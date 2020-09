Porträt Diese Schweizerin aus Uruguay hat an der Uni Luzern die Lohnausfälle für pflegende Angehörige analysiert Monica Ruoss hat ihre Masterarbeit pflegenden Angehörigen, die Menschen mit Rückenmarksverletzung betreuen, gewidmet. Dabei vergleicht sie auch die Situation mit ihrem Heimatland. Fabienne Mühlemann 04.09.2020, 17.00 Uhr

Monica Ruoss hat ihren Master in Gesundheitswissenschaften abgeschlossen.

Bild: Boris Bürgisser

(Luzern, 2. September 2020)

In Monica Ruoss' Brust schlagen zwei Herzen. Eines für die Schweiz, dem Land, in dem ihre Grosseltern aufgewachsen sind, und in dem sie jetzt lebt. Und eines für Uruguay, dem Ort, an dem Familie und Freunde leben und sie ihre Kindheit verbracht hatte. Durch ihre Grosseltern und ihren Vater, der aber ebenfalls bereits im südamerikanischen Land geboren ist, hat sie den Schweizer Pass. Und da ihre Schwester bereits vor 17 Jahren hierhergezogen ist, tat es Ruoss ihr gleich. «Ich wollte schon immer für längere Zeit in der Schweiz leben», sagt die 30-Jährige, die vor drei Jahren diesen Schritt wagte.

Doch es sei nicht immer einfach. Sie vermisst ihre Familie und Freunde sehr, die sie wegen der Coronasituation schon lange nicht mehr gesehen hat. Und auch der Strand und das Wetter fehlen ihr. Doch so schätze sie auch die Vorzüge hier, wie zum Beispiel die Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs, die Sauberkeit oder die Sicherheit. Doch die Integration gestalte sich umständlich. «Ich habe viele nette Menschen kennen gelernt, doch weil ich nicht so gut Deutsch spreche, erschwert das die Kommunikation manchmal», so Ruoss. Sie nehme zwar Sprachlektionen, doch weil sie im Beruf und im Studium Englisch sprechen muss, brauche sie diese Kenntnisse kaum – trotzdem habe sie tolle Freunde gefunden, mit denen sie sich immer wieder treffe.

Ihr Ziel ist es, der Bevölkerung zu helfen

Bei der Firma Roche in Basel hat sie ein Praktikum im Bereich Patient Partnership begonnen. Und das Masterstudium hat sie gerade an der Uni Luzern in Health Care abgeschlossen. Auf den Studiengang sei sie per Zufall gestossen. «Ich wollte schon immer etwas tun, um der Bevölkerung zu helfen. In diesem Master konnte ich diesen Aspekt mit meinen wirtschaftlichen Kenntnissen verknüpfen», sagt Ruoss, die bereits in Uruguay einen Bachelor in Wirtschaft absolviert hatte.

Deswegen hat sie ihre Masterarbeit auch einem Thema gewidmet, bei dem sie diese Stärken zeigen konnte. So hat sie untersucht, wie gross der Lohnverlust einer Person ist, die einen Familienangehörigen nach einer Rückenmarksverletzung pflegt und daher nicht arbeiten kann. An die Daten ist sie durch das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil gelangt. Das Resultat: Die durchschnittlichen Opportunitätskosten von pflegenden Angehörigen betrugen monatlich rund 2500 Franken und jährlich fast 30'900 Franken. «Man schenkt Patienten immer viel Aufmerksamkeit, aber manchmal vergisst man dabei die Pfleger», sagt Ruoss als Grund für die Themenwahl. «Und insbesondere bei Rückenmarksverletzungen ist viel Betreuung gefragt.»

Auf das Thema aufmerksam machen

Die Opportunitätskosten seien hoch, meint Ruoss, und differenzierte bei der Masterarbeit auch zwischen Menschen, die ihr Arbeitspensum aufgrund der Pflegetätigkeit kürzten und solchen, die gleich viel wie zuvor arbeiteten. Sie hält ausserdem fest, dass oft junge Leute an einer Rückenmarksverletzung leiden. «Diese wollen am liebsten zu Hause gepflegt werden, normalerweise von Familienmitgliedern oder ihren Partnern, also ebenfalls einer jungen Person», meint Ruoss. Die Lösung sei daher nicht, die pflegenden Angehörigen zu ersetzen. Man müsse sich aber bewusst sein, dass diese Lohnausfälle haben. «Wenn wir wirtschaftliche Analysen von Krankheiten machen, fokussiert man sich aber immer auf den Patienten», sagt sie.

Auch in Uruguay gebe es dieses Problem mit den Opportunitätskosten, doch dort sei es noch verschärft. «Einerseits ist man in der Schweiz weiter fortgeschritten mit der Ausstattung für Rollstuhlgänger, wie zum Beispiel Zugängen im öffentlichen Verkehr oder an öffentlichen Orten. Andererseits ist es in Uruguay viel schwieriger, das Arbeitspensum zu reduzieren, ohne dass man seinen Job verliert», sagt sie. Ob Ruoss je wieder nach Hause zu ihrer Familie zieht, lässt sie offen. «Für das Praktikum werde ich in Basel eine Wohnung suchen und hoffe, dort eine Festanstellung zu finden», so die Masterabsolventin, die im Moment noch in Luzern in einem Studentenheim wohnt. Doch eines hält sie fest: «Ich werde Luzern sehr vermissen.»