Abstimmung Ausbau Bahnhof Rothenburg: Jetzt sind die Kosten bekannt Rothenburg beantragt beim Stimmvolk für den Umbau des Bahnhofs Station einen Sonderkredit von 16 Millionen Franken. Nur knapp 5 Millionen davon gehen am Ende tatsächlich zu Lasten der Gemeinde. Beatrice Vogel 05.05.2021, 15.20 Uhr

Für die Gemeinde Rothenburg ist es ein aussergewöhnlich grosses Projekt: der Ausbau des Bahnhofs Rothenburg Station. Zahlreiche Player sind daran beteiligt, darunter Bund, SBB, Kanton, Verkehrsverbund Luzern und mehrere Busunternehmen. Die Gesamtinvestition beträgt rund 36 Millionen Franken.

Der Bahnhofausbau, der gemäss Planung bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll, besteht aus mehreren Teilprojekten. Der Bahnhof erhält ein Mittelperron und eine zentrale Unterführung, die weit entfernte Haltekante in Richtung Luzern wird entfernt. Daneben werden auf beiden Seiten des Bahnhofs die Bushaltestellen zu sogenannten Bushubs ausgebaut.

Nun ist auch die Kostenteilung im Detail bekannt. Von den 36 Millionen Franken entfällt der grössere Teil, rund 24 Millionen, auf das SBB-Projekt, für die beiden Bushubs fallen Investitionen von rund 12 Millionen Franken an. Der Bund beteiligt sich mit rund 7 Millionen Franken, ungefähr ebenso viel wird durch das Agglomerationsprogramm Luzern beigesteuert. Der Kanton Luzern investiert 16 Millionen Franken, die privaten Busunternehmen 1 Million und die Gemeinde Rothenburg rund 4,9 Millionen Franken.

Von der Gemeinde finanziert werden insbesondere die Perrondächer der Bushubs, die Verlängerung der Unterführung inklusive Verbindung ins Bebauungsgebiet Ost, der Ausbau der Hasenmoosstrasse sowie die Möblierung der Bushubs wie Sitzbänke und Veloständer.

Der geplante Bushub Ost am Bahnhof Rothenburg. Visualisierung: PD

Die Gemeinde Rothenburg beantragt einen Sonderkredit von 16,35 Millionen Franken, über den das Stimmvolk am 13. Juni an der Urne entscheidet. Der Kredit setzt sich aus den Gesamtkosten für die Bushubs (rund 12 Millionen Franken) sowie dem Kostenanteil der Gemeinde am SBB-Projekt (rund 4,3 Millionen Franken) zusammen. Die Gemeinde ist Auftraggeberin und Projektverantwortliche der Bushubs, weshalb deren Finanzierung über sie läuft. Die Kostenanteile des Kantons, des Aggloprogramms sowie der Busunternehmen werden später zurückgezahlt, sodass sich am Ende die Nettoinvestitionen der Gemeinde auf 4,9 Millionen Franken belaufen.

Rothenburg erzielte 2020 einen Gewinn Die Rechnung 2020 der Gemeinde Rothenburg schliesst mit einem Gewinn von 1,02 Millionen Franken ab bei einem Gesamtaufwand von rund 51 Millionen Franken. Budgetiert war ein Minus von 286'000 Franken. Wie die Gemeinde mitteilt, gab es trotz Corona keine Steuereinbussen. Der Steuerertrag beträgt rund 20 Millionen Franken – nur 850'000 Franken weniger als budgetiert. Mehreinnahmen verzeichnet die Gemeinde bei den Sondersteuern und den Steuernachträgen. Höhere Ausgaben von 580'000 Franken musste Rothenburg im Bereich Gesundheit und Soziales tätigen: für Ergänzungsleistungen und Pflegerestfinanzierung. Investiert wurden 850'000 Franken in kleinere Infrastrukturprojekte sowie in die Planung des Bahnhofs Rothenburg Station. (bev)

«Der Ausbau des Bahnhofs Rothenburg ist nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für die ganze Region von grosser Bedeutung», sagt der Rothenburger Gemeinderat Michael Riedweg (CVP). Er ist zuständig für das Ressort Öffentliche Infrastruktur. Das Projekt sei ein wichtiges Puzzleteil für den Entwicklungsschwerpunkt Rothenburg. Rund um den Bahnhof sind diverse Bauprojekte geplant. «Der Verkehr wird deshalb nicht abnehmen», so Riedweg. «Umso wichtiger ist es, die Bus-Bahn-Verbindungen zu optimieren.» Mit dem Projekt können ein zeitgemässer Bahnhof mit hindernisfreiem Zugang und gezielte ÖV-Förderung zur Entlastung der Strasse erreicht werden.

Kürzlich lagen die Bauprojekte für die Bushubs öffentlich auf. Dagegen gingen fünf Einsprachen ein, für die einvernehmliche Lösungen angestrebt werden. Laut Michael Riedweg betrifft keine davon die Verbreiterung der Hasenmoosstrasse. Für diese muss die Gemeinde rund 1000 Quadratmeter Land von Privaten erwerben. «Mit den Grundeigentümern zeichnet sich eine gütliche Einigung ab», so Riedweg. Dies auch, weil die Gemeinde einen Bebauungsplan für das Gebiet westlich des Bahnhofs gemeinsam mit den Grundeigentümern erarbeitet.

So soll der Bushub West an der Hasenmoosstrasse künftig aussehen. Visualisierung: PD/Gemeinde Rothenburg

Am 25. Mai um 20 Uhr findet eine virtuelle Orientierungsversammlung zur Abstimmung vom 13. Juni statt. Weitere Infos: www.rothenburg.ch.