Will Ebikon ein Parlament, muss das Volk im Februar Ja sagen

Abstimmung Gemeindeordnung Will Ebikon ein Parlament, muss das Volk am 13. Februar nochmals Ja sagen Mit einem Ja zur revidierten Gemeindeordnung würden die Ebikonerinnen und Ebikoner den Weg für den Einwohnerrat ebnen. Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ebikon stimmt am 13. Februar über die Gesamtrevision der Gemeindeordnung ab – warum braucht's diese im Hinblick auf die Einführung des Einwohnerrats?

Die Gemeindeordnung gibt der politischen Gemeinde den gesetzlichen Rahmen und muss nun an verschiedenen Stellen inhaltlich angepasst werden. Dies, weil der Einwohnerrat als zusätzliches Organ eine Neuregelung der Rechte, Pflichten und Mitwirkung der Einwohnerinnen und Einwohner bedingt.

Die Ebikoner Stimmbevölkerung hat doch 2020 schon Ja gesagt zum Einwohnerrat. Warum muss sie nochmals an die Urne?

Die Bevölkerung hat im September 2020 «nur» Ja gesagt zur Initiative, die von der Exekutive in Form einer Anregung die Schaffung eines Einwohnerrats fordert. Dieser wird gesetzlich erst durch die Gesamtrevision der Gemeindeordnung möglich. Anders gesagt: Bei einem Nein kann die Gemeinde gar kein Parlament einführen. Es bliebe wie gehabt beim Kommissionsmodell.

Das Gemeindehaus von Ebikon. Bild: Patrick Hürlimann, (Ebikon, 26. Juli 2021)

Was steht in der Gemeindeordnung zum Einwohnerrat?

Die Eckwerte des Einwohnerrats sind in groben Zügen definiert. Zum Beispiel, dass dieser 30 Sitze zählt und eine Fraktion mindestens drei.

Geregelt wird der Parlamentsbetrieb über die Geschäftsordnung des Einwohnerrats. Was ist damit?

Die Geschäftsordnung liegt in einem fortgeschrittenen Entwurf vor und definiert die Eckwerte des Einwohnerrats detaillierter. Sie wird bei einem Ja finalisiert; begleitet von einer zwölfköpfigen Spezialkommission. Diese hatte der Gemeinderat eigens für die Einführung des Einwohnerrats geschaffen und nach Parteienstärke zusammengesetzt. Die Genehmigung der Geschäftsordnung obliegt aber nicht der Stimmbevölkerung, sondern dem künftigen Einwohnerrat anlässlich der ersten Sitzung im Herbst 2024.

Was kostet der Einwohnerrat die Gemeinde?

Ebikon rechnet mit rund 450'000 Franken pro Jahr. Gleichzeitig fallen die Kosten von rund 190'000 Franken für das heutige Kommissionsmodell weg. Somit betragen die Mehrkosten rund 260'000 Franken. Nicht darin berücksichtigt ist das künftige Führungsmodell der Gemeinde mit höheren Exekutivpensen.

Wer hat bei der Gesamtrevision der Gemeindeordnung mitgewirkt?

Der Gemeinderat hat die Gesamtrevision zusammen mit der Spezialkommission erarbeitet. In sieben Sitzungen wurden politische Modelle von verschiedenen Gemeinden angeschaut und verglichen. Zudem gab es ein öffentliches Mitwirkungsverfahren.

Gemeindepräsident Daniel Gassers Videobotschaft zur Abstimmung. Video: Youtube

Wie hoch die Gemeinderatspensen effektiv sein werden und wie die Verwaltungsorganisation künftig aussieht, ist nicht Bestandteil der Abstimmung vom 13. Februar. Warum nicht?

Die Führungs- und Organisationsstruktur liegt in der Kompetenz des Gemeinderats und wird im Frühjahr 2022 unter Einbezug der Spezialkommission erarbeitet. Trotzdem: Mit einem Ja am 13. Februar ermöglichen die Stimmberechtigten grundsätzlich höhere Pensen. Es heisst in der revidierten Gemeindeordnung: «Der Gemeinderat arbeitet im Hauptamt. Das Gesamtpensum beträgt maximal 400 Prozent. Das Pensum eines Mitglieds darf 60 Prozent nicht unterschreiten.» Durch die Pensenerhöhung kann die Exekutive wieder vermehrt operativ tätig sein und sich etwa vertieftere Dossierkenntnisse aneignen im Hinblick auf Parlamentsdebatten.

Wer ist für die Revision der Gemeindeordnung?

So breit abgestützt ist ein politisches Geschäft selten: Gemeinderat, Controlling-Kommission, Parteipräsidien sowie Vertreterinnen und Vertreter der Spezialkommission empfehlen ein Ja. Denn von der neuen Gemeindeordnung und dem Einwohnerrat erhoffen sich alle mehr Mitwirkung und mehr Transparenz in der kommunalen Politik.

Wie geht es bei einem Ja am 13. Februar weiter?

Die revidierte Gemeindeordnung tritt per 1. September 2022 in Kraft. Neben dem Finalisieren der Geschäftsordnung muss die Gemeinde weitere Reglemente erarbeiten wie etwa die Besoldungsverordnung. Die ersten Wahlen werden im Frühjahr 2024 stattfinden, effektiv starten wird das Parlament im Herbst 2024. Vorab ist ein Testlauf in Form einer fiktiven Sitzung geplant. So können Abläufe geprüft und letzte Optimierungspotenziale aufgedeckt werden.

