Abstimmung Knutwil: Ja zu Ausbau des Wärmeverbunds St. Erhard Süd

Abstimmung Knutwil: Grünes Licht für weiteren Ausbau des Wärmeverbunds St. Erhard Süd Nebst dem Budget 2022 haben die Knutwilerinnen und Knutwiler auch den Zusatzkredit für den Wärmeverbund St. Erhard bewilligt. 28.11.2021, 12.32 Uhr

Blick auf das Dorf Knutwil. Bild: Boris Bürgisser (1. Juli 2020)

Bei den kommunalen Abstimmungen am Sonntag hat die Knutwiler Stimmbevölkerung den Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2025 zur Kenntnis genommen und so auch das Budget 2022 genehmigt. Der Ja-Anteil der in der Urne eingeworfenen Stimmen beträgt 76,7 Prozent. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 66,9 Prozent.