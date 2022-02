Wolhusen sagt deutlich Ja zur Sanierung der Sporthalle

Abstimmung Wolhusen sagt deutlich Ja zur Sanierung der vom Hagel beschädigten Sporthalle Die Bevölkerung von Wolhusen hat sich mit 72,5 Prozent für die Sanierung der Sporthalle Berghof ausgesprochen. 13.02.2022, 12.23 Uhr

Die Sporthalle Berghof in Wolhusen. Bild: PD (21. Dezember 2021)

Das Hagelgewitter vom 28. Juni hat massive Schäden an der Sporthalle in Wolhusen hinterlassen. Rund 7,93 Millionen Franken kostet die Wiederinstandstellung und Sanierung. Die Wolhuserinnen und Wolhuser sagten am Sonntag mit 931 zu 353 Stimmen Ja zum entsprechenden Sonderkredit. Die Stimmbeteiligung lag bei 48 Prozent.