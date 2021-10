FDP und Mitte springen im Kanton Luzern für Gewerbeverband ein

Abstimmung zum Covid-Gesetz FDP und Mitte springen im Kanton Luzern für den Gewerbeverband ein Bei der ersten Abstimmung über das Covid-Gesetz vom 13. Juni war der Luzerner KMU- und Gewerbeverband (KGL) die treibende Kraft hinter der Ja-Kampagne. Weil die Basis des KGL gespalten ist, springen nun FDP und Mitte in die Bresche. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 06.10.2021, 17.23 Uhr

Befuerworter des Referendums transportieren die Schachteln mit den gesammelten Unterschriften vor den Eingang der Bundeskanzlei, bei der Einreichung des Referendums gegen das Covid-19-Gesetz, am Donnerstag, 8. Juli 2021 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 65,1 Prozent im Kanton Luzern deutliche Ja zum Covid-Gesetz in der Abstimmung vom 13. Juni war für den KMU- und Gewerbeverband (KGL) ein Grosserfolg. Schliesslich war er es, der die Initiative für ein breit abgestütztes Ja-Komitee ergriffen und das Lead übernommen hatte. Mit dabei waren letztlich die Fraktionschefs aller sechs im Luzerner Kantonsrat vertretenen Parteien und die Sozialpartner. Wie gut das Ergebnis im Kanton Luzern war, zeigt der Vergleich mit der landesweiten Zustimmung, die bloss bei 60 Prozent lag.

Nun, vor der zweiten Abstimmung vom 28. November (siehe Box), ist die Ausgangslage eine andere. Das hat vor allem mit der SVP zu tun. Die Mutterpartei fasste bereits Mitte August die Nein-Parole, die Luzerner Sektion dürfte ihr am 4. November folgen und die Basis des KGL mit vielen SVP-Sympathisanten dürfte «entsprechend nicht geschlossen sein», wie sich KGL-Direktor Gaudenz Zemp ausdrückt. Würde der Verband, dessen achtköpfiger Vorstand mit drei SVP-Mitgliedern grossmehrheitlich die Ja-Parole beschlossen hat, nun erneut das Lead für ein Ja-Komitee übernehmen, könnte dies «Spannungen und laut Zemp eventuell sogar einzelne Austritte zur Folge haben». Deshalb würde es Zemp «sinnvoll» finden, wenn nun jene Organisation das Lead übernehmen würde, deren Basis am geschlossensten ist.

36 von 80 Luzerner Gemeinden sagten Nein Covid-Gesetz Am 28. November kommt das Covid-Gesetz aufgrund eines Referendums ein zweites Mal vor das Volk. Bei der ersten Abstimmung vom 13. Juni sagten neun Kantone Nein, der Ja-Stimmen-Anteil lag bei rund 60 Prozent. Im Kanton Luzern war der Ja-Stimmen-Anteil mit 65,1 Prozent höher – obwohl 36 der 80 Gemeinden Nein sagten. Das Referendumskomitee findet, um sich vor Corona oder anderen Krankheiten zu schützen, würden die bestehenden Gesetze genügen. Das Covid-Gesetz führe zu einer Spaltung der Schweiz und zu einer massiven Überwachung. Die Befürworter betonen, das Regelwerk ermögliche es, die von der Pandemie besonders betroffenen Menschen und Unternehmen zu unterstützen. Ausserdem sei das Gesetz die Grundlage für das Covid-Zertifikat. Gibt es Ende November ein Nein, treten viele Bestimmungen im Gesetz am 19. März 2022 ausser Kraft. So etwa die zusätzlichen Taggelder für arbeitslose Personen, die Möglichkeit für den Bundesrat, die Höchstbezugsdauer der Kurzarbeitsentschädigung auf 24 Monate zu erhöhen oder die Entschädigung von Veranstaltern. Es könnten auch keine Covid-Zertifikate mehr ausgestellt werden. (nus)

Dennoch schliesst Zemp die Rolle des KGL als treibende Kraft für eine Ja-Kampagne zum Covid-Gesetz nicht aus. «Wir wären bei einer entsprechenden Parole der Gewerbekammer bereit, suchen diese Aufgabe aber nicht aktiv, da die Basis gespalten ist und das Covid-Gesetz für die Parteien genauso wichtig ist wie für einen Wirtschaftsverband», sagt der FDP-Kantonsrat aus St.Niklausen.

Wie Serena Büchler und Rico De Bona auf Anfrage sagen, muss der KGL diesmal nicht an vorderster Front für ein Ja kämpfen. Die Geschäftsführerin der FDP und der Sekretär der Mitte haben sich nämlich am Mittwoch getroffen, um die Ja-Kampagne gemeinsam aufzugleisen. Dies, nachdem die FDP-Delegierten am Dienstagabend das Covid-Gesetz mit 165 Ja- zu 10 Nein-Stimmen überaus deutlich angenommen haben. Die Basis der früheren CVP fasst ihre Parole erst am 9. November. «Die Zustimmung dürfte ähnlich hoch ausfallen wie bei der FDP», glaubt De Bona.

Büchler und De Bona wollen möglichst viele prominente Köpfe für die Kampagne gewinnen. Angefragt werden etwa die beiden Ständeräte Damian Müller und Andrea Gmür, aber auch die weiteren Bundesparlamentarier sowie die Spitzen der anderen Parteien. «Auch mit der SP, den Grünen und den Grünliberalen werden wir Gespräche aufnehmen», sagt Büchler.

SP-Präsident David Roth begrüsst die gemeinsame Übernahme des Leads durch FDP und Mitte bei der Ja-Kampagne zum Covid-Gesetz. Wären die beiden Parteien nicht für den KGL in die Bresche gesprungen, hätte dies die SP getan, so Roth. Dies im Gegensatz zur SVP, deren Basis sich erst gut drei Wochen vor dem Abstimmungstermin zur Parolenfassung trifft. Laut SVP-Präsidentin Angela Lüthold wurde dieser Termin nicht absichtlich auf dieses späte Datum gelegt. Der Terminkalender für das laufende Jahr sei schon im Oktober 2020 entstanden. «Damals wussten wir nicht, über was im November 2021 abgestimmt wird», so die Kantonsrätin und Unternehmerin aus Nottwil. Eine Prognose zur Parole in der Luzerner SVP wagt Lüthold genauso wenig wie über den Ausgang des Urnengangs. Das Gesetz werde aber «parteiintern sicher Anlass zu Diskussionen geben» und die Stimmung im Land sei «aufgeheizt».