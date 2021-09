Abstimmung: Luzern sagt klar Ja zur Sanierung der Zimmeregg-Badi

Abstimmung Die Stadt Luzern sagt klar Ja zur Sanierung der Zimmeregg-Badi Die Stimmbevölkerung der Stadt Luzern hat sich für den Sonderkredit von 14,9 Millionen Franken für den Umbau der Anlage ausgesprochen. Jetzt kommentieren 26.09.2021, 13.27 Uhr

Das Zimmeregg-Bad soll umgebaut werden. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. Juli 2019)

Das Resultat ist überdeutlich: 83 Prozent der Stadtluzerner Stimmbevölkerung haben am Sonntag der Sanierung der Zimmereggbadi zugestimmt. 24'321 Personen legten ein Ja ein, 4932 ein Nein. Die Stimmbeteiligung betrug 57 Prozent.



Die Erneuerung der Zimmeregg-Badi kostet 14,9 Millionen Franken. In diesem Betrag eingerechnet ist der höhere Unterhaltsaufwand während zehn Jahren. Die Bauarbeiten sind von Oktober 2022 bis Dezember 2023 geplant. Die Badesaison 2023 fällt also aus. Eine etappierte Bauweise hätte zu noch höheren Kosten geführt, argumentierte der Stadtrat im Vorfeld der Abstimmung. Weiter hätten zwei Saisons in einer provisorischen Anlage durchgeführt werden müssen.

Schwimmbecken wird verkleinert

Vorgesehen ist, das alte Betriebsgebäude abzureissen und durch zwei Holzbauten zu ersetzen. Das 50-Meter-Becken wird durch ein 25-Meter-Becken ersetzt. Das Kinderplanschbecken wird ebenfalls ersetzt. Sämtliche Becken, also auch das Sprung- und das Nichtschwimmerbecken, werden mit Edelstahl ausgekleidet. Weiter gibt es einen 5-Meter-Sprungturm und eine neue 80-Meter-Rutschbahn, welche die bisherige orange ersetzt. Weiter wird ein neuer Spielplatz realisiert. Die Sport-und Spielwiese auf der anderen Strassenseite soll modernisiert und öffentlich zugänglich werden. (std)

Das geplante Hauptgebäude (rechts) und das Nebengebäude beim Schwimmerbecken. Visualisierung: Brechbühler Walser Architekten

Hier ein Plan der neuen Badi mit Nichtschwimmerbecken (rechts), Sprungbecken (mitte oben), Schwimmerbecken (links) und dem kleinen Planschbecken. Links von der Strasse ist die Sport- und Spielwiese zu sehen. Zwischen den Gebäuden ist der neue Spielplatz abgebildet, der ausserhalb der Saison öffentlich zugänglich sein soll. Visualisierung: Brechbüler Walser Architekten