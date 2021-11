Abstimmung Verwaltungsgebäude Seetalplatz: zwei Drittel sagen Ja

Abstimmung Knapp zwei Drittel sagen Ja zum neuen Verwaltungsgebäude am Emmer Seetalplatz Die Luzerner Stimmberechtigten dürften den Kredit von 177,4 Millionen Franken für ein zentrales Verwaltungsgebäude am Seetalplatz gutheissen. Das zeigt der Ja-Stimmen-Anteil von 62,6 Prozent nach Auszählung von 44 der 80 Gemeinden. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 28.11.2021, 12.08 Uhr

1450 Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung sollen ab 2026 in ein neues Gebäude am Seetalplatz in Emmen ziehen und sich 950 Arbeitsplätze teilen. Dieser Plan der Regierung, der vom Kantonsrat im Juni mit 104 Ja-Stimmen bei einem Gegenvotum gestützt wurde, dürfte nun auch den Segen des Stimmvolks erhalten. Nach Auszählung von 44 der 80 Gemeinden beträgt der Ja-Stimmen-Anteil 62,6 Prozent. Drei Gemeinden sagen bis jetzt Nein: Werthenstein, Fischbach und Ufhusen. In den Wahlkreisen Willisau und Entlebuch ist denn auch der Ja-Stimmen-Anteil mit rund 54 Prozent am tiefsten.

Durch den Zusammenzug von 30 Organisationseinheiten kann der Kanton Luzern laut Regierung pro Jahr neun Millionen Franken sparen. Grund sind wegfallende Mietzins- und Betriebskosten an bisherigen Standorten und Synergieeffekte. Aktuell muss der Kanton 80 Prozent der Büroflächen für die Verwaltung bei Dritten mieten. Diese Flächen werden für neue, private Nutzungen frei. Ihr Umfang von 38'000 Quadratmetern entspricht rund 250 Vierzimmerwohnungen.

Regierungsräte bleiben an der Bahnhofstrasse in Luzern



Am Seetalplatz sind künftig unter anderem das Passbüro, ein Polizeiposten, das Handelsregisteramt, das Amt für Migration oder die Dienststelle Steuern stationiert. Es werden aber auch eine Kindertagesstätte und ein Restaurant realisiert. Nicht an den Seetalplatz zügeln werden die Regierungsräte und seine engsten Stabsmitarbeiter. Auch der Kantonsrat trifft sich weiterhin im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse 15 in Luzern.

Realisiert wird das neunstöckige Gebäude auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern von der Losinger Marazzi AG mit Berner Hauptsitz und Standort in Luzern. Neben viel Stahl und Beton werden im Projekt «Metropol» auch einige 1000 Kubikmeter Luzerner Holz verbaut.

So sieht das geplante Verwaltungszentrum aus:

Das Verwaltungsgebäude verfügt über Innenhöfe – und bietet einen Blick auf den Pilatus. Visualisierung: PD Blick auf das Verwaltungsgebäude «Metropol» am Seetalplatz in Emmen von Norden her Visualisierung: PD Viel Platz laut Visualisierung vor der Zentralen Verwaltung. Visualisierung: PD Das Foyer im Eingangsbereich ist laut Visualisierung grosszügig gehalten. Visualisierung: PD Die Cafeteria im Innenhof... Visualisierung: PD ... lädt zum Verweilen ein. Visualisierung: PD Die 1300 Mitarbeiter teilen sich 1000 Arbeitsplätze. Visualisierung: PD Auf diesem Feld entsteht die Verwaltung. Visualisierung: PD

