Römerswil Knatsch um Gewässerraum – Landwirte wehren sich gegen weitere Auflagen Während Landwirte einen erweiterten Gewässerraum beim Baldeggersee bekämpfen, pocht Pro Natura Luzern auf den Naturschutz. Die Gemeinde Römerswil muss nationale Vorgaben umsetzen. Salome Erni 18.06.2021, 05.00 Uhr

Der Gewässerraum des Baldeggersees ist in der Gemeinde Römerswil umstritten. Bild: Philipp Schmidli (Dienstag, 20. März 2018)

Den einen zu viel Schutzzone – den anderen zu wenig: Der Teilzonenplan Gewässerraum der Gemeinde Römerswil scheiterte in der Abstimmung am 13. Juni. Gut 62 Prozent legten ein Nein in die Urne, die Stimmbeteiligung war mit über 72 Prozent hoch. Grund für den Gegenwind war die Ausscheidung des Gewässerraums des Baldeggersees.

Den Gewässerraum auszuscheiden, ist Pflicht Gemäss den Änderungen des Bundesgesetzes und der zugehörigen Gewässerschutzverordnung aus dem Jahr 2011 müssen die Kantone den Raumbedarf von oberirdischen Gewässern neu festlegen. Dies diene zur Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, dem Hochwasserschutz und der Gewässernutzung, heisst es in der Botschaft zur vergangenen Abstimmung der Gemeinde Römerswil. In den ausgeschiedenen Gewässerräumen gelten – soweit nicht anders ausgewiesen– Bewirtschaftungseinschränkungen. Bei stehenden Gewässern wie dem Baldeggersee wird der Gewässerraum ab Uferlinie gemessen und beträgt mindestens 15 Meter. Ein erweiterter Gewässerraum wird dort ausgeschieden, wo dahingehende Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes bestehen. Dies sei gemäss kantonaler Schutzverordnung bei den landseitigen Reservatszonen am Baldeggersee der Fall. In der abgelehnten Vorlage wurde der Gewässerraum am Baldeggersee «situationsbedingt nach vorgegebenen Kriterien» ausgeschieden und schwankte zwischen 15 und 40 Metern.

Josef Näf war einer der Landwirte, die Einsprache gegen den Teilzonenplan erhoben. Er zeigt Verständnis für die minimalen 15 Meter Gewässerraum. Doch diesen Abstand zum See wie geplant auf bis zu 40 Meter zu vergrössern, ist für ihn inakzeptabel. Er ist nicht gewillt, «noch mehr Fläche meines besten Kulturlandes zu extensivieren». Innerhalb des Gewässerraumes sei es ihm nämlich nicht mehr möglich, Milchkühe zu halten. Näf verweist darauf, dass die Landwirte in der Umgebung bereits sehr viel für den Schutz der Natur täten. So hat er beispielsweise 17 Prozent ökologische Ausgleichsflächen anstelle der vorgeschriebenen sieben Prozent. «Doch die vielen Auflagen – es hört nicht mehr auf!», sagt er.

Näf kündigt an, alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit der Gewässerraum nicht auf mehr als 15 Meter festgesetzt wird, und wird wenn nötig bis vor Bundesgericht ziehen. Er fühlt sich «vom Bürotisch aus terrorisiert» und bemängelt, dass die Landbesitzer zu spät und mit ungenauen Plänen informiert worden seien.

Pro Natura bedauert Nein

In die andere Richtung zielte die Kritik der Umweltschutzverbände, darunter Pro Natura Luzern, die ebenfalls Einsprache erhoben. Die Organisation begrüsst zwar, dass die Gemeinde Römerswil am südseitigen Ufer des Baldeggersees einen erweiterten Gewässerraum wollte. Pro Natura fordert aber, dass auch am westlichen Ufer bei Tempikon für den Schutz der Ufervegetation anstelle der minimalen 15 Meter ein erweiterter Gewässerraum ausgeschieden wird.

Das Nein am letzten Sonntag bedauert die Geschäftsführerin Katja Dürst sehr. Der Baldeggersee und seine Uferbereiche sind im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung verzeichnet. Eine allfällige weitere Reduktion der Gewässerräume sei für Pro Natura deshalb ein absolutes Tabu. «Darüber werden wir mit Argusaugen wachen», kündigt Dürst an.

Wenig Handlungsspielraum für die Gemeinde

Der Römerswiler Gemeindepräsident Urs Schryber ist enttäuscht über das Nein, auch wenn der Widerstand nicht unerwartet kam. Die Gemeinde Römerswil steht vor einer schwierigen Situation. Eigentlich hätte der Gewässerraum gemäss Vorgabe bereits bis 2018 ausgeschieden werden sollen. In vielen Gemeinden würden aber noch die Übergangsbestimmungen gelten, so Schryber. Er fährt fort:

«Nur aufgrund der negativen Abstimmung wird Römerswil nicht von der Ausscheidung der Gewässerräume befreit.»

Die Bestimmungen sind national geregelt, eine Gemeinde hat da kaum Handlungsspielraum. «Fakt ist, dass bei Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes ein erweiterter Gewässerraum ausgeschieden werden muss, und dies ist beim Baldeggersee mancherorts der Fall.» Zusammen mit den kantonalen Behörden werde nun das weitere Vorgehen festgelegt. Ob die Anpassungen in Richtung mehr oder weniger Gewässerraum gehen, könne noch nicht beantwortet werden.