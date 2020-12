Abstimmungen So haben die Luzerner Gemeinden an der Urne entschieden In 23 Luzerner Gemeinden konnten die Stimmbürger am Sonntag an der Urne über kommunale Vorlagen abstimmen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Resultate. Susanne Balli und Roseline Troxler 20.12.2020, 14.56 Uhr

In diversen Luzerner Gemeinden fanden am Sonntag Urnengänge statt. Symbolbild: Philipp Schmidli

Da viele Gemeinden ihre Gemeindeversammlungen aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt haben, fanden am Sonntag in 23 Kommunen Urnengänge statt. Eine Übersicht:

Inhaltsverzeichnis Alberswil

Beromünster

Buttisholz

Dagmersellen

Egolzwil

Entlebuch

Ettiswil

Fischbach

Greppen

Grosswangen

Hergiswil

Hildisrieden

Hitzkirch

Hohenrain

Luthern

Nebikon

Neuenkirch

Pfaffnau

Rickenbach

Roggliswil

Schötz

Sursee

Wauwil

In Alberswil konnten die Stimmberechtigten am Sonntag über das Budget 2021 abstimmen und den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021-2026 zur Kenntnis nehmen. Das Budget mit einem Plus von knapp 9000 Franken (bei einem Gesamtaufwand von 3,5 Millionen Franken), Investitionsausgaben von 300'000 Franken und einem Steuerfuss von 2,15 Einheiten (heute 2,05 Einheiten) wurde mit 137 zu 8 Stimmen sehr deutlich genehmigt. Auch der Aufgaben- und Finanzplan wurde sehr klar zur Kenntnis genommen.

Die Stimmbürger von Beromünster konnten am Sonntag über fünf Vorlagen abstimmen. Gut ein Viertel der Stimmberechtigten stimmte an der Urne ab. Die Möisterer haben einem Zusatzkredit für die Revision der Ortsplanung mit einem Ja-Stimmen-Anteil von gut 64 Prozent zugestimmt. Nachdem die Stimmberechtigten die Gesamtrevision der Ortsplanung im vergangenen Mai an der Urne abgelehnt hatten, wurde ein Zusatzkredit von 300'000 Franken nötig. Dieser wird für die Überarbeitung der Gesamtrevision der Ortsplanung sowie für die Neuauflage verwendet.

Das Budget 2021 wurde mit 984 Ja- zu 151 Nein-Stimmen gutgeheissen. Dieses sieht bei einem Umsatz von fast 50 Millionen Franken ein Defizit von knapp 1,95 Millionen Franken vor, wie der Gemeinderat mitteilt. Der Steuerfuss bleibt bei 1,85 Einheiten. Die Rechnung 2019, die ebenfalls deutlich genehmigt wurde, schliesst bei einem Gesamtaufwand von 44,3 Millionen Franken mit einem Plus von knapp 127'000 Franken ab. Der Übernahme der Wasserversorgungsgenossenschaft Gunzwil-Dorf durch die Einwohnergemeinde Beromünster sowie der Wahl der Revisionsstelle wurde deutlich zugestimmt.

Die Dagmerseller haben die Teilrevision des Abfallentsorgungsreglements verworfen – mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 53,4 Prozent. Mit der Teilrevision wäre die Finanzierung für die Grüngutentsorgung und den Häckseldienst laut der Abstimmungsbotschaft neu verursachergerecht und damit gesetzeskonform geregelt worden.

Mit 887 zu 112 Stimmen haben die Bürger von Dagmersellen das Budget 2021 an der Urne angenommen. Dieses weist bei einem Gesamtaufwand von rund 45 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von rund 678'000 Franken auf. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 1,85 Einheiten. Die Investitionsrechnung enthält Ausgaben von rund 3,3 Millionen Franken. Klar gewählt wurde auch die externe Revisionsstelle. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 27 Prozent.

Die Stimmbevölkerung von Entlebuch hat allen Abstimmungsvorlagen zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 20,5 Prozent. Die Entlebucher haben das Budget 2021 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 84 Prozent genehmigt. Das Budget sieht für das kommende Jahr ein Plus von 221'000 Franken vor. Es beruht auf einem Steuerfuss von 2,10 Einheiten (wie im Vorjahr). Der Gesamtaufwand beträgt knapp 25,9 Millionen Franken. Entlebuch budgetiert Nettoinvestitionen von rund 3,36 Millionen Franken. Zudem haben die Stimmbürger zwei Abrechnungen zu Sonderkrediten, einer Ergänzung des Delegationsreglements und der Gemeindestrategie 2020 bis 2030 klar zugestimmt.

