Absage der Winteruniversiade: «Das ist ein grosser Verlust» Die Vorbereitungen für die Winteruniversiade 2021 in der Zentralschweiz werden gestoppt. Eine Hiobsbotschaft für die ohnehin gebeutelten Tourismusregionen. Sie verlieren sichere Buchungen und eine gute Werbeplattform. Christian Glaus 01.09.2020, 12.16 Uhr

Am 20. Juli dieses Jahres fand die Fahnenübergabe zur Winteruniversiade 2021 auf dem Stooss statt. Nun muss die Flagge eingeholt werden; der sportliche Grossanlass wurde wegen Corona abgesagt. Bild: LZ

50'000 Gäste, 1600 Sportler und rund 500 Journalisten aus der ganzen Welt. Das sind die Fakten zur Winteruniversiade 2021, die Ende Januar in der Zentralschweiz und auf der Lenzerheide hätte stattfinden sollen. Doch wegen der Pandemie werden die Vorbereitungen gestoppt, wie das Organisationskomitee am Montag bekanntgab. Begründet wird der Entscheid vor allem damit, dass ein grosser Teil der Athletinnen und Athleten wegen Reisebeschränkungen gar nicht hätte einreisen können.

Engelberg: 900 Stunden in die Vorbereitung investiert

Überrascht von diesem Entscheid sind nach all den Absagen in den letzten Monaten wohl nur noch wenige. Entsprechend viel Verständnis zeigen die Verantwortlichen in den jeweiligen Austragungsorten. Als Präsident des lokalen Organisationskomitees von Engelberg hat Hubert Mathis viel Zeit aufgewendet. Insgesamt leistete das lokale Organisationskomitee rund 900 Stunden für Planungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ganz nüchtern sagt er nun: «Wir mussten den Entscheid relativ früh haben, weil die Kosten für den Aufbau jetzt angefallen wären.» Da in Engelberg grösstenteils die vorhandene Infrastruktur genutzt worden wäre, gehe aus finanzieller Sicht nicht viel verloren. Aber touristisch wäre der Anlass für Engelberg sehr interessant gewesen. Mathis:

«Man will ja versuchen, aus der

Coronasituation herauszukommen

und sich der Welt zu präsentieren.

Das geht jetzt verloren.»

Auf Werbeeffekt gehofft

Verständnis für den Stopp der Vorbereitungen zeigt auch Andres Lietha, Tourismusdirektor von Engelberg. Der Entscheid komme nicht unerwartet und sei nachvollziehbar. Trotzdem: «Das ist ein grosser Verlust.» Engelberg hätte sich in interessanten Märkten nachhaltig als Wintersportort positionieren können. Damit spricht Lietha den asiatischen Raum an. «Die Winteruniversiaden werden dort stark im Fernsehen verfolgt, insbesondere von Aktivsportlern aus Japan und China.» Vor allem in China gewinne das Skifahren an Beliebtheit, der Markt wächst.

«Die Bilder der Winteruniversiade

wären gute Werbung gewesen.»

In Engelberg waren Curlingturniere, Snowboard- und Freestyle-Skiing-Wettkämpfe geplant. Doch noch ein weiterer Anlass kann wohl nicht wie vorgesehen stattfinden: das Skispringen im Dezember. «Der Entscheid der FIS steht zwar noch aus, wir gehen derzeit aber von einem ‹Geisterspringen› ohne viel Publikum aus», sagt Lietha. Dennoch gehen die Vorbereitungen weiter. «Wir würden den Wettkampf gerne durchführen. Finanziell ist dies verkraftbar, weil es ohne Zuschauer auch viel weniger Infrastruktur braucht.»

Winteruniversiade soll Wertschöpfung von 70 Millionen bringen

Für die Winteruniversiade steht ein Budget von rund 33 Millionen Franken zur Verfügung. In einer Studie rechnete die Hochschule Luzern mit einer Wertschöpfung von insgesamt rund 70 Millionen Franken durch den Grossanlass.

Mit welcher Wertschöpfung in Engelberg gerechnet wird, kann Andres Lietha nicht beziffern. Skispringen und Winteruniversiade seien wohl vergleichbar. Schwer wiegt aus seiner Sicht vor allem: «Das wären sichere Buchungen gewesen, die nun wegfallen.» Der Tourismusdirektor rechnet damit, dass Engelberg im nächsten Winter vor allem von Skifahrern aus der Schweiz und dem nahen Ausland besucht wird. Sie kommen nur, wenn die Schneeverhältnisse und das Wetter gut sind. «Es wird wohl vermehrt kurzfristige Buchungen geben.» Die Unsicherheit für Hotels und Bergbahnen nimmt zu.