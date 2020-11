Alters- und Gesundheitszentrum Adligenswil: Genossenschaft stimmt dem Zusammenschluss mit der AG zu

Fast einstimmig sprach sich die Genossenschaft «Wohnen und Leben am Riedbach» in Adligenswil für den Zusammenschluss mit der Pflegezentrum Riedbach AG aus. Jetzt folgt am Wochenende die Abstimmung über den Sonderkredit der Gemeinde.

Hugo Bischof 27.11.2020, 10.30 Uhr