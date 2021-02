Abstimmung Die Elektronische ID spaltet Luzerner Wirtschaft Ein neues Bundesgesetz soll die Grundlagen für einen digitalen Identitätsausweis schaffen. Widerstand kommt im Kanton Luzern von grüner Seite – und von Digitalisierungsexperten. Alexander von Däniken 08.02.2021, 05.00 Uhr

Anders als eine physische Identitätskarte bringt das virtuelle Pendant zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen mit sich.

Chris Iseli

Können Sie sich ausweisen? Auf diese Frage wird heutzutage wie selbstverständlich die ID, der Führerausweis oder der Swisspass gezückt. Anders sieht es im Internet aus. Hier fehlt ein digitaler, amtlicher Ausweis. Das will der Bund nachholen. Mit dem «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste» sollen die Grundlagen für eine E-ID geschaffen werden. Am 7. März stimmt das Schweizer Stimmvolk über das Gesetz ab.

Die Nutzung der elektronischen ID soll freiwillig sein. Wer will, kann den amtlich geprüften Datensatz für die Bestellung amtlicher Dokumente oder das Einreichen der Steuererklärung verwenden. Für die Abstimmung gesorgt hat ein Referendum durch ein überparteiliches Komitee. Dessen Hauptkritik: Anders als physische Pässe und Identitätskarten sollen nicht die staatlichen Passbüros die E-ID herausgeben, sondern private Unternehmen. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick in den Kanton Schaffhausen: Dort ist bereits eine staatliche, smartphonebasierte E-ID erfolgreich im Einsatz. Auch Zug hat eine E-ID-ähnliche Lösung.

Gegner warnt vor Datenmissbrauch

Zu den Gegnern der nationalen E-ID-Vorlage gehören einige Unternehmer aus dem Kanton Luzern, so auch Digitalisierungsexperte Kevin Klak. Der Luzerner unterstützt als «Digitalrat» mit seiner Firma diverse Unternehmen bei der digitalen Transformation. Klak stört an der Abstimmungsvorlage, dass sich der Staat in die zweite Reihe stellt: «Abgesehen davon, dass die E-ID im Moment noch nicht als Reisedokument eingesetzt werden soll, handelt es sich doch um einen digitalen Identitätsnachweis mit sensiblen und schützenswerten Daten.»

Immerhin soll damit möglich sein, einen Betreibungsregisterauszug zu bestellen, sich beim E-Banking zu identifizieren oder sich bei Online-Bestellungen auszuweisen; auch die Verknüpfung mit digitalen Patientenakten wird diskutiert.

«Da kommt eine grosse Datenmenge zusammen, die ein sehr genaues Bild über die Person zeigt.»

Diese Daten könnten von den Firmen, welche die E-IDs herstellen und verwalten, in neuen Geschäftsmodellen zweckentfremdet werden, befürchtet der Unternehmensberater. «Schliesslich werden Daten bis zu sechs Monate gespeichert, Nutzerprofile dürfen erstellt werden und die Datenbearbeitung durch Dritte ist laut Datenschutzgesetz ausdrücklich erlaubt.» Und grundsätzlich komme als Anbieter jede Firma in Frage, eben auch Google oder Facebook.

Womit Klak ein weiteres Risiko anspricht: Die E-ID dürfen mehrere Firmen, Gemeinden oder Kantone anbieten, was nur funktioniere, wenn sich diese Firmen untereinander Daten austauschen. Zu viele Köche verderben also den Brei.

«Damit erhöht sich das Sicherheitsrisiko massiv.»

Die beste Lösung wäre also eine Bundeslösung – wobei die Verwaltung als einzige Herausgeberin der E-ID auftritt und die Systementwicklung durchaus an ein Schweizer Unternehmen auslagern könnte. So funktioniere das bereits bei den Banknoten und dem Schweizer Pass.

Die aktuelle Gesetzesvorlage schliesse dies explizit aus. «Der Bund verfügt durchaus über das Know-how. Und die Bürger hätten die Garantie, dass mit Ihren Daten vorsichtig umgegangen wird. Schliesslich ist E-Government eine Kernkompetenz der Behörden und darf nicht als Geschäftsmodell für private Unternehmen missbraucht werden.» Klak betont, dass er aus geschäftlicher Sicht durchaus für die jetzt vorliegende Lösung sein könnte; immerhin hätte er so mehr potenzielle Kunden, die er im Umgang mit den Daten beraten könnte. «Aber die gesellschaftliche Sicht ist wichtiger und nachhaltiger.»

