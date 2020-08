Abstimmungskampf um Kampfjets: 1320 Vollzeitstellen sind in der Zentralschweiz direkt von der Luftwaffe abhängig Braucht die Schweiz eine Luftwaffe? Die Antwort auf die Abstimmungsfrage kann für die Zentralschweiz wirtschaftliche Folgen haben, sagen die Armee und der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker. Laut SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo bietet ein Nein mehr Chancen. Alexander von Däniken 10.08.2020, 05.00 Uhr

Ein F/A-18 im Anflug auf den Flugplatz Emmen.

Pius Amrein (Emmen, 4. Juli 2018)

Am 27. September entscheiden die Schweizer Stimmbürger, ob sich der Bund bis 2030 für sechs Milliarden Franken neue Kampfflugzeuge beschaffen soll. Die Frage ist für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) um Bundesrätin Viola Amherd existenziell. Denn die bestehenden Tiger- und F/A-18-Flugzeuge müssen in zehn Jahren altershalber ausser Betrieb genommen werden. Ohne neue Kampfjets gibt es keine Luftwaffe mehr. Das wäre im Sinn der Mehrheit von SP, Grünen und der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA): Das Geld soll besser für das Gesundheitswesen, den Katastrophenschutz oder die Bekämpfung des Klimawandels eingesetzt werden. Die Linksparteien und die GSoA haben deshalb das Referendum gegen den Bundesbeschluss ergriffen.

Unabhängig von der Grundsatzfrage, ob sich die Schweiz weiterhin eine Luftwaffe leisten soll, ist diese in der Zentralschweiz ein wichtiger Arbeitgeber. Auf Anfrage unserer Zeitung hat das VBS Zahlen zusammengestellt. So sind allein an den Standorten Emmen, Alpnach und Stans 1320 Vollzeitstellen direkt von der Luftwaffe abhängig:

440 Vollzeitstellen beschäftigt das Eidgenössische Verteidigungsdepartement in Emmen.

130 Vollzeitstellen der Schweizer Armee sind in Alpnach angesiedelt.

750 Vollzeitstellen sind bei der Ruag in Emmen, Alpnach und Stans von der Luftwaffe abhängig.

100 Lehrlinge werden an den drei Ruag-Standorten Emmen, Alpnach und Stans ausgebildet.

Zehn Lehrstellen bietet das Verteidigungsdepartement am Standort Emmen an.

Ferner werden an diesen Standorten Leistungen von externen Partnern bezogen. «Dabei kann man von einigen Millionen Franken pro Jahr ausgehen», sagt VBS-Sprecher Lorenz Frischknecht. Konkret geht es zum Beispiel um Zulieferer diverser Hilfs- und Verbrauchsmaterialien oder von Mobiliar, Unterhaltsarbeiten an Gebäuden, Kantinen-Verpflegung, Wartung von Firmenfahrzeugen, Umgebungsarbeiten, Leistungen von Reinigungsinstituten und Wäschereien, von Transportunternehmen oder von Hotellerie und Gastronomie.

Bei einem Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge werden laut Frischknecht wegen anfallender Investitionen und fortlaufender Unterhaltsarbeiten in den kommenden Jahrzehnten «mehrere tausend hochqualifizierte Arbeitsplätze gesichert». Auch Kompensationsgeschäfte würden dazu beitragen, dass Unternehmen Arbeitsplätze ausbauen oder sichern können.

Bei einem Nein hingegen «muss mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gerechnet werden – sowohl beim VBS wie auch bei den Industriepartnern und betroffenen KMU», so Frischknecht.

Gegnerin Prisca Birrer-Heimo: Es geht günstiger

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo hört in ihrem Zuhause die Kampfjets, wenn sie über Rothenburg donnern. Nicht nur deshalb spricht sich die 61-Jährige gegen den Beschaffungskredit aus. «Die Schweiz braucht keine milliardenteuren Luxus-Kampfjets. Die Frage ist nicht, ob wir unsern Luftraum und die Bevölkerung schützen wollen – das wollen wir alle –, sondern mit welchen Mitteln und wie viel wir dafür investieren. Sechs Milliarden für Hochleistungskampfjets sind überrissen.»

SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo PD

Die Schweiz brauche eine solide Luftpolizei. «Dafür können aber auch leichte Kampfjets beschafft werden, die viel weniger Kosten verursachen und umwelt- und lärmfreundlicher sind.» Zudem stünden der Luftwaffe auch in den kommenden Jahren die F/A-18-Jets zur Verfügung, «deren Nutzungsdauer mit dem Einsatz von leichten Kampfjets, die für die meisten Szenarien völlig ausreichen, verlängert werden kann».

