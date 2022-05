Bushof: Scheitert Projekt an der Velostation?

Abstimmung SVP kritisiert Bushof Sursee – Grüne wittern Ablenkungsmanöver Am 15. Mai stimmt die Surseer Bevölkerung über das Projekt Bushof ab. Während die linken Parteien und die Mitte für das 24-Millionen-Projekt werben, ist die SVP dagegen. Sie kritisiert insbesondere die geplante unterirdische Velostation. Jonas Hess Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

So könnte der neue Bushof aussehen. Visualisierung: PD

Um das steigende Verkehrsaufkommen in Sursee bewältigen zu können, sind nicht nur Massnahmen beim Individualverkehr gefragt, sondern auch beim öffentlichen Verkehr. Die Stadt Sursee will deshalb den Bushof ausbauen und so die Kapazitäten erhöhen (sieh Box). Gemäss dem Stadtrat ist das Areal heute «ein Nadelöhr und in Stosszeiten überlastet». Dass der Ausbau nötig ist, sehen auch die Surseer Parteien von links bis zur Mitte so und stimmen dem Projekt zu.

Geschlossen dagegen stellt sich die SVP. Hauptargument gegen das Projekt ist für Präsident Karl Randa der mögliche Durchgangsbahnhof in Luzern, über dessen Bau der Bund erst 2026 entscheiden wird. Solange nicht klar sei, ob der Durchgangsbahnhof realisiert wird, mache es keinen Sinn, in Sursee «viel Geld zu verlochen». Randa bezieht sich dabei auf den Aspekt, dass mit dem Durchgangsbahnhof Luzern ein weiteres Gleis in Sursee gebaut würde, was wiederum zu Umgestaltungen auf dem Bahnhofsgelände führen würde.

Bushof soll ausgebaut werden Der Bushof Sursee wird täglich von 20’000 Personen frequentiert. Der neue Bushof soll acht Haltekanten und zwei Kippkanten, bei denen der Bus nur kurz anhält, um die Passagiere aussteigen zu lassen, aufweisen. Weiter ist der Bau einer unterirdischen Velostation mit 1050 Veloparkplätzen geplant. Der Bahnhofplatz soll für Autos weitgehend gesperrt werden, einzig die dort ansässigen Geschäfte können noch angefahren werden. Insgesamt kostet das Projekt rund 24 Millionen Franken. Davon trägt die Stadt Sursee 10,9 Millionen Franken. Das restliche Geld kommt allen voran vom Kanton Luzern, der 9,5 Millionen beisteuern wird. Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Mai über den Grossteil des Beitrags entscheiden. Mittlerweile hat die Kommission Verkehr und Bau dem Sonderkredit zugestimmt. Weiter beteiligen sich die SBB sowie die umliegenden Gemeinden Oberkirch, Mauensee, Schenkon und Geuensee an der Velostation. (dlw/jh)

Velostation sorgt für Unmut

Weiter stört sich Randa an den «hohen Kosten» für die unterirdische Velostation, die mit 9,8 Millionen Franken veranschlagt ist. «Wir haben heute schon genügend Veloparkplätze oberirdisch und wenn man die vielen alten Rostvelos wegräumen würde, kämen weitere dazu.» Auch das Argument des Stadtrats, dass durch die Förderung von Bus und ÖV die Verkehrsüberlastung minimiert werden kann, überzeugt Randa nicht:

«Ich glaube nicht, dass es ohne diesen Ausbau zu einem Verkehrskollaps kommen wird. Momentan funktioniert es so ja noch.»

Die Velostation wird auch von Teilen der FDP kritisiert. Gemäss Parteipräsident Joachim Cerny habe man sich bei der Schlussabstimmung an der vergangenen Parteiversammlung mit 60 zu 40 Prozent für das Projekt ausgesprochen, bei den Gegnern in der Partei würden jedoch insbesondere die Finanzierung und Sicherheitsaspekte der unterirdischen Veloanlage auf «grosse Skepsis» stossen. Die Einbindung der Velostation in das Gesamtprojekt sieht Cerny kritisch:

«Das ist sicher ein gewisses Risiko im Hinblick auf die Abstimmung.»

Zbinden: Projekt ist «verhältnismässig günstig»

Ganz anderer Meinung ist Samuel Zbinden, Präsident der Grünen Sursee. «Die Unterstützung ist sehr breit, ausser der SVP sind alle Parteien für das Projekt.» Im Vergleich zu Luzern – wo die Pläne für eine unterirdische Velostation an der Urne verworfen wurden – schliesse der Bushof sehr gut ab. Die Kosten pro Veloplatz seien wesentlich tiefer als in Luzern und somit sei das Projekt verhältnismässig günstig. Klar sei:

«Unterirdische Bauten sind immer teuer, ein Parkhaus würde aber noch deutlich mehr kosten.»

Zbinden teilt die Meinung, dass mit dem Bushof wegen des Durchgangsbahnhofs gewartet werden muss, nicht. «Das ist völlig illusorisch. Ich bin gespannt, ob die SVP bis 2026 warten will.» Zudem: «Der Bushof wie auch die Velostation sind mit einem allfälligen Ausbau kompatibel. Die Stadt Sursee hat dies zusammen mit der SBB sichergestellt.» Das Projekt sei jahrelang von Experten geplant worden und die SVP sei daran beteiligt gewesen. Dabei sei man sich stets einig gewesen. «Jetzt, wenn es zur Abstimmung kommt, will man plötzlich alles besser wissen.» Zbinden schliesst daraus:

«Die SVP verliert sich in Details, um nicht sagen zu müssen, dass sie eigentlich kein Geld für ÖV- und Veloförderung ausgeben will.»

