Reportage Absolventinnen der FMS Sursee erzählen, wie sie die Prüfungen während der Coronakrise erlebt haben Unter Einhaltung strikter Massnahmen mussten die Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule Sursee heuer die Prüfungen ablegen. Gestört scheint es sie nicht zu haben, im Gegenteil – ein Besuch vor Ort zeigt warum. Livia Fischer 13.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nervöses Getuschel, hektisches Blättern in den Schulbüchern, Dutzende Schüler, die vor dem Prüfungszimmer auf dem Boden sitzen und warten. Dieses Bild zeigt sich üblicherweise kurz vor den Abschlussprüfungen der Kantons- und Berufsschulen. In der Fachmittelschule Sursee fanden diese Woche die letzten Prüfungen statt – ohne Corona hätte die Situation dort bestimmt ähnlich ausgesehen. Am vorletzten Prüfungstag ist es aber still in den Gängen, Schüleransammlungen gibt es keine.