425 Ettiswiler stimmten Ja zum Sonderkredit in der Höhe von rund 4,6 Millionen Franken für den Neubau des Schulhauses Kottwil. 107 Stimmberechtigte waren dagegen. Weiter wurde ein Nachtragskredit für den bereits genehmigten Planungskredit für das Schulhaus Kottwil von 310'000 Franken gutgeheissen – mit 411 zu 122 Stimmen.

Die Ettiswiler haben ausserdem den Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 inklusive Budget und Steuerfuss mit 433 zu 91 Stimmen abgesegnet. Die Erfolgsrechnung geht von einem Minus von rund 782'000 Franken und Investitionsausgaben von rund 4 Millionen Franken aus. Der Steuerfuss soll bei 2,05 Einheiten bleiben. Weiter wurde einem Nachtragskredit von 225'000 Franken für die Übertragung des Stockwerkeigentums Gütschhalde 1 vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zugestimmt. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 28 Prozent.

In Grosswangen haben die Stimmbürger dem Budget 2021 mit 392 zu 51 Stimmen deutlich zugestimmt. Das Budget sieht für das nächste Jahr ein Minus von knapp 640'000 Franken sowie Brutto-Investitionsausgaben von rund 2,7 Millionen Franken vor. Der Steuerfuss wurde bei 1,85 Einheiten festgesetzt (wie bisher). Vom Aufgaben- und Finanzplan der Jahre 2021 bis 2024 haben die Stimmbürger Kenntnis genommen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 20 Prozent.

Hitzkirch hat über die Gemeindeordnung der fusionierten Gemeinde Hitzkirch und Altwis abgestimmt und diese mit 93 Prozent Ja-Stimmen klar angenommen. Die Fusion tritt per 1. Januar 2021 in Kraft. Bei der Urnenabstimmung ging es auch um die Verwendung des Fusionsbeitrags, welcher der Kanton Luzern leistet. Dieser beträgt 2,4 Millionen Franken. Der Betrag wird von 2021 bis 2023 ausbezahlt. 1,6 Millionen Franken werden nun auf das Konto Ertrag Finanzausgleich, 800'000 Franken in die gebührenfinanzierte Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung als Reserve eingelegt, nachdem die Stimmbürger dieses Vorgehen mit 795 Ja-zu 62 Nein-Stimmen gutgeheissen haben.

Das Budget für das kommende Jahr schliesst bei einem Gesamtaufwand von gut 41 Millionen Franken mit einem Minus von knapp 1,2 Millionen Franken ab. Der Steuerfuss wird bei 1,90 Einheiten festgesetzt werden. Er bleibt damit in Hitzkirch gleich hoch wie im laufenden Jahr. Das Netto-Investitionsvolumen beträgt 10,9 Millionen Franken, wobei der grösste Posten der Bau der Mehrzweckhalle ausmacht. Die Zustimmung zum Budget lag bei 90 Prozent. Weiter wurden der Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2026 zustimmend zur Kenntnis genommen (84 Prozent) und die Firma BDO AG, Luzern, als Revisionsstelle gewählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 22 Prozent.

In Luthern haben die Stimmbürger dem Jahresbericht und der Rechnung 2019 mit einem Plus von rund 570'000 Franken und Bruttoinvestitionsausgaben von rund 586'000 mit 199 zu 9 Stimmen zugestimmt. Der Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2021 bis 2024 wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Ausserdem haben die Stimmberechtigten das Budget 2021 mit einem Minus von knapp 206'000 Franken und Investitionsausgaben von 3,14 Millionen Franken bei einem Steuerfuss von 2,4 Einheiten (bisher 2,3 Einheiten) genehmigt – mit 188 Ja- zu 19 Nein-Stimmen.

In Rickenbach wurden am Sonntag alle fünf Vorlagen deutlich gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 23 Prozent. Die Rickenbacher haben dem Budget 2021 mit einem Plus von rund 1000 Franken mit 422 Ja- zu 21 Nein-Stimmen klar zugestimmt. Die Bruttoinvestitionen liegen bei rund 1,24 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 2,0 Einheiten. Auch die Rechnung 2019 haben die Stimmbürger genehmigt. Ausserdem haben sie drei Investitionsabrechnungen gutgeheissen, die Truvag Revisions AG Sursee als externe Revisionsstelle gewählt und den Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 zur Kenntnis genommen.

