Abstimmung Beromünster schafft die Gemeindeversammlung ab Die Stimmbevölkerung hat die Initiative «Mehr Demokratie für alle» angenommen. Damit kommen künftig sämtliche Geschäfte an die Urne. Für den Gemeinderat ist es eine bittere Niederlage. 13.02.2022, 12.31 Uhr

Das Gemeindehaus von Beromünster. Bild: Dominik Wunderli (15. Oktober 2021)

Mit einem Anteil von 56,6 Prozent Ja-Stimmen ist die Initiative «Mehr Demokratie für alle» am Sonntag an der Urne angenommen worden. Die Stimmbeteiligung betrug 54 Prozent. Damit werden in Zukunft sämtliche Sach- und Wahlgeschäfte der Gemeinde Beromünster an die Urne zur Abstimmung gebracht; die Gemeindeversammlung wird abgeschafft. Im Vorfeld eines Urnengangs gibt es nur noch Orientierungsversammlungen.

Die Initiative wurde 2020 von einem überparteilichen Komitee lanciert. Die Gruppierung sammelte 1141 Unterschriften, was rund einem Viertel der Stimmberechtigten von Beromünster entspricht. Die Vorlage kam zunächst im Dezember 2021 an die Gemeindeversammlung. Die Bevölkerung stimmte damals einem Antrag zu, welcher die Überweisung des Geschäfts an die Urne verlangte.

Regierungsrat rügte Gemeinde im Vorfeld

Das jetzige Resultat ist eine Schlappe für den Gemeinderat, welcher die Initiative zur Ablehnung empfahl. Da er in der laufenden Legislatur ohnehin das Führungsmodell der Gemeinde überprüfe, sei die Initiative zum falschen Zeitpunkt gekommen, lautete ein Argument.

Der Abstimmungskampf wurde zuweilen emotional geführt. Der Regierungsrat musste sich auch mit Stimmrechtsbeschwerden befassen. Bei einer verfügte das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement in einer aufsichtsrechtlichen Massnahme die Löschung zweier Videos, in denen der Gemeinderat zu einseitig über die Abstimmung informierte. (jon)