Daher sind laut Birrer-Heimo auch die Arbeitsplätze nicht in Gefahr. Im Gegenteil:

«Die Zentralschweiz könnte mit ihren militärischen Infrastrukturen, Industrieunternehmen und den Bildungsinstitutionen den Weg für einen effizienten, den wirklichen Bedrohungen angepassten Luftpolizeidienst ebnen.»

Befürworter Paul Winiker: Luftwaffe ist doppelt bedeutend

Der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker ist aus zwei Hauptgründen für den Beschaffungskredit: «Erstens kann nur eine funktionierende Luftwaffe zur Sicherheit unseres Landes beitragen. Zweitens sichert die Armee mit der Ruag in unserer Region wertvolle Arbeitsplätze und generiert eine hohe Wertschöpfung.» Der 64-jährige Krienser SVP-Regierungsrat hat während 37 Jahren Dienst als Milizoffizier in der Schweizer Armee geleistet. Seit 2018 amtet er als Vizepräsident der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz, Feuerwehr.

Paul Winiker, Sicherheitsvorsteher des Kantons Luzern (SVP) Patrick Hürlimann

Winiker sagt weiter: «Nicht nur Luzern, alle Kantone sind auf den Schutz des schweizerischen Luftraums durch die Luftwaffe angewiesen. Nur damit kann der verfassungsmässige Auftrag der Armee gesichert werden.» Was Luzern und die Zentralschweiz von anderen Regionen unterscheide, sei die hohe Bedeutung der Luftwaffe als Arbeitgeber: «Das sind allein in Emmen Hunderte Arbeitsplätze. Dazu kommen die Ruag und Zulieferfirmen aus der Region.»

Winiker macht ein Beispiel:

«In Emmen gibt es keine Kantine. Darum generieren externe Unternehmen im Umfeld des Militärflugplatzes rund eine halbe Million Franken Umsatz pro Jahr allein in der Gastronomie.»

Die Armee sei für Emmen und den Kanton ein verlässlicher Partner. Mit Ruag und Flugzeugbauer Pilatus sei die Region ein eigentlicher Luftfahrt-Cluster.

Nicht mit Gripen-Abstimmung vergleichbar

Der Regierungsrat betont, dass die Abstimmung vom September nicht mit jener der Gripen-Beschaffung verglichen werden kann. Damals sei es um den gezielten Teilersatz der «Tiger»-Flotte gegangen. Nun gehe es um den Ersatz der ganzen Flotte – und damit um die Grundsatzfrage, ob die Schweiz ab 2030 überhaupt noch eine Luftwaffe und damit einen Schutz des Luftraums haben wird. «Dass der Bund erst nach der Abstimmung evaluieren wird, welches Flugzeug in Frage kommt, ist demokratisch legitim.»

Podium zur Kampfjet-Vorlage in Sempach (avd) Braucht die Schweiz neue Kampfflugzeuge? Unter diesem Titel findet am 20. August ab 17 Uhr in der Festhalle Sempach eine grosse Podiumsdiskussion statt. Verteidigungsministerin Viola Amherd wird zuerst ein Referat halten. Danach kreuzen die Luzerner CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler und der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart für die Pro-Seite sowie die Zuger Grüne-Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard und die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf für die Kontra-Seite die Klingen. Moderiert wird die Diskussion von Jérôme Martinu, Chefredaktor unserer Zeitung. Der Anlass wird von der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft Kanton Luzern organisiert. Die Anzahl Sitzplätze ist beschränkt. Anmeldung bis am 12. August unter www.awg-luzern.ch.

Sowieso kämen nur wenige Flugzeugtypen in Frage, kontert Winiker die Kritik, beim Kredit handle es sich um eine «Carte blanche». Zudem sei es möglich, dass sich mit den neuen Flugzeugen die Zahl der Flugbewegungen in Emmen ab 2030 reduzieren wird; schliesslich werden es weniger Flugzeuge sein, die sich auf die drei Militärflugplätze Payerne, Emmen und Meiringen verteilen.

Im Gegensatz dazu würden bei einem Nein Diskussionen um eine zivile Nutzung des Flugplatzes Emmen losgehen. «Das wünscht aber nicht einmal der Schutzverband der Bevölkerung um den Flugplatz Emmen. Denn bei einer zivilen Nutzung gäbe es mehr Flugbewegungen – und das auch abends und an den Wochenenden.»