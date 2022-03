Abstimmungen So tickt Ihre Gemeinde bei Vorlagen der Regierung: Fischbach ist am kritischsten, Doppleschwand am regierungstreusten Die 700-Seelen-Gemeinde Fischbach an der Grenze zum Kanton Bern lehnt Geschäfte der Luzerner Regierung in der Regel ab oder sagt nur knapp Ja. Das Stimmvolk in Doppleschwand im Entlebuch tickt komplett anders. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Im Wahlkreis Willisau legen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am häufigsten ein Nein in die Urne, wenn es um Geschäfte der Luzerner Regierung geht. In den anderen fünf Wahlkreisen ist der Ja-Stimmen-Anteil vergleichbar hoch. Das zeigt unsere Auswertung des Abstimmungsverhaltens bei den sieben kantonalen Vorlagen seit Beginn der laufenden Legislatur (siehe Kasten und Grafik).

Sieben Vorlagen der Regierung – sieben Mal Ja Die Luzerner Exekutive hat in der laufenden Legislatur bis jetzt all ihre Geschäfte an der Urne durchgebracht. 2019 befürwortete das Volk mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 57 Prozent die Aufgaben- und Finanzreform 18 und ein Jahr später auch den Gegenvorschlag zur Kulturland-Initiative – diesen jedoch nur ganz knapp. 2021 hingegen gab es komfortable Mehrheiten für die Vorlagen der Regierung: Der Ausbau der Strassen durch die Lammschlucht und durch das Ränggloch wurde jeweils mit einem Ja-Stimmen-Anteil von über 80 Prozent durchgewunken, und auch die Gründung einer Aktiengesellschaft für den Campus in Horw und der Neubau eines Verwaltungszentrums am Seetalplatz in Emmen erreichten knappe Zwei-Drittels-Mehrheiten. Gar eine Drei-Viertels-Mehrheit gab es Mitte Februar dieses Jahres für eine Aktienkapitalerhöhung beim Kantonsspital. Der durchschnittliche Ja-Stimmen-Anteil über alle sieben Urnengänge hinweg liegt kantonsweit bei 68,1 Prozent. Die Unterschiede zwischen den 80 Gemeinden sind aber gross. Am regierungstreusten ist das Stimmvolk in Doppleschwand, Hildisrieden, Sempach, Horw und Rain (siehe Grafik). (nus)

Mit Abstand am skeptischsten reagiert das Stimmvolk in Fischbach, wenn die Regierung im mehr als 40 Autominuten entfernten Luzern eine ihrer Vorlagen an die Urne bringt. Die 713 Einwohnende zählende Gemeinde im Nordosten des Kantons sagte nicht nur Nein zur Gründung einer Aktiengesellschaft für den Campus in Horw, sie lehnte auch den Kredit für das zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmen und die Aufgaben- und Finanzreform 2018 ab. Selbst die in allen Gemeinden mit einem Ja-Stimmen-Anteil von meist weit über 60 Prozent gutgeheissene Aktienkapitalerhöhung für das Kantonsspital drohte zu scheitern. Letztlich gaben am 13. Februar zwei Stimmen den Ausschlag für das hauchdünne Ja aus dem Luzerner Hinterland.

Die 700-Seelen-Gemeinde Fischbach liegt im Nordosten des Kantons Luzern und grenzt an den Kanton Bern. Bild: Boris Bürgisser (28. Juli 2020)

Asylzentrum hat Volk in Fischbach geprägt

Josef Vogel, Gemeindepräsident Fischbach, Die Mitte Pd

Gemeindepräsident Josef Vogel führt das besonders kritische Verhalten der Stimmberechtigten seines Wohnorts auf mehrere Gründe zurück. So sei die geografische Distanz zu Luzern sehr gross, die Leute würden sich viel eher nach Huttwil oder Langenthal orientieren. Ausserdem würden immer mehr Aufgaben und Angebote der öffentlichen Hand in Luzern und in der Agglomeration zentralisiert. Der seit sechseinhalb Jahren als Gemeindepräsident amtierender Mitte-Politiker sagt:

«Wir haben fast keinen Bezug mehr zur Regierung in Luzern. Sie wirkt wie ein Fremdkörper.»

