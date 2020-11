Abstimmung Kulturlandinitiativen teilen den Kanton Luzern – die Reaktionen in der Übersicht In der Stadt und Agglomeration fanden die Kulturlandinitiativen mehr Sympathisanten als in den ländlichen Gegenden. Die Urheber der Volksbegehren sind enttäuscht, die Gegner reden von einem «wichtigen Erfolg für die konstruktiven Kräfte im Kanton». Lukas Nussbaumer 29.11.2020, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hitzkirch aus der Luft.



Bild: Boris Bürgisser (15.01.2019)

Mit Ja-Stimmen-Anteilen von weniger als einem Drittel blieben die Luzerner Kulturlandinitiativen auf Verfassungs- und Gesetzesstufe chancenlos. In keiner einzigen Gemeinde wurde eines der beiden Volksbegehren angenommen. Der Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative dagegen fand eine Mehrheit, auch wenn diese mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 50,4 Prozent und einem Unterschied von bloss 919 Stimmen sehr knapp ausfiel.

Wie eng das Ergebnis ist, zeigt auch der Umstand, dass der Gegenvorschlag in nur 25 von 82 Gemeinden angenommen wurde. In den Wahlkreisen Entlebuch und Willisau sagten mit Ausnahme von Gettnau sämtliche Gemeinden Nein. In den Wahlkreisen Luzern Land und Hochdorf erhielt der Gegenentwurf in je sieben Gemeinden eine Mehrheit, im Wahlkreis Sursee in deren neun. Ebenfalls Ja sagte das Gros der Stadtluzerner Stimmbevölkerung. Die Stimmbeteiligung war mit knapp 45 Prozent hoch.

Regierung startet freiwillige Vernehmlassung

Der Gegenvorschlag von Regierung und Kantonsrat tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Er schwächt die Forderungen der Initianten im Planungs- und Baugesetz nach der grösstmöglichen Erhaltung von landwirtschaftlichen Nutzflächen und der vollumfänglichen Sicherstellung der Fruchtfolgeflächen, also der wertvollsten Böden, ab. Um die dazugehörige Planungs- und Bauverordnung möglichst breit abzustützen, führt die Regierung freiwillig eine Vernehmlassung durch, wie der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter am Sonntagnachmittag vor den Medien sagte.

Ausserdem wird die Regierung dem Parlament ein Dekret für einen Sonderkredit zur Kartierung von Fruchtfolgeflächen beantragen. In welcher Höhe, sei noch offen. Bereits demnächst aufgeschaltet wird im Geoportal des Kantons eine Karte, auf welcher die Areale eingetragen sind, die sich für die Kompensation von überbauten Fruchtfolgeflächen eignen. Die Regierung wolle den Gegenvorschlag «schnell und konsequent umsetzen», kündigte der 2019 in die Regierung gewählte 44-jährige Peter an.

Baudirektor hätte auch mit einem Nein leben können

Fabian Peter zeigte sich über den Ausgang der Abstimmung zufrieden. Damit könne sich der Kanton Luzern auch in Zukunft massvoll entwickeln, so der FDP-Politiker. Auf die Frage, ob er erleichtert sei, antwortete der frühere Inwiler Gemeindeammann und Kantonsrat: «Das Ja zum Gegenvorschlag freut mich. Doch ich wäre auch bei einem Nein nicht höchst enttäuscht gewesen.» Das nur knappe Ja zum Gegenentwurf zeige schliesslich auch, dass eine sehr grosse Minderheit des Stimmvolks mit der heutigen Situation zufrieden sei.

Ins gleiche Horn stiess das von CVP-Präsident Christian Ineichen angeführte Komitee, das die Initiativen bekämpft hatte. Ineichen sagt auf Anfrage, er könne «mit dem Ja sehr gut leben». Aber auch ein Nein zum Gegenvorschlag hätte für ihn «keinen Weltuntergang bedeutet». Mit dem Ja zum Gegenentwurf bestätige das Stimmvolk den konstruktiven Weg, den CVP, FDP, der KMU- und Gewerbeverband (KGL) sowie der Bäuerinnen- und Bauernverband vertreten hätten. Das Abstimmungsergebnis sei ein «wichtiger Erfolg für die konstruktiven Kräfte im Kanton Luzern», die sich für ein Miteinander von Wirtschaft und Umwelt einsetzen würden.

Erleichterung signalisierte auch der Hauseigentümerverband des Kantons Luzern, präsidiert vom künftigen SVP-Fraktionschef Armin Hartmann. Er sagt: «Mit einem Ja zur Gesetzesinitiative wäre über den Kanton Luzern eine Glasglocke gestülpt worden, eine Entwicklung wäre kaum noch möglich gewesen.»

Initianten: Regierung versuchte, uns Steine in den Weg zu legen

Die Initianten zeigten sich vom überaus klaren Nein zu ihren Volksbegehren enttäuscht. Es sei zu bedauern, dass die Luzerner Bevölkerung den jährlichen Kulturlandverlust von über 100 Hektaren – das entspricht der Fläche von 125 Fussballfeldern – nicht stoppen wolle. Kampagnenleiter Hasan Candan, der für die Stadtluzerner SP im Kantonsrat sitzt, sagt: «Die Regierung versuchte, den Initiativen Steine in den Weg zu legen. Erstens mit dem Gegenvorschlag, zweitens mit umstrittenen Aussagen.» Candan meint damit die auch von den Gegnern der Volksbegehren vertretene Haltung, bei einem Ja könnten rund 1140 Hektaren landwirtschaftliches Land nicht mehr überbaut werden, was zu hohen Entschädigungsforderungen führen würde. «Damit wurden Ängste geschürt und das Resultat dürfte so negativ beeinflusst worden sein.»

Die Grünen sprechen in ihrer Reaktion von einer «verpassten Chance». Und wie die Initianten fordern sie die Regierung auf, den Gegenentwurf nun konsequent umzusetzen. Das Ja des Volks dazu zeige, dass die Bevölkerung den Schutz der Grünflächen als wichtiges Anliegen erachte.

Ob die vier Privatpersonen aus der Stadt Luzern ihre Einsprachen gegen die Abstimmungsinformationen der Regierung ans Bundesgericht weiterziehen werden, ist noch nicht entschieden. Die Regierung trat auf die Beschwerden wegen formeller Mängel – sie seien zu spät eingereicht worden – am Freitag nicht ein.