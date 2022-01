Abstimmungen Die GLP Luzern fasste ihre Parolen Einmal ein Nein, dreimal ein Ja und eine Stimmfreigabe. So entschied sich die Grünliberale Partei Kanton Luzern. 22.01.2022, 15.43 Uhr

Am vergangenen Donnerstag fasste die GLP die Parolen für die Abstimmungen am 13. Februar. Die Partei spricht sich gegen die Volksinitiative «Tier- und Menschenversuchsverbot» aus. Das Argument der Gegenseite, das ein solches Verbot Auswirkungen auf Forschung und Medizin habe, konnte schlussendlich eine klare Mehrheit für die Ablehnung der Vorlage überzeugen, schreiben die Grünliberalen in ihrer Mitteilung.