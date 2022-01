Velostation Luzern: Massiv teurer als ähnliche Projekte

Abstimmung 13. Februar Velostation Luzern ist massiv teurer als vergleichbare Projekte in Zürich und Sursee Sursee plant eine unterirdische Velostation, die fast gleich gross ist wie in Luzern. Doch der Bau kostet nur halb so viel – und die Benutzung ist gratis. Auch andere Städte bauen deutlich günstiger. Robert Knobel Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Einfahrt zur geplanten Velostation in der Bahnhofstrasse Luzern. Visualisierung: Stadt Luzern

Im Vorfeld der Abstimmung über die unterirdische Velostation in Luzern werden vor allem die hohen Kosten (fast 20 Millionen Franken) sowie der möglicherweise geringe Nutzen kritisiert. Hierbei lohnt sich ein Blick in andere Städte.

Wie es der Zufall will, werden die Stimmberechtigten von Sursee in diesem Jahr ebenfalls über eine unterirdische Velostation abstimmen. Sie ist Teil der Gesamterneuerung des Surseer Bahnhofplatzes, der einen Ausbau des Bushofs, eine Verkehrsberuhigung und eine Aufwertung des Bahnhofplatzes vorsieht. Die unterirdische Velostation ist mit 1050 Plätzen fast so gross wie diejenige in Luzern (1200 Plätze) und bietet ebenfalls einen direkten Zugang zu den Gleisen. Die Eröffnung ist für 2025 geplant.

An dieser Stelle soll eine der beiden Zufahrtsrampen zur unterirdischen Velostation hinkommen. Im Hintergrund der Bahnhof Sursee. Screenshot: Google Maps

Im Gegensatz zu Luzern soll die Benutzung aber gratis sein. Dazu sagt der Surseer Bauvorsteher Romeo Venetz (Mitte):

«Mehrere Beispiele zeigen, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis für bewirtschaftete Velostationen ungenügend ist.»

Die Gefahr bestehe zudem, dass viele Velofahrer nicht bereit seien, fürs Parkieren zu bezahlen und ihr Velo wild irgendwo abstellen. Genau dies ist auch die Befürchtung der Velostation-Gegner in Luzern: Da niemand gezwungen werden kann, die unterirdische Station zu benutzen, könnten die Zweiräder weiterhin auf der Bahnhofstrasse abgestellt werden – ein Szenario, das der Stadtrat mit baulichen Massnahmen auf der Bahnhofstrasse zu verhindern sucht.

In Sursee geht man diese Frage entspannt an: Da nicht zu befürchten ist, dass die unterirdischen Gratis-Plätze unbenutzt bleiben, kann es sich die Stadt «leisten», auf dem Bahnhofplatz weiterhin 400 oberirdische Veloabstellplätze anzubieten.

Unterirdisches Veloparking für 9,8 Millionen

Der Bau der Velostation Sursee soll 9,8 Millionen Franken kosten – also halb so viel wie diejenige in Luzern. Der Luzerner Stadtrat begründet die hohen Kosten mit der komplexen Lage in der Stadtmitte. So führen unter der Bahnhofstrasse zahlreiche wichtige Werkleitungen durch, welche wegen der Velostation verschoben werden müssen. Hinzu kommt der anspruchsvolle Bau in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel, wenige Meter vom Flussbett der Reuss entfernt.

In Sursee muss die Stadt nur einen Teil selber bezahlen

Die Velostation Sursee ist nicht nur massiv billiger, sondern die Stadt muss sie auch nicht vollständig selber bezahlen. Da die Velostation Teil des Bushof-Projekts ist, zahlen auch SBB, Kanton, Verkehrsverbund und umliegende Gemeinden einen Anteil daran. Unter dem Strich muss die Stadt Sursee nur noch 6,4 Millionen Franken an die Velostation bezahlen, also dreimal weniger als die Stadt Luzern.

Luzern hätte wohl auch die Möglichkeit gehabt, die Velostation in ein grösseres Projekt einzubinden – etwa in den Durchgangsbahnhof – und so auf Gelder von SBB, Bund und Kanton zu hoffen. Allerdings würde die Realisierung dann deutlich länger dauern. Aktuell ist der Eröffnungstermin der Velostation Luzern auf 2026 angesetzt.

Zürich senkt die Preise, um das Veloparking auszulasten

Bereits Erfahrung mit unterirdischen Velostationen hat Zürich. Seit 2017 gibt es beim Hauptbahnhof ein unterirdisches Veloparking mit 1600 Plätzen. Gekostet hat der Bau 14 Millionen Franken, ebenfalls deutlich weniger als in Luzern. Die Velostation Europaplatz ist über eine befahrbare Rampe erreichbar. Von dort gelangt man danach direkt zu den Gleisen des HB.

Einfahrt zur Velostation beim Hauptbahnhof Zürich. Bild Stadt Zürich

Die Benützung des Veloparkings ist kostenpflichtig: 2 Franken/Tag oder 120 Franken/Jahr. Das Jahresabo war ursprünglich teurer. Weil die Velostation aber schlecht ausgelastet war – während die oberirdischen Gratisplätze weiterhin überfüllt waren – wurden die Preise gesenkt. Das habe sofort gewirkt, sagt Roger Schaad vom Zürcher Tiefbauamt. In Zeiten von Homeoffice sei das Wachstum aber wieder abgeflacht.

Fast drei Viertel der Plätze sind besetzt

Aktuell liege die Auslastung der Velostation bei 71 Prozent. «Angesichts des grossen Angebots an kostenlosen Parkplätzen in direkter Umgebung sind wir zufrieden damit», sagt Roger Schaad. Da der Preis offenbar entscheidend ist für die Auslastung der Velostation, soll das Jahresabo nochmals stark verbilligt werden. Ab 2023 soll es für sämtliche städtischen Velostationen nur noch 50 Franken kosten. Pläne, die Veloplätze ganz gratis anzubieten, gibt es in Zürich aber keine.

2024 soll am Bahnhof Stadelhofen eine weitere unterirdische Velostation eröffnen. Sie kostet 15 Millionen Franken und bietet 800 Plätze.

Auch in Basel und St.Gallen wird unterirdisch parkiert

Das Veloparking am Bahnhof Basel. Bild: Velostation.ch

Am Bahnhof SBB in Basel gibt es zwei unterirdische Velostationen mit insgesamt über 2000 Plätzen. Wie in Luzern vorgesehen, ist ein Teil der Plätze gratis. Die übrigen, in der Nähe der Gleise, kosten 1 Franken pro Tag oder 120 Franken im Jahr. Die Velostation unter dem Centralbahnplatz war 2002 schweizweit die erste dieser Art. 2017 kam die Velostation Nord hinzu.

In St.Gallen gibt es beidseits des Bahnhofs je eine unterirdische Velostation mit insgesamt 440 Plätzen. Die Benützung kostet 2 Franken pro Tag oder 130 Franken im Jahr. Die grössere der beiden Stationen wurde 2012 erstellt und ist direkt mit dem Bahnhof verbunden.

Die Velostation in St.Gallen. Bild: Stadt St.Gallen

