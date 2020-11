Abstimmung Rothenburg gibt grünes Licht fürs Budget und Bauabrechnung Die Stimmbürger der Gemeinde Rothenburg haben das Budget 2021 klar bewilligt. Die Rechnung der Sanierung des Schulhauses Konstanz wurde ebenfalls ebenfalls genehmigt. 29.11.2020, 13.03 Uhr

(std/flu) Mit einem Ja-Anteil von 88,90 Prozent (2444 Ja/305 Nein) haben die Rothenburger das Budget 2021 bewilligt. Dieses sieht ein Defizit von rund 2 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 41,5 Millionen Franken vor. Ein Grund für das Minus ist sind tiefere Steuereinnahmen wegen der Coronakrise. Weiter sieht das Budget 2021 Kostensteigerungen in folgenden Bereichen vor: Aufhebung der vorübergehenden Pensenerhöhung des Lehrkörpers auf kantonaler Ebene, Ergänzungsleistungen zur AHV und IV sowie Restfinanzierung ambulante und stationäre Pflege. Der Steuerfuss bleibt aber bei 1,8 Einheiten. Die Gemeinde habe in den letzten Jahren Reserven für Steuerschwankungen im Umfang von 4,5 Millionen Franken gebildet, wie sie bei der Präsentierung des Budgets vor einigen Wochen mitteilte.

Auch die Abrechnung der Sanierung des Schulhauses Konstanz wurde deutlich mit über 90 Prozent Ja-Stimmen (2493 Ja/270 Nein) genehmigt. Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von rund 5,9 Millionen Franken. Damit wurde der Sonderkredit von 6,4 Millionen Franken um rund eine halbe Million unterschritten. Das Schulhaus umfasst neu drei Kindergartenabteilungen, drei Primarklassen und die Tagesstrukturen. Der Pausenplatz wurde mit einer Matschzone, diversen Schattenplätzen, Kletter- und Balanciermöglichkeiten sowie Spielflächen ausgestattet.



Die Stimmbeteiligung lag bei rund 51 Prozent.

Rundgang durch das sanierte Schulhaus Konstanz in Rothenburg: