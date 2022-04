Abstimmung über Velonetz-Gegenvorschlag Pro Velo Luzern hofft auf «grossen Schritt nach vorne» Die Stadt Luzern entscheidet am 15. Mai, ob das Velonetz in der Stadt ausgebaut werden soll. Die Krux: Ausgerechnet die gefährlichsten Stellen werden damit kaum sicherer. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 26.04.2022, 17.30 Uhr

Thomas Spöring setzt sich seit Jahrzehnten für sicherere Velowege in Luzern ein - hier ist er an der Hünenbergstrasse unterwegs. Bild: Matthias Stadler

«Seit 1982 ist viel gegangen. Damals gab es in Luzern gerade einmal einen Velostreifen auf der Allmend, sonst nichts», erinnert sich Thomas Spöring. Der 65-Jährige setzt sich seit ebendiesem Jahr für sichere Velowege in der Stadt Luzern ein und ist heute Co-Präsident von Pro Velo Luzern. Eine weitere Verbesserung erhofft sich Spöring vom Gegenvorschlag zur Velonetz-Initiative, über den am 15. Mai abgestimmt wird (siehe Kasten).

Das will der Gegenvorschlag des Stadtrats Die Velofahrer sollen in der Stadt Luzern mehr Platz erhalten. So ist vorgesehen, dass die Velostreifen mindestens 1,8 Meter und im Optimalfall gar 2,5 Meter breit sind. Ziel ist weiter, dass innerhalb von zehn Jahren ein 27 Kilometer langes Velonetz entsteht. Dafür beantragt der Stadtrat einen Sonderkredit von 19,53 Millionen Franken. 2 Millionen davon sind für die Planung einer neuen Reussbrücke beim Reusszopf vorgesehen. Auch andere, konkrete Projekte sind geplant. Beim Anliegen handelt es sich um einen Gegenvorschlag des Luzerner Stadtrats auf die Volksinitiative «Luzerner Velonetz jetzt!», die von Pro Velo eingereicht wurde. Die Initianten zogen das Begehren zu Gunsten des Gegenvorschlags zurück. Am 15. Mai stimmt die Luzerner Bevölkerung darüber ab. (mst)

Spöring zeigt auf einer Rundfahrt durch Luzern, wo die Velowege gut ausgebaut sind – und wo es für Velofahrer nach wie vor gefährlich ist. Als gutes Beispiel nennt er die Achse Bruchstrasse/Taubenhausstrasse – seit 2017 eine «Velostrasse» mit Velo-Vortritt.

So ist die Velostrasse signalisiert. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. April 2018)

Da an gewissen Zufahrtsstrassen Einbahnverkehr eingeführt wurde, gebe es dort zudem weniger Autoverkehr. Dadurch hätten die Velofahrer mehr Platz und Sicherheit erhalten. «Überhaupt funktioniert die Verkehrsberuhigung in den Luzerner Quartieren zumeist ziemlich gut», sagt Thomas Spöring.

An der Taubenhausstrasse haben Velofahrer Vortritt. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. April 2018)

Berüchtigte Strassen gehören dem Kanton

Der gefährlichste Abschnitt für Velofahrerinnen und Velofahrer ist laut dem Veloaktivisten seit Jahren derselbe: vom Luzernerhof bis zum Bahnhof. Einerseits habe es dort schlicht viel Verkehr, und zudem sei man als Velofahrer auf den Mittelstreifen – beispielsweise auf der Seebrücke – zwischen den Autos eingeklemmt:

«Ein ungeübter Velofahrer kann die Seebrücke kaum überqueren.»

Dies auch, weil die Verkehrsführung auf der Bahnhofsseite unübersichtlich und eng sei.

Verkehrssituation für Velofahrer auf der Seebrücke. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. September 2014)

Eine weitere gefährliche Stelle sei, wenn man von der Alpenstrasse links in die Haldenstrasse gelangen will. Erstere hat für Linksabbieger keine Velospur und die Verhältnisse sind selbst für Autos eng. «Ich bin täglich auf dieser Strecke unterwegs und weiss, wie man sie fahren muss. Aber für Personen, die diese Stelle nicht kennen, ist es sehr schwierig, hier sicher zu fahren», sagt Thomas Spöring, der auf seinem Drahtesel auch tagsüber meist mit einer Leuchtweste unterwegs ist.

Verkehrssituation auf der Alpenstrasse in Luzern ohne Fahrspur für Velos. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Oktober 2021)

In den Stosszeiten wird die Verkehrssituation auf der Alpenstrasse für Velofahrer schnell unübersichtlich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. Oktober 2021)

Das Problem ist: Selbst wenn die Luzerner Stimmbevölkerung Ja sagt am 15. Mai, werden diese kritischen Abschnitte nicht zwingend sicherer. Denn Schweizerhofquai, Seebrücke, Halden- und Alpenstrasse sind Kantonsstrassen, für welche der Kanton zuständig ist und nicht die Stadt.

Velostreifen an der Hünenbergstrasse?

An anderen, ebenfalls stark frequentierten Stellen hingegen ist die Stadt zuständig. So etwa an der Hünenbergstrasse, wo es vor der Einfahrt in die Maihofstrasse oft zu langen Rückstaus kommt. Ein Velostreifen existiert am Hang nicht, die Autos fahren und stehen fast ausnahmslos ganz rechts, was wiederum den Velofahrern keinen Platz lässt, weswegen manche von ihnen auf das Trottoir ausweichen.

Eine Lösung ist hier laut Spöring nicht ganz so einfach. Der Augenschein zeigt: Velostreifen auf beiden Strassenseiten würden das Problem wohl entschärfen, doch würden sie auch zu sehr engen Platzverhältnissen führen.

Verkehrssituation bei der Einmündung der Hünenbergstrasse in die Maihofstrasse. Bild: Luzerner Zeitung

Ein Quantensprung fürs rechte Ufer

Für Thomas Spöring ist klar, dass Luzern auch bei einem Ja am 15. Mai nicht plötzlich zu einem Veloparadies wird:

«Wir haben hier einfach das Problem, dass es zu den Hauptachsen keine Parallelrouten gibt. Das macht es extrem schwierig, das Velonetz grossflächig zu verbessern.»

Doch trotzdem würde der Gegenvorschlag laut den Velo-Aktivisten viele Verbesserungen mit sich bringen: So würde bei einem Ja eine neue Brücke über die Reuss am Reusszopf geplant. «Das hätte einen enormen Einfluss auf das rechtsseitige Ufer.» Denn dann würde man mit dem Fahrrad von Emmen zum Kantonsspital radeln können, was auch für das Kantonsspital als grossen Arbeitgeber interessant sei.

«Der Gegenvorschlag würde ein Rückgrat für den Veloverkehr ermöglichen. Wir würden damit einen grossen Schritt nach vorne machen», fasst Thomas Spöring zusammen. Es wäre einer der grössten seit 1982, als er anfing, sich für den Veloverkehr in Luzern starkzumachen.