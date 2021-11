Abstimmung Schlierbach: Stimmvolk winkt Budget durch

Abstimmung Schlierbacher Stimmbevölkerung winkt Budget 2022 durch Das Stimmvolk von Schlierbach hat das Budget fürs kommende Jahr genehmigt. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der bisherigen externen Revisionsstelle verlängert. 28.11.2021, 12.50 Uhr

Blick auf das Dorf Schlierbach Bild: Dominik Wunderli (11. Juli 2020)

Am Abstimmungssonntag haben die Stimmberechtigten in Schlierbach unter anderem über den Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2025 mit Budget 2022 und Steuerfuss abgestimmt. Bei einer Stimmbeteiligung von 68 Prozent legten 406 Personen ein Ja, 26 Personen ein Nein in die Urne. Das entspricht einem Ja-Anteil von 94 Prozent. Trotz Rückgang beim Finanzausgleich schliesst das Budget fürs nächste Jahr bei einem Aufwand von 4,6 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von fast 39'000 Franken. Der Gemeinderat rechnet mit Bruttoinvestitionen von 323'000 Franken. Der Steuerfuss bleibt in den nächsten Jahren unverändert bei 1,65 Einheiten.