Hans Meier wird Ehrenbürger von Adligenswil

Abstimmung Adligenswiler Bevölkerung wählt Hans Meier zum Ehrenbürger Adligenswil hat seinen ersten Ehrenbürger. Auch die Rechnung 2021 wurde von der Bevölkerung klar genehmigt. 15.05.2022, 12.52 Uhr

Hans Meier, hier vor der Kapelle St. Jost, wird der erste Adligenswiler Ehrenbürger. Bild: Nadia Schärli (4. Mai 2022)

Hans Meier wurde am Sonntag von den Adligenswiler Stimmberechtigten zum ersten Ehrenbürger der Gemeinde gewählt. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug 91,3 Prozent (1665 Ja, 158 Nein). Die Stimmbeteiligung liegt bei 49,3 Prozent.

Der 1941 in Adligenswil geborene Hans Meier war von 1991 bis 2004 als Vertreter der CVP vollamtlicher Gemeindeammann. Grosse Verdienste erwarb er sich auch als Lokalhistoriker. Er ist zudem Urheber einer grossen Zahl von sozialen Initiativen in der Gemeinde. Dass eine Wahl zum Ehrenbürger per Volksabstimmung erfolgt, ist eher unüblich; in Adligenswil schreibt es die Gemeindeordnung so vor. In anderen Gemeinden kann der Gemeinderat ein Ehrenbürgerrecht in eigener Kompetenz verleihen.

Mit 93,7 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen wurde die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde. Sie weist einen Einnahmenüberschuss von 751'435 Franken aus. Damit schliesst sie rund 1,17 Millionen Franken besser ab, als es das ergänzte Budget vorgesehen hatte. Für die Abweichung gibt es zwei Gründe: Erstens lagen die Ausgaben 660'000 Franken unter dem Budget. Die Einsparungen wurden vor allem beim Sachaufwand realisiert – mehrheitlich bei Ver- und Entsorgungskosten sowie beim Unterhalt von Strassen und Verkehrs­wegen. Ebenso fanden wegen der Corona-Pandemie weniger Schulreisen, Lager und Exkursionen statt. Zweitens resultierte ein Buchgewinn von 569'000 Franken aus dem Verkauf des Wärmeverbundes. (hb)