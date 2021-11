Abstimmung: Resultat aus Hochdorf zu Landverkauf

Abstimmung Hochdorf sagt Ja zum Budget 2022 und gibt für Landverkauf grünes Licht Beiden Vorlagen haben die Hochdorfer Stimmberechtigten am Sonntag zugestimmt. 28.11.2021, 13.50 Uhr

Die Gemeinde Hochdorf möchte im Industriegebiet Turbi eine rund 3500 Quadratmeter grosse Parzelle für 1,24 Millionen Franken an die Coolstar Immobilien AG verkaufen. Die Firma will dort einen Erweiterungsbau für die Suter Technik AG und die Coolstar AG realisieren. Mit 3084 zu 642 Stimmen hat das Hochdorfer Stimmvolk dem Landverkauf am Sonntag zugestimmt. Die Stimmbeteiligung beträgt 62,3 Prozent.