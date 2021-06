Abschied Nach 32 Jahren: Das Geschäftsführerpaar des Camping Sempach hört auf Auf dem Campingplatz Sempach geht diese Saison die Ära der beiden langjährigen Gastgeber zu Ende. Beat und Eva Herzog übergeben die Geschäftsführung in neue Hände. Sandra Peter 04.06.2021, 18.00 Uhr

Eva Herzog und ihr Mann Beat haben den Camping Sempach über drei Jahrzehnte lang geleitet – und freuen sich nun auf mehr Freiheit.



Bilder: Eveline Beerkircher (Sempach, 31. Mai 2021)

Sage und schreibe 32 Jahre lang hat das Ehepaar Herzog den TCS-Campingplatz Sempach geführt. Nun bricht es seine Zelte ab. Seit Beat und Eva Herzog 1989 die Leitung übernommen haben, hat sich einiges verändert. So läuft die Reservation heute meist online ab; die Gäste geben so bereits im Voraus ihre Kontaktdaten und bezahlen auch gleich. Und es gibt auf dem Platz vier sanitäre Anlagen, vor rund 20 Jahren waren es zwei.

«Das Campen hat sich von der Einfachheit hin zum Luxus entwickelt», erklärt Beat Herzog. Früher seien die Gäste meist mit dem Zelt angereist, heute vorwiegend mit Motorhomes oder Büsslis.

«Die Büsslis erleben gerade einen regelrechten Boom.»

Auf dem Campingplatz gibt es heute auch fixe Bauten wie Bungalows, die vermietet werden. «Damit ist der Personalaufwand gestiegen», erklärt Eva Herzog. Zum Team zählen heute während der Saison, die von März bis Oktober dauert, rund 10 bis 15 Leute.

Die Wünsche der Gäste haben Priorität

«In den letzten fünf bis sechs Jahren sind die Gästezahlen stetig gestiegen», so Beat Herzog. Die Saisonplätze sind alle gebucht, die Campingleiter wohnen selber nicht auf dem Platz. Das Erfolgsrezept? Freundlichkeit und eine zuvorkommende Art seien zentral, so der bisherige Geschäftsführer. «Und natürlich, dass man die Wünsche der Gäste so gut wie möglich erfüllen kann.» Das ist nicht immer einfach. Er sagt mit einem Schmunzeln:

«Jeder will einen Seeplatz, möglichst gross und am liebsten keine anderen Camper in der Nähe.»

Man müsse auch die diversen Gästegruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen gut aneinander vorbei bringen. Eva Herzog nennt ein Bespiel: «Wenn etwa eine Gruppe über ein Wochenende sechs oder sieben Plätze benötigt, sind diese für jemanden, der zwei Wochen am Stück bleiben möchte, nicht mehr verfügbar.» Die Nähe zu diversen Ausflugszielen und die Lage am See tragen zur Beliebtheit des Platzes bei. «Die Sonnenuntergänge hier sind wunderbar», schwärmt Beat Herzog.

Auf die Frage nach der grössten Herausforderung seiner langjährigen Tätigkeit nennt der bisherige Geschäftsführer den Umgang mit Überschwemmungen, was schon vorgekommen sei. «Da muss man richtig reagieren, die Camper informieren und anweisen, wohin sie fahren sollen. Schliesslich sollen die Gäste zufrieden sein und der Platz muss so organisiert sein, dass alles gesichert ist.»

Gleich für zwei Paare bricht eine neue Zeit an

Von den vergangenen Jahren und Erlebnissen erzählt vor allem der 60-Jährige. Er arbeitete schon als Jugendlicher und junger Erwachsener auf dem Campingplatz, als ihn von 1972 bis 1988 seine Eltern führten. Seit 1989 war Beat Herzog für alles verantwortlich, was draussen auf dem Platz geschah. Seine Frau Eva ist lieber im Hintergrund aktiv. «Aber wenn etwas nicht passt, sage ich das schon», erklärt die bald 60-Jährige. Sie leitete zunächst 13 Jahre lang das Restaurant, als dieses noch zum Camping gehörte. Seit 2002 laufen das Restaurant und der Platz getrennt voneinander und Eva Herzog übernahm die Administration fürs Camping. Beat Herzog sagt:

«Man braucht eine Partnerin und ein Team, die alle am gleichen Strick ziehen, um so etwas zu schaffen.»

Der eine geht, der andere kommt: Beat Herzogs Nachfolger ist Elias Torgler (rechts).



Auch der neue Geschäftsführer Elias Torgler wird den Betrieb zusammen mit seiner Partnerin und Stellvertreterin Martina Wazzau stemmen, die beim Treffen nicht dabei sein konnte. Die beiden ebenso vom TCS angestellten 39-Jährigen haben zur Einführung den Monat Mai über gemeinsam mit den Herzogs auf dem Camping gearbeitet.

Reicht ein Monat aus, um das Know-how und die Erfahrung von 30 bis 40 Jahren zu vermitteln? Elias Torgler, der zuvor das Iglu-Dorf in Davos geleitet hat, sagt:

«Dieser Übergabemonat war extrem wichtig für uns, auch wenn sich nicht alles weitergeben lässt.»

Und weiter: «Der Mai war im Nu vorbei, zumal über die verlängerten Wochenenden mit den Feiertagen der Tagesbetrieb schon auf Hochtouren gelaufen ist.» Falls Torgler und seine Partnerin Wazzau noch Fragen haben, stehen die Herzogs zur Verfügung. Sie geben die Verantwortung ab Juni zwar bewusst ab und wollen den neuen Geschäftsführern nicht reinreden, sagen sie. «Aber für Ratschläge oder im Notfall sind wir da.»

Wird es Beat und Eva Herzog ohne die Arbeit auf dem Camping nicht langweilig? Vermissen werden sie den Austausch und den Kontakt mit den Gästen, mit unterschiedlichsten spannenden Menschen, die ihnen auch viel Wertschätzung entgegenbringen. Aber Beat Herzog sagt auch:

«Wir freuen uns auf mehr Freiheiten. Das Reisen und Ferien machen ist in den vergangenen Jahren schon zu kurz gekommen.»

Und seine Frau Eva sagt: «Das Positive hat in all den Jahren stets überwogen und motiviert. Aber man muss aufhören, wenn es noch ein bisschen weh tut.»