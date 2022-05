Abstimmung in Ebikon Ist die Deponie nötig oder unvereinbar mit dem Richtplan? Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen Im Gebiet Stuben an der Grenze zu Adligenswil soll vorübergehend eine Deponie für unverschmutztes Aushubmaterial betrieben werden. Das müssen Sie zur Abstimmung vom 15. Mai wissen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Worüber stimmen die Ebikonerinnen und Ebikoner am 15. Mai ab?

Über eine Teiländerung des Zonenplans und des Bau- und Zonenreglements. Die von der Deponie betroffenen Grundstücke werden von der Landwirtschafts- respektive Weilerzone in die Deponiezone Stuben umgezont. Diese Umzonung soll nach Abschluss der Deponierung rückgängig gemacht werden.

Warum ist im Gebiet Stuben überhaupt eine Deponie geplant?

In diesem Gebiet wurde während rund 50 Jahren, bis im Jahr 1996, Bauschutt abgelagert. Allerdings hat man die Böden danach nur ungenügend rekultiviert. Um dies nachzuholen, gingen die drei Landbesitzer auf die Gloggner Familien AG aus Buchrain zu. Diese betreibt unter anderem in Emmen bereits eine Deponie. Laut den Initianten wird im Raum Luzern-Ost viel gebaut, wodurch pro Jahr rund 120'000 Kubikmeter Aushubmaterial anfallen dürften. Die Hälfte davon könnte künftig in dieser Deponie gelagert werden. Diese sei zentral gelegen und schaffe «dringend benötigte Kapazitäten».

Was wird in dieser Deponie gelagert und woher stammt das Material?

Unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial von Baustellen, also natürliche Erde, Lockergestein oder gebrochener Fels. Jedoch keine Inertstoffe wie beispielsweise Beton oder Gips. Das Material wird aus den umliegenden Gemeinden Ebikon, Adligenswil, Udligenswil, Meggen, Meierskappel und östlichen Stadtteilen Luzerns angeliefert.

Wie lange wird diese Deponie in Betrieb sein und wie viel Erdmaterial wird fest eingebaut?

Der Betrieb ist auf sechs bis acht Jahre befristet. In dieser Zeit werden rund 380'000 Kubikmeter Erdmaterial eingebaut. Das Gelände erhöht sich dadurch im Schnitt um 7 bis maximal 18 Meter.

Was passiert mit dem Land, wenn der Deponiebetrieb eingestellt wird?

Durch das abgelagerte Erdmaterial wird die Bodenqualität verbessert und rund vier der 7,4 Hektaren werden als Fruchtfolgeflächen dienen. Heute ist das Areal landwirtschaftlich nur schlecht nutzbar.

Auf diesem Grundstück im Gebiet Stuben soll während sechs bis acht Jahren unverschmutztes Aushubmaterial deponiert werden. So können Fruchtfolgeflächen entstehen. Bild: Pius Amrein (Ebikon, 20. April 2022)

Weil die Hangneigung zu stark und die Distanz zu den nächsten Wohnhäusern zu klein ist, ist der grösste Teil des Areals gemäss kantonalem Richtplan ungeeignet für eine Deponie. Warum ist trotzdem eine Deponie geplant?

Laut Gemeinde hat man im Nutzungsplanverfahren die verschiedenen Interessen gegeneinander abgewogen. Gemäss Vorprüfung des Kantons von 2018 kann der Umzonung in diesem Fall zugestimmt werden, weil das Areal schon früher als Deponie genutzt wurde. Zudem werde damit der heute ungenügende Bodenaufbau verbessert, was Fruchtfolgeflächen schaffe.

Wie viel Verkehr verursacht die Deponie?

Laut Berechnungen des Fachgutachtens geht die Gloggner Familien AG von 10'500 LKW-Fahrten pro Jahr aus - also 5250 Hin- und 5250 Rückfahrten. Umgerechnet auf Werktage (Montag bis Freitag) macht das im Schnitt 29 Zu- und Wegfahrten via Adligenswil, 15 via Ebikon. Zu Stosszeiten, wenn die Kinder auf dem Schulweg sind, sollen laut Mitinhaber Josef Gloggner keine LKW von und zur Deponie fahren.

Warum rezykliert man das Aushubmaterial nicht, statt es «nur» abzulagern?

Das meiste Aushubmaterial im Raum Luzern-Ost ist laut Josef Gloggner zum Rezyklieren ungeeignet. Im Talboden des Rontals sei der Boden sumpfig, an den Hängen wiederum dominiere Lätt und blauer Sandsteinfels. Letzterer sei nicht frostsicher und daher unverwertbar. «Wiederverwertbares Kries gibt's hier fast nirgends.»

Wer verdient an der Deponie?

Wie viel die Betreiberin einnimmt, will Josef Gloggner nicht sagen. Auch nicht, wie viel die drei betroffenen Grundstückbesitzer erhalten. Er sagt nur: «Klar sind wir Unternehmer, doch unter dem Strich bleibt der Gewinn überschaubar.» Bekannt ist, dass die Gemeinde pro Kubikmeter von Gloggner eine Entschädigung von 3.50 Franken erhält - das macht rund 200'000 Franken pro Jahr in die Gemeindekasse.

Wer ist für die Deponie?

Der Gemeinderat und die Controllingkommission befürworten das Vorhaben. Ebenfalls Ja sagen SVP, FDP und die Mitte. Das Terrain werde nach Abschluss der Deponierung «erheblich aufgewertet», so die SVP. Die FDP überzeugt etwa, dass «nur unverschmutztes Erdmaterial» gelagert wird. Und die Mitte erfreut sich an der «finanziellen Entschädigung, der nachhaltigen Verbesserung des Bodens und der Renaturierung des Bachs». Diese drei Parteien sind auch beim Pro-Komitee mit dabei.

Wer ist dagegen?

Die IG «Nein zur Deponie Stuben», die aus Anwohnenden in Ebikon und Adligenswil besteht. Ebenfalls dagegen sind SP und Grüne. Für Letztere muss der Aushub «möglichst nahe bei der Baustelle der Häuser sein», erst dann könne man Ja sagen zu einer Deponie. Die GLP hat Stimmfreigabe beschlossen.

