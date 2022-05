Ebikon erhält im Gebiet Stuben eine Deponie

Abstimmung Ebikoner Bevölkerung sagt Ja zur Umzonung für Deponie im Gebiet Stuben Die Ebikoner Stimmbevölkerung genehmigt die für eine Deponie im Gebiet Stuben nötige Umzonung mit 54,5 Prozent Ja-Stimmen. Roman Hodel 15.05.2022, 13.37 Uhr

Am Hang hinter der Gärtnerei ist die Deponie Stuben geplant. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 20. April 2022)

Ein rund 7,4 Hektaren grosses, landwirtschaftlich genutztes Areal an der Grenze zur Gemeinde Adligenswil kann für sechs bis acht Jahre als Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial genutzt werden. Die Ebikoner Stimmbevölkerung hat eine entsprechende Teiländerung des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements am Sonntag mit 1931 Ja- zu 1616 Nein-Stimmen genehmigt. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 54,5 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug 41,2 Prozent, wie die Gemeinde Ebikon mitteilt.

Die Vorlage war umstritten. Vor allem Anwohnende der nahen Wohnhäuser auf Adligenswiler Boden und entlang der Zufahrtsstrassen auf Ebikoner Boden wehrten sich gegen die geplante Deponie. Auch Grüne und SP empfahlen, die Umzonung abzulehnen. Für ein Ja weibelten neben dem Ebikoner Gemeinderat die Mitte, FDP sowie SVP. Die GLP hatte als einzige Partei Stimmfreigabe beschlossen.

Das Ja-Komitee war von der künftigen Deponiebetreiberin Gloggner Familien AG initiiert worden. In einer Mitteilung vom Sonntag schreibt es, man habe «mit Freude vom positiven Abstimmungsresultat Kenntnis genommen». Eine Mehrheit habe die Vorteile der Deponie an diesem Standort erkannt. «Wir sind überzeugt, dass die Firma Gloggner AG alles daran setzen wird, die Deponie so zu betreiben, dass sich die Bedenken der Gegner nicht bewahrheiten», schreibt das Komitee.

Ebenfalls genehmigt mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 86,5 Prozent wurde die Rechnung 2021. Diese schliesst mit einem Überschuss von 4,32 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Defizit von 3,68 Millionen.