Zudem könnten sich die Fischbacherinnen und Fischbacher noch immer gut an einschneidendes – und für sie negatives – Erlebnis erinnern: Die Luzerner Regierung wollte im ehemaligen und seit Jahren leerstehenden Altersheim Mettmenegg 2011 ein Asylzentrum einrichten. Der Gemeinderat wehrte sich, zog bis vor Bundesgericht – und scheiterte letztlich. Im Mai 2017 wurde das maximal 35 Personen Platz bietende Zentrum dann doch eröffnet. Vogel, der seit 30 Jahren 1994 in Fischbach wohnt, sagt dazu: «Geht es um den Ausbau von Strassen, kommen wir jeweils am Schluss an die Reihe. Für das Asylzentrum waren wir dann aber gut genug. Den Druck, den die Regierung in Luzern damals auf uns ausgeübt hat, ist noch immer in den Köpfen der Leute.»

Frustriert sei das Stimmvolk in Fischbach deswegen aber nicht, sagt der in Neuenkirch auf einem Bauernhof aufgewachsene 57-Jährige. «Die Leute sind ehrlich, gegenüber Auswärtigen aber etwas reserviert.» Ihm selber gefalle es ausgesprochen gut auf dem Land. «Wir kennen keine Staus, und auch die Wanderwege und Bikestrecken haben wir meist für uns.»

Die Gemeinde Doppleschwand liegt im unteren Entlebuch und zählt rund 800 Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: Pius Amrein (31. Juli 2020)

Doppleschwand: Bürgerlich denken – und auch so wählen

Stefan Dahinden, Gemeindepräsident Doppleschwand, SVP. Bild: Jakob Ineichen

Doppleschwand, die bei den letzten sieben Abstimmungsvorlagen regierungstreuste Gemeinde, wird ebenfalls nicht von Sporttreibenden überrannt. Stefan Dahinden, Gemeindepräsident des 800-Seelen-Dorfs im unteren Entlebuch, führt die hohe Zustimmung zur AG für den Campus Horw, zum Verwaltungszentrum am Seetalplatz, zur Aufgaben- und Finanzreform sowie zu den Strassenprojekten in der Lammschlucht und im Ränggloch auf drei Gründe zurück. «Die Leute haben sich informiert, unsere Politikerinnen und Politiker in der Region haben sich mehrheitlich für diese Projekte eingesetzt, und Doppleschwanderinnen und Doppleschwander sind mehrheitlich bürgerlich denkende Personen.» Deshalb werde die bürgerliche Regierung «getragen und unterstützt».

Dieses Gedankengut widerspiegle sich auch bei den Wahlen. Der Wähleranteil von Mitte, FDP uns SVP betrage jeweils fast 95 Prozent, rechnet der SVP-Politiker vor. «Es erstaunt mich deshalb nicht sonderlich, wenn auch nach diesem Muster abgestimmt wird.» Auffällig ist, dass die Doppleschwanderinnen und Doppleschwander auch Geschäfte, die sie nicht besonders stark betreffen, mit hohen Zustimmungsraten durchwinken. Dahinden:

«Wir haben sicherlich ein solidarisches Denken. Wir prüfen Investitionen in die Infrastrukturen und unterstützen sie, wenn sie zweckmässig sind.»

Dass die ausgeprägte Regierungstreue mit den jährlichen Finanzausgleichszahlungen von rund 1,3 Millionen Franken zu tun hat, glaubt der 2020 zum Gemeindepräsidenten gewählte 41-jährige Technische Kaufmann nicht. Wer das ausgesprochen regierungskritische Abstimmungsverhalten der Fischbacherinnen und Fischbacher betrachtet, kann diese Sicht nachvollziehen: Das Dorf im Hinterland erhält mit 1,1 Millionen Franken nur unwesentlich weniger als die Entlebucher Gemeinde Doppleschwand.

