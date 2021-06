Abstimmung Adligenswil: deutliches Ja trotz Millionen-Minus

Abstimmung Trotz Millionen-Minus gibt's in Adligenswil ein deutliches Ja zur Rechnung 2020 Das Adligenswiler Stimmvolk genehmigt den Jahresbericht 2020 mit 91 Prozent Ja-Stimmen. Die Rechnung schliesst mit einem Defizit von 6,3 Millionen Franken. 13.06.2021, 13.28 Uhr

(hor) Für den Jahresbericht 2020 der Gemeinde Adligenswil sind 2099 Ja- und 217-Nein-Stimmen eingegangen. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 91 Prozent. Dies teilt die Gemeinde am Sonntag mit. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 62,41 Prozent.

Das deutliche Ja gibt's trotz eines Defizits von 6,3 Millionen Franken. Den dieses ist erklärbar. Es geht auf den Betriebsbeitrag in der Höhe von rund 8,88 Millionen Franken zur Sanierung der Pflegezentrum Riedbach AG (neu: Alters- und Gesundheitszentrum Adligenswil AG) zurück. Diesem Beitrag haben die Stimmberechtigten am 29. November 2020 in Form eines Nachtragskredites und eines Sonderkredites zugestimmt.

Das Pflegezentrum Riedbach in Adligenswil kurz vor der Eröffnung. Bild: Manuela Jans-Koch (2. Februar 2019)

«Ohne die ausserordentlichen Aufwendungen für die Sanierung der Pflegezentrum Riedbach AG würde die operative Rechnung der Gemeinde Adligenswil mit einem erfreulichen Überschuss von 2,58 Millionen Franken abschliessen», sagte Finanzvorsteher Peter Stutz (FDP) im April zu unserer Zeitung. Budgetiert war ein Minus von rund 154'000 Franken.