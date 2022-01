Tierversuche: Im Kanton Luzern wird vor allem Verhalten erforscht

Abstimmung Wildtiere statt Labormäuse: So steht es um die Tierversuche im Kanton Luzern Ein Verbot von Tierversuchen, wie es am 13. Februar zur Debatte steht, hätte im Kanton Luzern zahlenmässig nur geringe Auswirkungen. Warum die Versuche dennoch wichtig sind, erklärt Kantonstierarzt Martin Brügger. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Luzern wird hauptsächlich Verhaltensforschung betrieben – über Vögel. Im Bild zu sehen ist ein Rotmilan. Keystone/DPA

Über eine halbe Million Versuchstiere gab es 2020 in der Schweiz. Geht es nach den Initiantinnen und Initianten des Anliegens «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot», soll es künftig keine Tierversuche mehr geben. Den Parteien ist die Initiative, über die am 13. Februar abgestimmt wird, zu radikal. In seltener Einigkeit lehnen sie das Begehren einstimmig ab. Auch der Luzerner Kantonstierarzt Martin Brügger sagt auf Anfrage:

«Aus Sicht des Veterinärdienstes Luzern sind Tierversuche leider unumgänglich und sie haben nach wie vor eine wichtige Bedeutung in der Grundlagenforschung bezüglich Tier-, Arten- und Naturschutz, also in der Verhaltensforschung.»

Tierversuche seien aber zum Beispiel auch wichtig in der Erforschung von Krankheiten von Mensch und Tier oder zur Entwicklung und Erprobung neuer Therapiemöglichkeiten.

Der Kanton Luzern spielt zahlenmässig vergleichsweise eine sehr kleine Rolle. Von den 556'000 Versuchstieren lebten 2020 nur gerade 643 Tiere hier, wie ein Blick in die Tierversuchsstatistik des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen zeigt. In früheren Jahren waren es noch über 10'000 (siehe Grafik).

Auch national ist die Zahl rückläufig. Laut Brügger wird – ein Nein zum Verbot vorausgesetzt – die Zahl der Versuchstiere aber nie ganz verschwinden. Gerade im Bereich der Verhaltensforschung sowie beim Arten- und Naturschutz gebe es keine Möglichkeit, Alternativen einzusetzen. «Die gesetzlichen Vorgaben für die Bewilligung von Tierversuchen sind aber sehr streng und Versuche dürfen nur bewilligt werden, wenn keine alternativen Methoden vorhanden sind, mit denen eine zulässige Fragestellung beantwortet werden kann.»

Nationales Forschungsprogramm lanciert

Eine Gesuchstellerin oder ein Gesuchsteller muss laut dem Luzerner Kantonstierarzt belegen können, dass ein Tierversuch in Zusammenhang mit der Erhaltung oder dem Schutz des Lebens und der Gesundheit von Mensch und Tier stehe, neue Kenntnisse über grundlegende Lebensvorgänge zu erwarten seien oder dem Schutz der natürlichen Umwelt diene.

«Die Anzahl Versuchstiere und die Belastung der allenfalls vorgesehenen Tiere müssen auf ein Minimum beschränkt werden.»

Von diesem Grundsatz gehe auch ein nationales Forschungsprogramm aus, das letztes Jahr lanciert worden sei.

Anders als zu erwarten werden im Kanton Luzern weder Mäuse noch Ratten als Versuchstiere eingesetzt, sondern mehrheitlich Rindvieh, Geflügel und Fische. Tatsächlich wird grösstenteils Verhaltensforschung an Wildtieren wie Vögeln und Fischen sowie bei Nutztieren betrieben, wie Martin Brügger bestätigt. Aktuell verfügen sechs Betriebe im Kanton Luzern über eine Bewilligung, Tierversuche durchzuführen. Aus Datenschutzgründen könnten keine detaillierten Angaben zu den Bewilligungsinhabern gemacht werden. Derzeit würden zehn bewilligte Tierversuche laufen.

Der kantonale Veterinärdienst kontrolliert einmal pro Jahr die korrekte Haltung der Versuchstiere und stichprobenweise die Tierversuche selber, wenn sie laufen. In den letzten zehn Jahren ist es laut Brügger zu keinen Beanstandungen gekommen, was auch daran liege, dass es überwiegend um Verhaltensforschungen gehe – welche kaum mit Belastungen für die Tiere einhergehe. Wenn der Veterinärdienst intervenieren müsse, dann geschehe dies schon bei der Vorabklärung. Brügger: «In der Regel entsprach dabei die Fragestellung des Versuchs nicht den Anforderungen, die an eine Bewilligungserteilung geknüpft gewesen wären.» Sprich: Der Nutzen wäre in keinem Verhältnis zu einer allfälligen Belastung der Tiere gestanden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen