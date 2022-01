Tabakwerbeverbot: Wolhuser über die Bürde einer Raucherlunge

Die Abstimmungsvorlage vom 13. Februar will jede Art von Tabakwerbung verbieten, die Kinder und Jugendliche erreicht. Es wäre nur noch Werbung erlaubt, die auf Erwachsene abzielt, etwa Werbemails. Prospekte oder gezielte Werbung im Internet.

Bundesrat und Parlament haben einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der bei einem Nein an der Urne in Kraft tritt. Er sieht unter anderem ein Verbot von Tabakwerbung auf Plakaten und im Kino vor.

Das Initiativkomitee hält den Gegenvorschlag für eine «Alibiübung», da genau jene Werbearten, die Jugendliche erreichen würden, weiterhin erlaubt seien, etwa in Gratiszeitungen, an Kiosken oder im Internet. Zum Komitee gehören Verbände aus dem Gesundheitswesen wie die Krebs- und Lungenliga oder Pädiatrie Schweiz. Unterstützt wird die Initiative von der SP, GLP und den Grünen. Die Mitte ist in dieser Frage gespalten, tendiert aber zu einem Nein.

Auch die SVP und FDP lehnen die Initiative ab. Ein Werbeverbot sei «extrem», unverhältnismässig, schädlich für die Wirtschaft und widerspreche der Gewerbefreiheit. (jon)