In Roggliswil haben die Stimmbürger das Reglement zur Abgabe von Betreuungsgutscheinen für Kinder im Vorschulalter genehmigt – mit 71 zu 49 Stimmen. Die Nachfrage für familienergänzende Betreuungsangebote im Vorschulalter sei in der letzten Zeit gestiegen. Mit der Einführung soll die Existenz von Familien und Alleinerziehenden gesichert werden und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden.

Das Budget 2021 schliesst mit einem Minus von 149'200 Franken ab und rechnet mit Bruttoinvestitionen von 124'000 Franken. Der Steuerfuss soll bei 2,1 Einheiten bleiben. Diesem Antrag haben die Stimmbürger grossmehrheitlich zugestimmt. Der Jahresbericht 2019, inklusive Erfolgsrechnung mit einem Plus von rund 72'000 Franken wurde zustimmend zur Kenntnis genommen. Gleiches gilt für die Abrechnung eines Sonderkredits für die Sanierung von Güterstrassen und die Teilrevision des Abfallentsorgungsreglements.

Das Budget von Schötz für das Jahr 2021 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund 1,2 Millionen Franken und Bruttoinvestitionsausgaben von 12,8 Millionen. Der Steuerfuss wird bei 2,15 Einheiten festgesetzt. Die Stimmbürger von Schötz haben das Budget für das kommende Jahr mit 413 Ja- zu 82 Nein-Stimmen deutlich genehmigt. Weiter haben sie einen Sonderkredit von 100'000 für die Planungsarbeiten für die Umnutzung des Schulhauses 1 mit 381 Ja- zu 114 Nein-Stimmen angenommen. Klar genehmigt wurde weiter die Bauabrechnung für die Sanierung und den Ausbau der Gettnauerstrasse, ebenso deutlich fiel die Wahl der Revisionsstelle aus. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 17,6 Prozent.

Die Surseer sagen 1’176 Ja- zu 249 Nein-Stimmen deutlich Ja zum Budget für das kommende Jahr. Dieses sieht ein Minus von 5,9 Millionen Franken vor. Der betriebliche Gesamtaufwand liegt derweil bei knapp 115,3 Millionen Franken. Der Steuerfuss wird bei 1,75 Einheiten belassen. Das Budget 2021 wird von den Auswirkungen der Aufgaben- und Finanzreform 2018 und der Pandemie geprägt, wie es in der Abstimmungsbotschaft heisst. Wie der Stadtrat mitteilt, müsse nun zügig eine umsichtige und substanzielle Korrektur angegangen werden. «Thematisiert werden muss eine Überprüfung der Anzahl Projekte sowie deren Ausgestaltung und Zeitplan, die Hinterfragung von Leistungen und eine Anpassung des Steuerfusses.»

Da die Stimmbürger im Dezember 2019 einer Pensenerhöhung des Stadtrats von 250 auf 320 Prozent zugestimmt hatten, brauchte es eine Anpassung bei der Gemeindeordnung. Dieser haben die Surseer mit 1’248 Ja- zu 138 Nein-Stimmen zugestimmt. Damit gehört der Bereich Sicherheit neu zum Ressort Finanzen und nicht mehr zum Ressort Bau und Umwelt. So werden künftig die Pensen für alle fünf Ressorts 60 Prozent betragen. Ausserdem haben die Stimmbürger das Legislaturprogramm 2021 bis 2024 sowie den Aufgaben- und Finanzplan für denselben Zeitraum zur Kenntnis genommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 20,17 Prozent.

Das Budget 2021 der Gemeinde Wauwil sieht ein Minus von rund 490'000 Franken vor. Dies bei einem Gesamtaufwand von 14,6 Millionen Franken. Dabei liegt ein Steuerfuss von 2,05 Einheiten zu Grunde (wie bisher). Die Nettoinvestitionen betragen 1,66 Millionen Franken. Die Stimmbürger von Wauwil haben das Budget am Sonntag mit 238 zu 41 Stimmen klar genehmigt. Zudem wurde das Abfallentsorgungsreglement gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 20 Prozent.