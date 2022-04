Abstimmung Wegen Tourismus: Luzerner Wirtschaft warnt vor Nein zur Frontex-Vorlage – SP-Präsident spricht von «peinlicher Diskussion» Am 15. Mai stimmt die Schweiz darüber ab, ob die europäische Grenzschutzbehörde Frontex mit zusätzlichem Geld ausgestattet werden soll. Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz warnt vor gravierenden Folgen für den Tourismus, sollte die Vorlage abgelehnt werden. SP-Präsident David Roth findet diese Argumentation zynisch. Dominik Weingartner 12.04.2022, 05.00 Uhr

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex soll ausgebaut werden. Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob sich der Bund daran finanziell beteiligt. Der jährliche Beitrag aus Bern soll von heute 24 Millionen Franken bis 2027 auf 61 Millionen Franken massiv erhöht werden.

Ein Mitglied der deutschen Bundespolizei patrouilliert an der Schengen-Aussengrenze zwischen Bulgarien und der Türkei. Bild: NurPhoto

Gegen die Vorlage wurde das Referendum ergriffen. Die Gegner, die aus dem linken Lager kommen, kritisieren Menschenrechtsverletzungen durch die Frontex. Die Vorwürfe reichen von sogenannten illegalen Pushbacks – das gewaltsame Zurückdrängen von Migrantinnen und Migranten – bis hin zu körperlichen Misshandlungen.

Die Befürworter argumentieren hingegen, dass der Schweiz der Ausschluss aus dem Schengenraum drohen würde, sollte sich Bern am Frontex-Ausbau nicht finanziell beteiligen. Das hätte unangenehme Folgen, warnen Wirtschaftsverbände – auch in unserer Region.

Erschwerte Europareise für asiatische Touristen?

Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) sorgt sich vor allem um die Tourismusbranche. Yves Spühler, wirtschaftspolitischer Mitarbeiter bei der IHZ, sagt:

«Ein Ausschluss der Schweiz aus dem Schengenraum würde den Zentralschweizer Tourismus hart treffen.»

Grund für diese Einschätzung sind die sogenannten Schengenvisa. Heute können Touristen mit einem Visum den gesamten Schengenraum bereisen. «Gerade Touristen aus Asien bereisen in der Regel mehrere europäische Länder. Bei einem Ausschluss der Schweiz aus Schengen müssten sie ein zusätzliches Visum lösen, um nach Luzern zu kommen», sagt Spühler.

Zwar könnte die Schweiz das Schengenvisum einseitig akzeptieren. «Jedoch würde dies die Durchreise durch die Schweiz erschweren, da die Schengenvisa oft nach dem Single-Entry-Prinzip vergeben werden», so Spühler. Das bedeutet, dass nur eine einmalige Einreise in den Schengenraum möglich ist. Wenn also ein Tourist zuerst nach Frankreich einreist und dann nach Luzern fährt, müsste er ein neues Visum beantragen, falls er danach nach Italien weiterreisen möchte.

Hintergrund dieser Sorge ist ein Passus im Schengenabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Dort ist verankert, dass das Abkommen als beendet angesehen wird, sollte die Schweiz neue Richtlinien nicht nachvollziehen. Der Gemischte Ausschuss, bestehend aus Vertretern der Schweizer Regierung, der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission, hätte nach einem entsprechenden Entscheid der Schweiz 90 Tage Zeit, das Abkommen noch zu retten. Ob ein Schengenausschluss aber tatsächlich die Folge eines Neins am 15. Mai wäre, ist zwischen Gegnern und Befürwortern der Vorlage umstritten.

SP-Präsident: «Es geht um Menschenrechte»

Der Luzerner SP-Präsident David Roth spricht in diesem Zusammenhang von «Angstmacherei». Die von der IHZ angestossene Debatte über die möglichen Folgen für den hiesigen Tourismus bei einem Nein zur Frontex-Vorlage bezeichnet er als «peinliche Diskussion». Roth:

David Roth. Bild: PD

«Was an den Schengen-Aussengrenzen stattfindet, ist unwürdig für Europa. Darum geht es bei der Abstimmung.»

Er spricht von dramatischen Situationen, die er bei einem Flug mit einer Maschine der Hilfsorganisation Seawatch über dem Mittelmeer mit eigenen Augen gesehen habe. «Ein Boot mit über 100 Flüchtlingen ist in Seenot geraten. Ein Flugzeug der EU weigerte sich, Hilfe zu organisieren, und überliess die Menschen letztlich den libyschen Folterknechten», so Roth. Das Problem beschränke sich nicht auf das Mittelmeer, so der SP-Präsident: «Im Osten werden regelmässig Geflüchtete zurück über die Grenze geprügelt.» Angesichts solcher Vorgänge sei es zynisch, wenn die IHZ sich nun Sorgen darüber mache, «ob chinesische Touristen bequem von Paris über Luzern nach Rom reisen können». Roth doppelt nach:

«Es gibt Momente, in denen es auch für eine Interessenorganisation angebracht wäre, nicht nur auf das eigene Portemonnaie zu schauen. Es geht um Menschenrechte.»

Yves Spühler von der IHZ stellt vorhandene Missstände bei der Frontex nicht in Abrede. «Da gibt es nichts zu beschönigen», sagt er. Ein Teil der zusätzlichen Mittel würde aber auch dafür eingesetzt werden, die Frontex und die lokalen Grenzbehörden stärker zu kontrollieren, fügt Spühler hinzu. Für SP-Politiker David Roth wird umgekehrt ein Schuh draus: «Wenn wir jetzt Geld in Frontex stecken, finanzieren wir Menschenrechtsverletzungen. Zuerst muss die Organisation neu aufgestellt und die Missstände an den Grenzen behoben werden.»