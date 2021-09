Knutwil: Abstimmungsresultat vom 26. September

Abstimmung Knutwiler sagen zweimal Ja Die Gemeinde stimmte über einen Zusatzkredit für die Ortsplanung und über die Totalrevision des Siedlungsentwässerungsreglements ab. 26.09.2021, 13.39 Uhr

Dorfansicht der Gemeinde Knutwil. Bild: Pius Amrein (Knutwil, 8. Juli 2020)

Die Knutwiler Bevölkerung hat am Sonntag zwei kommunale Vorlagen an der Urne gutgeheissen. Zum einen wurde ein Zusatzkredit in der Höhe von 300'000 Franken zum Sonderkredit Ortsplanungsrevision mit 518 zu 314 Stimmen bewilligt. Der Kredit wurde nötig, weil gemäss Botschaft des Gemeinderates die aufgegleisten Aufgaben, insbesondere das Siedlungsleitbild und das Mobilitätskonzept, deutlich intensiver und umfangreicher bearbeitet werden mussten als erwartet. Dies führte zu erheblichen Mehrkosten, aber auch zu deutlichen Mehrleistungen, schreibt der Gemeinderat. Die Ortsplanungsrevision wird der Bevölkerung voraussichtlich Ende 2022 als eigene Vorlage zur Genehmigung unterbreitet.