Abstimmung Neuenkirch: Ja zu Abfallreglement

Abstimmung Neuenkirch stimmt neuem Entsorgungsreglement zu In der Gemeinde am Sempachersee wird es neu eine Grüngutsammlung geben. Die Stimmbürger sagen ebenso Ja zum Nachtragskredit für einen Spielplatz und zur Rechnung 2020. 13.06.2021, 15.28 Uhr

(jon/rem) Küchen- und Speisereste sowie anderes Grüngut wird in Neuenkirch künftig gesammelt und fachgerecht entsorgt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am Sonntag einem neuen Abfallentsorgungsreglement mit 1899 zu 1125 Stimmen zugestimmt. Das entspricht einem Ja-Stimmen Anteil von 62,8 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 70,1 Prozent.

Das Reglement tritt ab 1. Januar 2022 in Kraft. Grüngut kann ab dann in grünen Containern oder als Astmaterial gebündelt bis 20 Kilogramm an denselben Standorten deponiert werden wie der Hauskehricht. Die Abfälle werden dann vom Transporteur abgeholt. Das gesammelte Grünmaterial wird anschliessend zur Axpo Kompgas AG nach Wauwil gebracht. In deren Kompogasanlage entsteht aus den Abfällen Biogas, Strom, Dünger und Wärme. Damit ein Anreiz entsteht, das Grüngut auch wirklich so zu entsorgen, wird die Grundgebühr von 80 auf 105 Franken pro Haushalt erhöht.

Ja zu Spielplatz und Rechnung

Ebenso zugestimmt haben die Neuenkircher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Nachtragskredit von 110'000 Franken für die Neugestaltung des Spiel-, Lern- und Begegnungsplatzes in Sempach Station. Dies mit 2524 Ja- zu 641 Nein-Stimmen.

Auch der Jahresbericht inklusive der Rechnung 2020 erhielten Zustimmung (2864 Ja- zu 208 Nein-Stimmen). Die Rechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von rund 48,3 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 2,2 Millionen Franken.