Befürworter befürchtet Rückstand der Schweiz

Die Bedenken der Abstimmungsgegner kann Adrian Derungs nicht nachvollziehen. Er ist Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), welche sich für die E-ID-Vorlage ausspricht. «Seit fast 20 Jahren diskutieren wir in der Schweiz über eine digitale ID – jetzt liegt ein breit abgestützter Kompromiss vor», sagt Derungs. Schon jetzt sei die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern bei der Digitalisierung im Hintertreffen. Das habe alleine schon die Pandemie gezeigt, bei der vor einem knappen Jahr noch Daten per Fax ans Bundesamt für Gesundheit geschickt worden seien.

«Wir müssen jetzt vorwärtsmachen!»

Dass die vorliegende Lösung zu unsicher sei, weil private Unternehmen als Provider auftreten werden, lässt Derungs nicht gelten: «Der Bund behält die Hoheit über die Daten und führt die Register. Auch obliegt ihm die Kontrolle über die Provider.» Sollte ein Unternehmen die Standards brechen, «dann wird es auch nicht mehr als Provider berücksichtigt».

Skepsis gegenüber Vorschlag des Bundes

Den Vorschlag, der Bund soll ein Unternehmen als Provider bestimmen, sieht Derungs skeptisch. Denn dadurch habe das Unternehmen eine Monopolstellung mit allen möglichen Nachteilen für die Gesellschaft: Das Produkt würde teurer werden, die Effizienz lasse nach und die Sicherheit sei wegen des auf eine Firma begrenzten Know-hows schlechter als bei mehreren Mitbewerbern.

Auch Derungs ist sich bewusst, dass die nun geplante E-ID nicht 100-prozentig sicher ist. «Vollumfängliche Sicherheit ohne Risiken gibt es weder in der Informatik noch in der realen Welt. Aber mit dem Gesetz sowie organisatorischen und technischen Vorkehrungen können wir im Bereich der E-ID alles dafür tun, diese Risiken zu minimieren.» Viele Zweifel könnten zudem bei der Umsetzung ausgeräumt werden; jetzt gehe es erst einmal um die Grundlage. «Es wäre das Schlimmste, aus Angst nichts zu machen. Gerade im digitalen Bereich rächt sich das in wenigen Jahren.»

Regierungsrat und die meisten Bundesparlamentarier dafür

Ganz ähnlich wie die IHZ argumentiert auch der Luzerner Regierungsrat. Er begrüsst die Vorlage ausdrücklich. Positiv ist das Bundesgesetz auch bei den Luzerner Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier angekommen. So verteidigte die damalige CVP-Nationalrätin Andrea Gmür-Schönenberger an der Frühlingssession 2019 den Plan, die E-IDs von Unternehmen herausgeben zu lassen. Sie sagte namens der Kommission für Rechtsfragen:

«Der Staat gibt seine Kernaufgabe bei der Ausstellung einer E-ID nicht aus der Hand. Er wird für die amtliche Prüfung und Bestätigung der Existenz einer Person und für die Festlegung der Identitätsmerkmale zuständig sein. Der Staat produziert selber auch keine Identitätskarten, und er druckt auch keine Pässe.»

An der Schlussabstimmung im Nationalrat hat sich SP-Politikerin Prisca Birrer-Heimo der Stimme enthalten, Grüne-Vertreter Michael Töngi drückte auf den Nein-Knopf. Alle anderen Luzerner Parlamentarier haben sich für das Bundesgesetz ausgesprochen. Töngi begründet auf Anfrage die Ablehnung mit der falschen Zuständigkeit: «Wenn, dann muss der Staat solche E-IDs herausgeben und deren Daten pflegen. Schliesslich handelt es sich um hochsensible und persönliche Daten.»

Zudem sei der Datenschutz mit dem vorliegenden Gesetz ungenügend. Der Vergleich mit den analogen Pässen hinke, denn während der Pass oder die physische ID nach Erhalt zu Hause liegt, sei ein virtueller Ausweis mit den entstehenden Daten auf privaten Servern gespeichert.