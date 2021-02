Abstimmung Bei Ja zu Verhüllungsverbot: Luzerns Tourismusdirektor befürchtet Imageschaden Ein Verhüllungsverbot würde den guten Ruf der Schweiz als Tourismusdestination beschädigen, sagt Luzerns Tourismusdirektor Marcel Perren. Der ehemalige Luzerner SVP-Politiker Anian Liebrand sieht das anders. Alexander von Däniken 03.02.2021, 05.00 Uhr

Touristinnen mit einem Niqab, der Gesichtsverschleierung, sind in Luzern selten. Ein nationales Verbot soll laut den Initianten präventiv wirken.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 31. August 2016)

Ausgerechnet während alle Schutzmasken tragen müssen, kommt es zur Abstimmung über das Verhüllungsverbot. Doch die eidgenössische Volksabstimmung vom 7. März schliesst medizinische Gründe explizit vom Verbot aus. So wird das bereits in den Kantonen Tessin und St.Gallen gehandhabt, die das Verhüllungsverbot bereits kennen. Das Verhüllungsverbot ist nicht zu verwechseln mit dem Vermummungsverbot, das 15 Kantone kennen – darunter Luzern.

Vermummungsverbot im Kanton Luzern selten durchgesetzt Seit Anfang 2005 gilt im Kanton Luzern das Vermummungsverbot. Und niemand ist glücklich darüber. Regierungsrat und Polizei haben sich damals vergeblich gegen die Einführung des Gesetzesartikels gewehrt, der auf eine SVP-Motion zurückgeht und vom Parlament mit 75 zu 28 Stimmen gutgeheissen wurde. Die SVP kritisierte regelmässig, die Luzerner Polizei würde das Verbot nicht konsequent durchsetzen. Gemäss dem Verbot kann mit Haft oder Busse bestraft werden, wer sich bei Versammlungen, Demonstrationen oder anderen bewilligungspflichtigen Menschenansammlungen auf öffentlichem Grund durch Vermummung unkenntlich macht. Gerade bei FCL-Spielen hielt sich die Polizei tatsächlich zurück. Der Regierungsrat begründete das 2014 so: «Bleibt ein Anlass friedlich und erfolgen nicht bedeutende Störungen an der Ordnung, der Sicherheit oder des Strassenverkehrs, soll das Vermummungsverbot im Sinne der Verhältnismässigkeit nur durchgesetzt werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Polizeiintervention Krawalle und Gewalttaten nach sich ziehen.» Und das war selten der Fall. Nach Auskunft der Luzerner Polizei sind zwischen 2015 und 2019 33 entsprechende Straftaten registriert worden. (avd)

In erster Linie richtet sich das Verhüllungsverbot an muslimische Frauen; also an Touristinnen aus dem arabischen Raum. Der Luzerner Tourismusdirektor Marcel Perren sagt darum auf Anfrage:

«Ein Burkaverbot würde das Image der Schweiz als gastfreundliches und offenes Tourismusland beschädigen, was für den Ferien- und Geschäftstourismus negative Auswirkungen hat.»

Luzern Tourismus setzte sich für ein Gastland ein, das anderen Kulturen aufgeschlossen gegenüberstehe und Menschen nicht nach Merkmalen wie Herkunft, Religion oder Kultur beurteile. Ein solches Verbot sei auch unverhältnismässig.

Luzern Tourismus für indirekten Gegenvorschlag

Luzern Tourismus begrüsse daher den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates, der in Kraft tritt, wenn das Verbot abgelehnt wird. Demnach sollen Personen den Behörden bei einer Identitätskontrolle ihr Gesicht zeigen müssen. Der Gegenvorschlag sieht auch Förderprogramme zur Stärkung der Rechte der Frauen vor.

Zwar sind Gäste aus dem arabischen Raum bei den Tourismusdestinationen beliebt, weil sie hier vergleichsweise viel Geld ausgeben. Doch zahlenmässig bleibt diese Klientel klein. 2015 hat die Tourismusregion Luzern-Vierwaldstättersee zum Beispiel 27'618 Logiernächte von Gästen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gezählt. Vier Jahre später waren es rund 1000 Logiernächte mehr. Zum Vergleich: Gäste aus Deutschland waren in diesen Jahren für 326'238 respektive 344'876 Logiernächte verantwortlich.

Anian Liebrand: «Wehret den Anfängen!»

An vorderster Front für das Verhüllungsverbot kämpft Anian Liebrand. Der ehemalige Präsident der Jungen SVP Kanton Luzern ist Geschäftsführer des Egerkinger Komitees, welches die Volksinitiative lanciert hat. Liebrand gesteht zwar ein, dass in Luzern wenige verschleierte Touristinnen gesehen werden; die Hotspots seien in Genf, Interlaken und Zürich. Liebrand sagt:

«Jetzt können wir das Verhüllungsverbot noch etablieren. Wenn es zu viele verschleierte Frauen gibt, dann heisst es, das Verbot könne nicht mehr durchgesetzt werden. Wehret den Anfängen!»

Er betont, dass im Tessin bereits gute Erfahrungen gemacht worden seien; Touristinnen würden den Schleier automatisch ablegen und selbst der Saudi-Arabische Botschafter habe bei Einführung des Verbots seinen Landsleuten empfohlen, dieses zu befolgen. Vom Gegenvorschlag hält Anian Liebrand nichts: «Er hat nichts mehr mit der Initiative zu tun und ist nur ein Sammelsurium an behördlichen Zusatzaufgaben.» Es könne nicht sein, dass eine Frau ihren Schleier nur vor den Behörden ablegen müsse, aber nicht in Restaurants oder vor anderen Menschen.

Die Region Luzern ist in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von radikalen Konvertiten geworden. Dass diese durch das Verhüllungsverbot Auftrieb erhalten könnten, stört Liebrand nicht. Im Gegenteil: «Wenn wir aus Angst vor Reaktionen unsere demokratischen Grundrechte nicht durchsetzen können, wäre das falsch und gefährlich.» Dieser Meinung seien auch viele gemässigte Muslime.