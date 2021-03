Abstimmungen Campus Horw, Ladenöffnungszeiten in Zug und viele kommunale Vorlagen: Mit uns verpassen Sie heute keine Resultate Neben den eidgenössischen Abstimmungen wird in den Zentralschweizer Kantonen und Gemeinden über zahlreiche weitere Vorlagen abgestimmt. Hier finden Sie den Überblick. 07.03.2021, 09.07 Uhr

(rem) Im Kanton Luzern entscheiden die Stimmberechtigten heute, ob der Kanton eine Aktiengesellschaft für das Projekt Campus Horw gründen soll. Die AG soll den Hochschulstandort für über 4000 Studenten der Studienrichtungen Technik, Architektur und Pädagogik realisieren und betreiben. Die Kosten für die Planung und den Bau werden auf rund 400 Millionen Franken veranschlagt. Zudem befinden die Stimmberechtigten über den Ausbau der Strasse zwischen Schüpfheim und Sörenberg mit einer neuen Brücke in der Lammschlucht. Der Strassenabschnitt durch die Lammschlucht ist laut der Regierung nicht nur in einem baulich schlechten Zustand. Es ereigneten sich auch fast jährlich grössere Steinschläge und Sturmschäden in dem Gebiet. Die Fahrbahn soll auf 6,5 Meter verbreitert werden. Eine weitere, wichtige kommunale Abstimmung findet in Ebikon statt. Hier soll der Steuerfuss von 1,8 auf 1,9 Einheiten erhöht werden.

Im Kanton Zug verlangt eine Initiative der bürgerlichen Jungparteien längere Ladenöffnungszeiten. Konkret sollen die Läden wochentags bis 20 Uhr sowie an Samstag bis 18 Uhr erlaubt werden. Zudem soll im Kanton Zug der Steuerfuss reduziert werden. Bei einem Ja würde der Kanton auf Einnahmen von rund 60 Millionen Franken verzichten.

In den Kantonen Nid- und Obwalden kommen fünf kommunale Vorlagen an die Urne. In Hergiswil soll der Sportplatz Grossmatt saniert und durch einen Kunstrasen ersetzt werden. Die Mountainbike-Destination Engelberg soll mit 740'000 Franken unterstützt werden. Im Kanton Uri kommt es in Hospental und Gurtnellen zu Gemeindewahlen. Im Kanton Schwyz befindet die Bevölkerung in zwölf Gemeinden über kommunale Vorlagen.

Und nicht zuletzt erfahren Sie an dieser Stelle im Verlaufe des Tages, wie Ihre Gemeinde über die drei eidgenössischen Vorlagen abgestimmt haben.

Die Abstimmungsresultate aus der Zentralschweiz werden publiziert, sobald diese der Redaktion vorliegen.

Kantonale Vorlagen