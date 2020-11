Abstimmung vom 29. November: Luzerner Pläne für die Würzenbachmatte sind umstritten Gemäss Zonenrevision soll das Bauprojekt der reformierten Kirche beim alten Postgebäude preisgünstig, aber nicht gemeinnützig sein. Links-Grün will die Umzonung stoppen. Sandra Monika Ziegler 04.11.2020, 11.30 Uhr

Das alte Postgebäude im Würzenbachquartier (rechts) mit dem Vicino-Pavillon davor. Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2020)

Am 29. November befindet das Stadtluzerner Stimmvolk über die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO). Der Stadtrat möchte 21 Anpassungen an der BZO vornehmen und so Anliegen von hohem öffentlichem Interesse umsetzen. Die Teilrevision sei nötig, weil seit der Gesamtrevision 2013 aufgrund von Gerichtsurteilen, Beschwerdeverfahren, neuen übergeordneten gesetzlichen Vorgaben und Volksentscheiden Bereinigungen gemacht werden müssen.