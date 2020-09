Die Stadt Kriens spricht sich gegen bauliches Wachstum aus: Ja zum Einzonungsmoratorium Die Krienser Stimmbürger senden ein Signal gegen die weitere Bautätigkeit in der Stadt aus: Sie wollen, dass die Exekutive in den nächsten 15 Jahren keine Einzonungsgeschäfte mehr behandelt. Simon Mathis 27.09.2020, 14.10 Uhr

Blick auf die Stadt Kriens, vom Sonnenberg fotografiert. Bild: Patrick Hürlimann (15. August 2020)

Die Krienser Stimmbürger haben die Initiative zum «Einzonungsmoratorium für 15 Jahre» mit 5'564 Ja-Stimmen zu 4'939 Nein-Stimmen gutgeheissen. Der Anteil der Ja-Stimmen liegt bei 53 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 56,48 Prozent, wie der Website der Gemeinde zu entnehmen ist.

Die Initiative verlangt einen Einzonungsstopp während 15 Jahren. Sie wurde von den Grünen, der SP und der GLP unterstützt. Die Befürworter argumentierten damit, dass es nach dem baulichen Wachstum der letzten Jahre nötig sei, restliche Landreserven zurückzuhalten, damit die nachfolgende Generation noch über Spielraum in der Städteplanung verfügt. Der Stadtrat wie auch der Einwohnerrat lehnten die Initiative mit Stimmen von CVP, FDP und SVP ab. Zwar sei derzeit keine Einzonung vorgesehen. Ein Moratorium wäre aber ein zu starres Instrument und könnte die städtebauliche Entwicklung künftig behindern, argumentierte der Stadtrat.

Die konkreten Auswirkungen der Initiative sind vorerst gering. Bauprojekte sind weiter möglich, in Kriens besteht noch viel freies Bauland. Wie erwähnt, sind bei der Stadt derzeit keine neuen Einzonungen in Arbeit. Ausnahme ist jene des Areals Weinhalde am Sonnenberg, über die am 29. November separat abgestimmt wird. Aus der letzten Zonenplanrevision ist die Einzonung des EWL-Areals im Schlund nahe dem ehemaligen Hotel Pilatusblick noch nicht umgesetzt worden. Konkrete Pläne existierten aber noch nicht. Das Resultat zeigt jedoch, dass die Bevölkerung dem baulichen Wachstum skeptisch gegenüber steht. Es könnte daher eine Signalwirkung für anstehende Bauprojekte und die kommenden Volksabstimmungen haben. Am 29. November entscheiden die Krienserinnen und Krienser über die Referenden gegen die Pilatus-Arena sowie die erwähnte Weinhalde-Einzonung.