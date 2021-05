Abstimmung vom 13. Juni Covid-19-Gesetz spaltet die Luzerner SVP Die SVP des Kantons Luzern sagt nur knapp Ja zum Covid-19-Gesetz, die Wahlkreispartei Willisau ist dagegen, Nationalrätin Yvette Estermann auch. Dennoch legt sich Fraktionschef Armin Hartmann für ein Ja ins Zeug – zusammen mit der Mitte, den Linken und Grünen. Lukas Nussbaumer 05.05.2021, 15.47 Uhr

Das Covid-19-Gesetz ermöglicht es, weiterhin Hilfsgelder an geschlossene Betriebe zu zahlen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 30. Januar 2021)

Keine der bedeutenden Schweizer Parteien kämpft offiziell gegen das Covid-19-Gesetz, über das die Schweizer Stimmbevölkerung am 13. Juni befindet. Einzig die SVP hat Stimmfreigabe beschlossen – zu verschieden sind die Ansichten ihrer Mitglieder. Das zeigt sich auch darin, dass Kantonalsektionen wie jene von Schwyz die Nein-Parole beschlossen haben.

Gespalten ist aber nicht nur die SVP Schweiz, sondern auch die SVP des Kantons Luzern. So hat die Kantonalpartei in einer online durchgeführten Abstimmung zwar die Ja-Parole beschlossen, mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 55,7 Prozent allerdings nur knapp. Die Wahlkreispartei Willisau hingegen sagt Nein, ebenso die Krienser Nationalrätin Yvette Estermann. Wiederum für ein Ja plädiert ihr Ratskollege aus Eich, Franz Grüter.

Im Luzerner Ja-Komitee machen alle sechs Fraktionschefs mit

Trotz der in etwa gleichen grossen Lager innerhalb seiner Partei engagiert sich SVP-Fraktionschef Armin Hartmann an vorderster Front für das Covid-19-Gesetz. Der Schlierbacher Unternehmer wirbt in Inseraten gemeinsam mit den Fraktionspräsidenten der anderen fünf im Luzerner Kantonsrat vertretenen Parteien für die Zustimmung. Initiiert wurde das Luzerner Ja-Komitee vom KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern. Mit dabei ist auch der Luzerner Gewerkschaftsbund.

Hartmann sagt, in seiner Partei hätten eben verschiedene Meinungen Platz. Die Ja-Parole – auch wenn sie knapp beschlossen worden sei – legitimiere seinen Einsatz für das Regelwerk. Das Gesetz sei zwar «nicht perfekt, aber dennoch wichtig, weil es die weitere Unterstützung der Wirtschaft regelt». Er habe die Vor- und Nachteile der Vorlage eruiert, sie gegeneinander abgewogen – und habe sich dann für ein Ja entschieden. Parteiintern angefeindet worden sei er wegen seiner Haltung bis jetzt nicht, so der 43-jährige Ökonom.

Zwei Gegner zeigen Verständnis für die Rolle des Fraktionschefs



Das wird auch Willi Knecht nicht tun, der das Covid-19-Gesetz ablehnt. Der Kantonsrat aus Menznau und Präsident der Wahlkreispartei Willisau, die seine Meinung teilt, sagt: «Mit der Zustimmung der Kantonalpartei im Rücken kann sich Armin Hartmann für ein Ja einsetzen. Das ist legitim.»

Nationalrätin Yvette Estermann bläst ins gleiche Horn. «Wir sind eine demokratische Partei. Jede und jeder darf sich für seine persönliche Überzeugung öffentlich starkmachen.» Ihr Engagement für ein Nein beschränke sich auf Überzeugungsarbeit bei privaten Treffen – und zeige sich vor allem in ihrer politischen Arbeit. So hat Estermann am Montag gleich eine Handvoll kritische Vorstösse zur Coronapolitik eingereicht. Unter anderem Interpellationen zu Coronatests und zu Todesfällen nach Impfungen sowie eine Motion zu PCR-Tests, die für ihrer Meinung nach nicht Grundlage genug bieten, um jemanden in Quarantäne zu schicken.

Parteipräsidentin hat «vollstes Verständnis» für Gegner

Parteipräsidentin und Kantonsrätin Angela Lüthold, selber eine Befürworterin des Covid-19-Gesetzes, zeigt «vollstes Verständnis» für die Gegner der Vorlage. Gleichzeitig kann sie die Position von Fraktionschef Armin Hartmann «gut nachvollziehen». Die SVP habe die Härtefallregelungen im Kantonsparlament stets unterstützt, und das neue Gesetz gewähre die weitere Auszahlung dieser Hilfsgelder. Dieses Argument sei auch ausschlaggebend gewesen für ihre Zustimmung.

Die Unternehmerin aus Nottwil bestätigt, dass in den Parteileitungsgremien «intensiv» über den Antrag zuhanden der Mitglieder diskutiert worden sei. Ob die Luzerner SVP-Basis ihrer Führung, die ein Ja empfahl, auch bei einer physisch durchgeführten Versammlung gefolgt wäre? Lüthold lässt sich nicht auf die Äste hinaus und sagt: «Es hätte sicher spannende Voten gegeben, und es wäre im Gegensatz zur Online-Veranstaltung zu einem echten Dialog gekommen. Diesen persönlichen Austausch vermisse ich sehr.»