liegenschaften abgeholten Karton die Menge im Vergleich zum Vorjahr «nur» um sechs Prozent auf 4161 Tonnen zugenommen hat, verzeichnet die Bringsammlung in den Ökihöfen sogar ein Plus von 15 Prozent auf neu 1773 Tonnen.

Obwohl die Kartonmengen in den vergangenen Jahren meist im einstelligen Prozentbereich gewachsen sind, hat dies laut Yudi Seren, Kommunikationsverantwortliche von Real Luzern, keinen unmittelbaren Einfluss auf die Hol- und Bringsammlung. So benötige man kein zusätzliches Personal und die Agglomerationsgemeinden könnten den Mengenanstieg mit den bestehenden, monatlichen Touren gut bewältigen. Dies vor allem auch dank der leichten Verlagerung zur Bringsammlung in die Ökihöfe.

Real-Mitarbeiter Michele Di Vico hat gerade Karton entgegengenommen im Ökihof des Recyclingcenters in Luzern-Ibach.

Bild: Eveline Beerkircher (12. Januar 2021)

Das sind die möglichen Gründe für die Zunahme in den Ökihöfen:

Warum überhaupt diese Verlagerung? «Eine mögliche Erklärung könnte beispielsweise sein, dass das Entsorgungsangebot auf den Ökihöfen ständig verfügbar ist und der Karton gleich nach Eintreffen der Postlieferung entsorgt werden kann», sagt Seren. Die Verbandsbevölkerung könne sich an elf verschiedenen Ökihof-Standorten jederzeit vom Karton entledigen, ohne die nächste reguläre Kartonsammlung gemäss dem geltenden Abfallkalender abwarten zu müssen.

Für Othmar Fries, Abfallberater bei der Stadt Luzern, könnte es für Bringsammlung-Zunahme im vergangenen Jahr aber noch einen weiteren Grund geben:

«Einerseits fällt durch Online-Bestellungen mehr Karton an mit entsprechendem Platzbedarf, andererseits verbrachten viele wegen Homeoffice mehr Zeit daheim und konnten deshalb zwischendurch selber mal in den Ökihof fahren.»

Bild: Eveline Beerkircher (12. Januar 2021)

Auch in der Stadt Luzern konnte das Strasseninspektorat die anfallenden Kartonmengen analog zu den Agglomerationsgemeinden mit den regulären Touren gut bewältigen, wie Fries sagt: «In Privathaushalten fiel durch den Onlinehandel zwar mehr Karton an, dafür gingen die Mengen bei den Hotels und Restaurants zurück.» Dies habe man insbesondere bei den innerstädtischen Touren festgestellt. In der Alt- und Neustadt wird der Karton sogar wöchentlich eingesammelt - nicht nur monatlich wie in den restlichen Quartieren. Dies, weil die dortigen Liegenschaften durch die enge Bebauung kaum Recycling-Lagerungsmöglichkeiten haben.

In der Stadt Luzern sammelt seit 2020 nur noch das Strasseninspektorat

Ohnehin gab es bei der Karton-Holsammlung in der Stadt Luzern letztes Jahr eine Änderung: Coronabedingt übernahm das Strasseninspektorat im Frühling die samstäglichen Kartonsammlungen von den Jugendvereinen. Im Sommer beschloss der Stadtrat, dass diese Aufgabe definitiv beim Strasseninspektorat bleibt - aus Sicherheitsgründen. Der Entscheid sorgte im Stadtparlament für Diskussionen, weil den Vereinen dadurch wichtige Einnahmen entgehen. Es überwies deshalb im September mehrere Vorstösse, wonach die Vereine auch ohne Sammlung finanziell von der Stadt unterstützt werden sollen. Aus Sicht des Strasseninspektorats hat sich der Wechsel jedenfalls bewährt. Fries:

«Wir konnten mit den bestehenden Teams am Donnerstag Platz schaffen für jene Kartonsammlungen, die bislang am Samstag stattgefunden haben.»

Eine weitere Auswirkung der Päckli- und Kartonflut ist, dass der Preis für Recycling-Karton im Keller bleibt. Dennoch ist die Einführung einer Entsorgungsgebühr für Karton bei Real Luzern nach wie vor kein Thema. Wie bereits vor einem Jahr gegenüber unserer Zeitung sagt Yudi Seren dazu auch heute: «Real Luzern basiert auf einer langfristig kalkulierten Mehrjahresplanung, damit nicht bei jeder Trendentwicklung die Grundgebühr neu angesetzt werden muss.»