Abstimmung 7. März Zweiter Anlauf fürs Budget 2021 in Ebikon – die wichtigsten Fragen & Antworten Bleiben die Ebikoner bei einem Nein zum Budget von der geplanten Steuerfusserhöhung verschont? Wie viel mehr Steuern müssten sie bei einem Ja bezahlen? Das müssen Sie zur Abstimmung wissen. Roman Hodel 20.02.2021, 05.00 Uhr

Warum will der Ebikoner Gemeinderat den Steuerfuss von 1,8 auf 1,9 Einheiten erhöhen?

Die Gemeinde Ebikon rechnet 2021 zum sechsten Mal in Folge mit einem Defizit. Nur, diesmal fällt das Minus bedeutend höher aus als in den Vorjahren. Gründe dafür sind einerseits Mindereinnahmen bei den Steuern und andererseits Mehrausgaben wegen Corona, etwa bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Die Erhöhung des Steuerfusses um eine Zehntelseinheit spült rund 1,8 Millionen Franken zusätzlich in die Kasse. Ursprünglich wollte der Gemeinderat eine Erhöhung um zwei Zehntelseinheiten. Doch das lehnte das Stimmvolk im November ab.

Blick auf Ebikon, im Hintergrund das Schindler-Areal. Bild: Manuela Jans-Koch (19. Februar 2021)

Wird Ebikon mit dieser Erhöhung zur Steuerhölle?

Überhaupt nicht. Während vieler Jahre befand sich Ebikon mit einem Steuerfuss von 1,9 Einheiten unter dem kantonalen Durchschnitt. Im Zuge der Aufgaben- und Finanzreform AFR 18 musste die Gemeinde den Steuerfuss zuletzt gar auf 1,8 Einheiten senken, damit der Kanton im Gegenzug seinen Steuerfuss erhöhen konnte. In anderen grösseren Agglogemeinden mit einer ähnlichen Bevölkerungsstruktur bezahlt man mehr Steuern. In Emmen etwa liegt der Steuerfuss bei 2,15 Einheiten und in Kriens bei 1,9 Einheiten. Wobei in Kriens eine Erhöhung auf 2 Einheiten kürzlich abgelehnt wurde.

Wie sieht das überarbeitete Budget 2021 aus?

Bei einem Aufwand von rund 113 Millionen Franken rechnet die Gemeinde mit einem Defizit von 3,67 Millionen Franken. Im Vergleich zur ersten Version hat der Gemeinderat die Ausgaben nochmals um fast 900'000 Franken gekürzt. Wobei Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann (CVP) betont, dass es sich zum grossen Teil um einmalige Korrekturen handelt und nicht um nachwirkende Sparmassnahmen.

Wo hat denn der Gemeinderat das Budget noch gekürzt?

Er hat beispielsweise dem Personal sämtliche Anlässe gestrichen und Weiterbildungsgelder gekürzt sowie neue Stellenbesetzungen auf der Verwaltung hinausgezögert. Zusammen mit Kürzungen bei Unterhalt und Betrieb spart die Gemeinde rund 430'000 Franken. Ebenfalls gekürzt hat er die monetären Beiträge an die Vereine und weitere Institutionen im Umfang von 100'000 Franken.



Warum ist das Budget nicht ausgeglichen?

Selbst die erste Version des Budgets war nicht ausgeglichen. Das Defizit hätte 2,84 Millionen Franken betragen – trotz Erhöhung des Steuerfusses um zwei Zehntelseinheiten. Ebikon hat ein strukturelles Defizit. Seit Jahren sind die Abschlüsse im Minus. Dabei liegen etwa die Verwaltungs- und Bildungskosten in Ebikon sogar unter dem kantonalen Durchschnitt. Die neue Finanzstrategie soll helfen, die Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Eines der Probleme: Die Gemeinde wächst und damit steigen die Ausgaben, doch die Steuereinnahmen fliessen nicht in der vom Kanton prognostizierten Höhe. Ebikon hat sogar gute Steuerzahler verloren, derweil viele Neuzuzüger unterdurchschnittlich Steuern zahlen.

Was passiert bei einem Nein zum Budget?

Dann bleibt die Gemeinde Ebikon wohl noch mindestens ein halbes Jahr im budgetlosen Zustand. Dies bedeutet: Weiterhin dürfen nur zwingend notwendige, gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben getätigt werden. Zudem wäre die Gemeinde ihrer Autonomie beraubt, weil nun der Regierungsrat sagt, wo es finanziell langgeht.

Bleibt den Ebikonern eine Steuerfusserhöhung erspart, wenn sie Nein sagen zum Budget?

Nein. Im Gegenteil. Der Regierungsrat würde das Budget festlegen, beraten vom Ebikoner Gemeinderat. Gut möglich, dass das erste Budget in Kraft gesetzt würde, also jenes mit der Steuerfusserhöhung um zwei Zehntelseinheiten. Anschauungsunterricht gibt’s in Emmen. Dort hatte die Stimmbevölkerung das Budget 2018 auch im zweiten Anlauf abgelehnt, worauf der Regierungsrat ins Spiel kam. Er diktierte den Emmern schliesslich das ursprüngliche Budget mit einer Erhöhung von 2,05 auf 2,25 Einheiten.

Ist der Steuerfuss denn so wichtig?

Ja und nein. Gewiss spielt es eine Rolle in Bezug auf die Steuerrechnung. Doch man darf nicht vergessen: Gemeinden wie Ebikon sind verkehrsgünstig gelegen, unmittelbar bei der Stadt Luzern, und verfügen selber über eine grosse Anzahl Arbeitsplätze. Hinzu kommt ein grosses Einkaufs- und Freizeitangebot. Trotzdem sind etwa die Wohnungsmieten tief, selbst bei Neubauten kriegt man deutlich mehr fürs Geld als etwa in Luzern.

Wie viel mehr Steuern müssten die Ebikoner bezahlen?

Beim ersten Budget hätte ein verheiratetes Paar mit einem steuerbaren Jahres-Nettoeinkommen von 100'000 Franken gemäss Botschaft der Gemeinde Ebikon 682 Franken mehr bezahlt. Da die Erhöhung beim zweiten Budget halbiert wurde, dürften es bei diesem Beispiel nun rund 340 Franken sein.

Wer sagt Ja, wer sagt Nein zum Budget?

CVP, FDP, SP und Grüne empfehlen wie bereits beim ersten Entwurf ein Ja zum Budget, unter anderem im Sinne der Selbstbestimmung der Gemeinde – und damit der budgetlose Zustand bald vorbei ist. Die GLP hat neu Stimmfreigabe beschlossen. Die SVP ist als einzige Partei wieder dagegen. Ihr fehlt beim Gemeinderat weiterhin der Sparwille.